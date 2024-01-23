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Московский листок

Линия американской дипломатии всегда прямая

Опубликовано 23.01.2024 в разделе комментариев 0

сша война рф
Линия американской дипломатии всегда прямая

Ситуация вокруг Украины не изменилась бы в случае избрания президентом США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. Он добавил, что разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном начался еще при Джордже Буше — младшем.

Это Буш-младший принял решение об одностороннем выходе США из договора по ПРО от 1972 года.

Это еще известный российский дипломат Черномырдин, что Буша-старшего хорошо знает и понимает, жену его Барбару тоже, "но этот"...

Кроме того, Лавров заявил о незаинтересованности действующей администрации США в выстраивании диалога с Россией. Он отметил, что Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с функционированием посольств или обменом заключенными. Однако обсуждение политических вопросов Белый дом не интересует.

Не знаю, читают ли в пресс-службе МИДа, что я тут пишу или говорю, но некоторая созвучность прослеживается... Конечно же, внешняя политика США не меняется, как у нас, по итогам каждых президентских выборов. После Второй мировой войны она вообще не менялась - даже потепление отношений с СССР в Америке воспринимали исключительно как признак ослабления Союза.

На Украине вообще нет никакой дипломатии, взяться ей неоткуда было. Ни одного дня в своей истории Украина не была самостоятельной, только меняла хозяев. Что проделать, судьба такая...

Соответственно смысл имеет только говорить о линии американской дипломатии в отношении Украины. А линия эта прямая и длинная, еще со времен геноцида индейцев...

 А.Б.



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