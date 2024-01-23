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Московский листок

Волк убил человека с перепуга

Опубликовано 23.01.2024 в разделе комментариев 0

собака волк
Волк убил человека с перепуга

Волк забрался в курганский поселок Курорт и напал на четырех человек в ночь на вторник, в результате одна из пострадавших скончалась, женщина умерла в больнице — туда ее доставили в тяжелом состоянии. Еще трое человек, получивших ранения, получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Это первый случай нападения волка на человека в этом населенном пункте. Сейчас профильные ведомства совместно с охотниками проводят профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других диких животных на территории поселка или возле его границ.

Это все странно. Волки, в общем, не едят людей, да и в данном случае не съели, а поранили насмерть.

Собаки, впрочем, тоже не едят, но случаев нападения сколько угодно. Собака и волк, по сути, биологически один и тот же вид, у них одна ДНК и они прекрасно скрещиваются.

Но собака живет с человеком около 40 тысяч лет, то есть по сути, это такой симбиоз, и человек, и собака формировались как виды вместе, под влияением друг друга. Но мы ухитряемся не понимать собак... хотя что там, мы и друг друга не часто понимаем.

Что до волков, то их психология от собачьей, в отличие от физиологии, отличается. Но есть и общее. Страх. Когда собака или волк напуганы, то первым их стремлением является убежать, на всякий случай. А если убежать некуда, то появляется агрессия. Даже напуганная болонка опасна, что уж говорить про волка?

Волки впервые в жизни оказались в поселке, они понятия не имеют, куда им бежать. естественно, они боятся - и естественно нападают!

Поэтому правило первое - постарайтесь не напугать животное. Все равно, какое...

 А.Б.



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