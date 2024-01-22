89 человек погибли в США из-за непогоды

По меньшей мере 89 человек погибли в США за последнюю неделю из-за непогоды, сообщает CBS News, и это не окончательная цифра.

Отмечается, что в штате Теннесси жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 25 человек, в штате Орегон сообщили о гибели 16 жителей.

Кроме того, смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Пенсильвания, Иллинойс, Миссисипи, Кентукки, Вашингтон, Висконсин, а также Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Понимаете, в самой развитой стране мира люди могут массово гибнуть от мороза и снега!

Аномальные холода, которые обрушились на Москву в начале января и скоро вернутся в город вновь, тоже уносят жизни. Столичный минздрав еще не отчитался, они там рассчетливо не торопятся, считают погибших и обмороженных. Каждый год по Москве, самому развитому городу Восточной Европы, гибнет два-три сотни человек, и еще тысячи полторы становятся инвалидами. Это довольно устойчивая статистика.

Некоторое время назад общественность озаботилась, потом надоело... А зимы с морозами никуда не делись.

А.Б.