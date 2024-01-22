Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У кого рейтинг не стоит

Опубликовано 22.01.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
У кого рейтинг не стоит

Как бы мы не делали вид, что ничего не происходит, а в России готовятся выборы президента.

Все, конечно, понимают, кто у нас претендент номер один, он же единственный реальный, но выборы у нас в России похожи на секс - все знают, чем начнется и чем закончится (кого-то по-любому отимеют), но сам процесс вызывает живой интерес даже у тех, кто никак не участвует.

Например, на вопрос Социал ЗА: "Будете ли вы участвовать в выборах президента РФ?" 8 тысяч человек - ответили!

Да 49 %

Нет 37 %

Еше не решил 14 %

Ну ладно, из тех, кто не решил все же кто-то решил ответить на вопросы. Но те, кто точно участвовать не будут три с половиной тысячи при этом в опросе участие приняли. Что доказывает тезис - сам процесс интересней результата.

Не носит ли наша аудитория экстремистского характера?

Ну ладно, кандидатов заявилось множество, но далеко не все дойдут до выборов - не зарегистрируют, и вся история.

Мне эта система "зарегистрируют - не зарегистрируют" не нравится. Пусть все участвуют! Как на "Лыжне России" - десять тысяч, так десять тысяч! Все равно Путин выиграет, зато сколько радости! Свалка на старте, конкурс семейных пар, драка в раздевалке...

Я бы даже кулачные бои восстановил - левый берег Москва-реки на правый, на льду, до первой, второй и третьей крови... Кто лучше дерется, тот и президент. Или мэр. Губернатор. Депутат. Начальник транспортного цеха...

Но из тех, ктого зарегистрировали уже, есть главные - нет, за первое место они не борются, это не в правилах. Но кто будет второй, а кто третий - это будет драка с синяками. Слуцкий с Харитоновым. Два Чацких при одном Онегине и без никакой Татьяны... Нет, оба Грушницкие. Шансов никаких, но как задорно торчат эполеты!

Вопросы одни и те же к обоим дуэлянтам: за, против и кто таков?

Доверяете ли вы кандидату в президенты Николаю Харитонову?

6,4 тыс. голосов

Да 7 %

Нет 69 %

Не знаю, кто это такой 24 %

Доверяете ли вы кандидату в президенты Леониду Слуцкому?

4,2 тыс. голосов

Да 1 %

Нет 85 %

Не знаю, кто это? 14 %

В общем, на старте кампании оба результата - провальные. Об одном ничего не знает четверть опрошенных, про другого в курсе заметно больше. С Харитоновым забавно - он уже ходил на президентские выборы, но до четверти своих избирателей просто не дошел.

У Слуцкого известности побольше, но почитайте комментарии, что это за известность...

Но главное - на старте кампании подавляющее большинство не доверяет ни тому, ни этому! Как с такими стартовыми результатами вообще куда-то избираться? Тут в общественном клозете в Парке культуры "Занято!" кричать...

Но ничего, нашим кандидатам не привыкать. Кто-то все равно станет вторым, а кто-то третьим. Отрицательный рейтинг у Харитонова вроде поменьше, но зато и известность пожиже... Но главное - все будет ясно уже в первом туре.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
16.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США готовятся нанести ядерный удар по мирному населению России? (0)
У кого рейтинг не стоит (0)
Пенсионное обеспечение самозанятых в развитых и не очень странах (1)
В Абхазии сгорели все картины (7)
Россия может ограбить Запад в том же объеме (27)
Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам (1)
Война идет за интересы французских фермеров и торгашей (17)
Разница между самодержавием и самоуправлением (5)
ЗАЭС в заложниках сразу у всех (19)
Негодяев, бывших деятелями культуры, накажут рублем (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss