Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка".

"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.

В качестве "примера" Табах привел "уничтожение половины населения" Германии для победы над ней во время Второй мировой войны и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в США. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве.

Ну, насчет "половины населения Германии", видимо, в юноша в московской школе недоучился, а в американской мало, чему учат. В Второй мировой Германия потеряла порядка 16 миллионов человек, примерно поровну военных и гражданских. Но даже все вместе - это никак не половина населения этой крупнейшей европейской страны.

Сейчас половину населения потеряла как раз Украина. Слава богу, не убитыми, а в основном сбежавшими, а также перешедшими в российское подданство. И произошло это усилиями американского командования, которое, за неимением на Украине настоящих генералов с высшим военным образованием, планирует все операции ВСУ, и по сути возглавляет украинскую армию.

Что до Хиросимы, то это пока единственный в истории пример применения атомного оружия против мирного населения. США намерены повторить? Но у Украины нет ядерного оружия. Надо ли понимать, что США намерены на каком-то этапе вступить в войну с Россией, и сразу с козырной, ядерной карты?

А.Б.