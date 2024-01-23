Страна плотно садится на стакан

Розничные продажи алкоголя (без учета общепита, пива, сидра, и медовухи) выросли на 4,1%, до 229,5 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля - то есть не в деньгах, а в натуральном выражении. В 2022 году рост продаж спиртного составил 3,5% - меньше, но тоже ощутимо.

Отчего так?

В общем-то среднее потребление алкоголя в отдельно взятом обществе - вещь достаточно стабильная. У нас население не растет, а даже где-то сокращается, причем за счет "пьющих" категорий. Значит, работают какие-то социальные факторы. Какие?

Ну, понятно, война не способствует трезвости. Не случайно с вступлением в Первую мировую войну царь своим указом ввел "сухой закон", что по некоторым данным, сократило потребление, но зато стимулировало революционные процессы: трезвый человек и смотрит на окружающее по-трезвому...

Во время Отечественной войны "сухого закона" не вводили, но потребление алкоголя ограничивали, во всяком случае, роста не наблюдалось.

Сейчас у нас не война, а "спецорперация", то есть реагирование в виде "сухого закона" не обязательно. Как говорится, на усмотрение правительства.

А правительство у нас с сильным фискальным уклоном, так что ограничивать подакцизные товары по своей инициативе не будет. И станет тихо радоваться четырехпроцентному росту доходов с алкоголя.

Вы спросите о долгосрочных последствиях?

А на них всем плевать! Это 53-летнему Горбачеву казалось, что он пришел всерьез и надолго, и его волновали дальние перспективы, такие как здоровье нации, рождаемость и прочее. Сейчас приоритеты совершенно иные.

Ваше здоровье, товарищи!

А.Б.