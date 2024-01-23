Не все гладко с разбившимся над Бадахшаном самолетом

Выжившему пилоту самолета Falcon 10, потерпевшему крушение в Афганистане, Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании.

Отмечается, что версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель.

Ну да, не вполне с самого начала было ясно, что это отказали сразу оба двигателя? Если же просто топливо закончилось, тогда понятно... Зато после удара о землю ничего не взорвалось и не загорелось, нечему было.

Опять же некрасиво получилось - оба пилота живы, оба медика, сопровождавшие больную и ее мужа, тоже. А вот пассажиры погибли.

Впрочем, не за каждым из нас прилетит на тропический курорт персональный бизнес-джет... Так что, не завидуйте.

А.Б.