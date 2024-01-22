Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США готовятся нанести ядерный удар по мирному населению России?

Опубликовано 22.01.2024 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
США готовятся нанести ядерный удар по мирному населению России?

Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка".

"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.

В качестве "примера" Табах привел "уничтожение половины населения" Германии для победы над ней во время Второй мировой войны и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в США. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве.

Ну, насчет "половины населения Германии", видимо, в юноша в московской школе недоучился, а в американской мало, чему учат. В Второй мировой Германия потеряла порядка 16 миллионов человек, примерно поровну военных и гражданских. Но даже все вместе - это никак не половина населения этой крупнейшей европейской страны.

Сейчас половину населения потеряла как раз Украина. Слава богу, не убитыми, а в основном сбежавшими, а также перешедшими в российское подданство. И произошло это усилиями американского командования, которое, за неимением на Украине настоящих генералов с высшим военным образованием, планирует все операции ВСУ, и по сути возглавляет украинскую армию.

Что до Хиросимы, то это пока единственный в истории пример применения атомного оружия против мирного населения. США намерены повторить? Но у Украины нет ядерного оружия. Надо ли понимать, что США намерены на каком-то этапе вступить в войну с Россией, и сразу с козырной, ядерной карты?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
Сколько самозанятых строит наши "пирамиды"?
16.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США готовятся нанести ядерный удар по мирному населению России? (0)
У кого рейтинг не стоит (0)
Пенсионное обеспечение самозанятых в развитых и не очень странах (1)
В Абхазии сгорели все картины (7)
Россия может ограбить Запад в том же объеме (27)
Минтруд сдвинулся по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам (1)
Война идет за интересы французских фермеров и торгашей (17)
Разница между самодержавием и самоуправлением (5)
ЗАЭС в заложниках сразу у всех (19)
Негодяев, бывших деятелями культуры, накажут рублем (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss