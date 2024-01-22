Количество людей с ожирением увеличилось на 10% за год

Знаете, это очень важная новость, которая касается общественного здоровья всей нашей страны.

В 2022 году в России выявили более 419 тыс. новых случаев ожирения, что на 10% больше, чем в 2021 году (383 тыс.). Данные опубликованы в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023».

Среди детей до 14 лет выявили 108 тыс. новых случаев ожирения. Еще 40 тыс. случаев выявили у подростков от 15 до 18 лет.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13,05 млн россиян. Из них у 5,27 млн человек выявлен сахарный диабет, ожирение — у 2,17 млн человек. При этом в 2020 году количество людей с подобными заболеваниями составляло почти на миллион меньше — 12,07 млн человек.

Летом 2023 года Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в 2021 году количество людей с сахарным диабетом в мире составило 529 млн. К 2050 году это число, по оценке ВОЗ, увеличится до полутора миллиардов.

Вообще это кошмар похуже войны, если кто не понял. "Болезни сытого человека", как их называют врачи, уносят жизней побольше, чем мины и снаряды.

А взрывообразный рост болезней эндокринной системы, в число которых входит и ожирение - это наглядное признания катастрофы в профилактической медицине.

А и правда, кто ей сейчас занимается? Да никто, по большому счету. Это в СССР профилактическая медицина была основным направлением, поскольку предупредить болезнь куда легче, чем потом ее вылечить. В Минздраве СССР умели считать.

А.Б.