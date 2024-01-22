У кого рейтинг не стоит

Как бы мы не делали вид, что ничего не происходит, а в России готовятся выборы президента.

Все, конечно, понимают, кто у нас претендент номер один, он же единственный реальный, но выборы у нас в России похожи на секс - все знают, чем начнется и чем закончится (кого-то по-любому отимеют), но сам процесс вызывает живой интерес даже у тех, кто никак не участвует.

Например, на вопрос Социал ЗА: "Будете ли вы участвовать в выборах президента РФ?" 8 тысяч человек - ответили!

Да 49 %

Нет 37 %

Еше не решил 14 %

Ну ладно, из тех, кто не решил все же кто-то решил ответить на вопросы. Но те, кто точно участвовать не будут три с половиной тысячи при этом в опросе участие приняли. Что доказывает тезис - сам процесс интересней результата.

Не носит ли наша аудитория экстремистского характера?

Ну ладно, кандидатов заявилось множество, но далеко не все дойдут до выборов - не зарегистрируют, и вся история.

Мне эта система "зарегистрируют - не зарегистрируют" не нравится. Пусть все участвуют! Как на "Лыжне России" - десять тысяч, так десять тысяч! Все равно Путин выиграет, зато сколько радости! Свалка на старте, конкурс семейных пар, драка в раздевалке...

Я бы даже кулачные бои восстановил - левый берег Москва-реки на правый, на льду, до первой, второй и третьей крови... Кто лучше дерется, тот и президент. Или мэр. Губернатор. Депутат. Начальник транспортного цеха...

Но из тех, ктого зарегистрировали уже, есть главные - нет, за первое место они не борются, это не в правилах. Но кто будет второй, а кто третий - это будет драка с синяками. Слуцкий с Харитоновым. Два Чацких при одном Онегине и без никакой Татьяны... Нет, оба Грушницкие. Шансов никаких, но как задорно торчат эполеты!

Вопросы одни и те же к обоим дуэлянтам: за, против и кто таков?

Доверяете ли вы кандидату в президенты Николаю Харитонову?

6,4 тыс. голосов

Да 7 %

Нет 69 %

Не знаю, кто это такой 24 %

Доверяете ли вы кандидату в президенты Леониду Слуцкому?

4,2 тыс. голосов

Да 1 %

Нет 85 %

Не знаю, кто это? 14 %

В общем, на старте кампании оба результата - провальные. Об одном ничего не знает четверть опрошенных, про другого в курсе заметно больше. С Харитоновым забавно - он уже ходил на президентские выборы, но до четверти своих избирателей просто не дошел.

У Слуцкого известности побольше, но почитайте комментарии, что это за известность...

Но главное - на старте кампании подавляющее большинство не доверяет ни тому, ни этому! Как с такими стартовыми результатами вообще куда-то избираться? Тут в общественном клозете в Парке культуры "Занято!" кричать...

Но ничего, нашим кандидатам не привыкать. Кто-то все равно станет вторым, а кто-то третьим. Отрицательный рейтинг у Харитонова вроде поменьше, но зато и известность пожиже... Но главное - все будет ясно уже в первом туре.

А.Б.