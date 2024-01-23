Страна плотно садится на стакан

Розничные продажи алкоголя (без учета общепита, пива, сидра, и медовухи) выросли на 4,1%, до 229,5 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля - то есть не в деньгах, а в натуральном выражении. В 2022 году рост продаж спиртного составил 3,5% - меньше, но тоже ощутимо.
Отчего так?
В общем-то среднее потребление алкоголя в отдельно взятом обществе - вещь достаточно стабильная. У нас население не растет, а даже где-то сокращается, причем за счет "пьющих" категорий. Значит, работают какие-то социальные факторы. Какие?
Ну, понятно, война не способствует трезвости. Не случайно с вступлением в Первую мировую войну царь своим указом ввел "сухой закон", что по некоторым данным, сократило потребление, но зато стимулировало революционные процессы: трезвый человек и смотрит на окружающее по-трезвому...
Во время Отечественной войны "сухого закона" не вводили, но потребление алкоголя ограничивали, во всяком случае, роста не наблюдалось.
Сейчас у нас не война, а "спецорперация", то есть реагирование в виде "сухого закона" не обязательно. Как говорится, на усмотрение правительства.
А правительство у нас с сильным фискальным уклоном, так что ограничивать подакцизные товары по своей инициативе не будет. И станет тихо радоваться четырехпроцентному росту доходов с алкоголя.
Вы спросите о долгосрочных последствиях?
А на них всем плевать! Это 53-летнему Горбачеву казалось, что он пришел всерьез и надолго, и его волновали дальние перспективы, такие как здоровье нации, рождаемость и прочее. Сейчас приоритеты совершенно иные.
Ваше здоровье, товарищи!
А.Б.
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Это вы "Вальке-стакан" расскажите написал 23.01.2024 11:47
Путиноид написал 23.01.2024 10:58
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Вы что думаете что российский народ совсем я.б.а.н.у.т.ы.й,нет все давно знают что живут ином псевдокапиталистическом обществе и на поруки,брать никто не будет,сразу за ворота,часто без выходного пособия.Так что Россия сейчас одна из самых трезвых стран Мира,для алкоголя есть Пятница(Вечер после работы) Суббота(святой день,надо похмелится),Воскресение (отходняк,пиво,росол,лед ко лбу). Понедельник-день бездельник,куй вы угадали,в капиталист такое не потерпит,поэтому придется трудится на благо семьи и буржуя не покладая рук,порой без обеда.
Так что забудьте что сей час как в СССР. Не надо сравнивать РФ и искусственно созданное недогосударство украину и иждивенку где нет экономики,все производства лежат на боку,вот там можно пить и не волноваться о завтрашнем дне,потому что на иждивении у США и ЕС,а если не дадут,денег или все пропил,есть соседи,можно зайти с побратимами и все отнять.