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Московский листок

89 человек погибли в США из-за непогоды

Опубликовано 22.01.2024 в разделе комментариев 1

мороз смерт
89 человек погибли в США из-за непогоды

По меньшей мере 89 человек погибли в США за последнюю неделю из-за непогоды, сообщает CBS News, и это не окончательная цифра.

Отмечается, что в штате Теннесси жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 25 человек, в штате Орегон сообщили о гибели 16 жителей.

Кроме того, смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Пенсильвания, Иллинойс, Миссисипи, Кентукки, Вашингтон, Висконсин, а также Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Понимаете, в самой развитой стране мира люди могут массово гибнуть от мороза и снега!

Аномальные холода, которые обрушились на Москву в начале января и скоро вернутся в город вновь, тоже уносят жизни. Столичный минздрав еще не отчитался, они там рассчетливо не торопятся, считают погибших и обмороженных. Каждый год по Москве, самому развитому городу Восточной Европы, гибнет два-три сотни человек, и еще тысячи полторы становятся инвалидами. Это довольно устойчивая статистика.

Некоторое время назад общественность озаботилась, потом надоело... А зимы с морозами никуда не делись.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 22.01.2024 10:51
У нас на районе вчера старуху хронили - придавило деревом во время сильного ветра.
Я эту старуху реально мог спасти, но Я знал, що она ярая путинка и поэтому Я часа три всех прохожих отгонял от места катастрофы и периодически громко объяснял люядм, що Я лично вызвал скорую помощь и МЧС с пожарными, хотя естественно Я никого не вызывал!
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