Мостом - по стратегическому заводу

В интернете появилась информация о том, что совсем недавно, прямо перед самым новым годом (2024-м), почти под звуки салютов, госэкспертиза утвердила проект третьего моста через Каму. И тут бы возрадоваться и возликовать, что новая (платная) дорога сделает Пермь ещё более связной, только одно но. Мост пройдет прямо по территории Завода им Дзержинского. Оборонного завода (!). Выпускающего в три смены взрыватели для снарядов и ЗРК для нужд армии, сепараторы для флота (в том числе и подводного атомного флота).

Насколько масштабные строительные работы прямо на территории завода помогут ему работать на оборонку – вопрос открытый. (источник про экспертизу https://vk.com/id58313290?w=wall58313290_11529%2Fall)

Отметим, что это не первая из проблем ЗиДа. Завод, работающий в три смены, завод выпускающий продукцию для оборонки - уже давно является банкротом. Как такое возможно - вопрос не к автору материала, а к теологам рыночной экономики.

В 2019-м ЗиД закрывали. Все работники получили уведомления о сокращении. Открыли ЗиД после серии акций протеста трудового коллектива, ветеранов ЗиДа, патриотической и коммунистической общественности. https://vk.com/club160275508?w=wall-160275508_1781

Затем завод продали фирме-однодневке, дочерней конторке от концерна владелец АПХ «Дороничи». Да-да-да, те самые «Дороничи», которые занимаются через свою, более крупную дочернюю структуру строительного холдинга «Железно», сносом и застройкой. Причём, один из уже снесенных объектов, как раз по соседству с ЗиДом. Также оные «Дороничи» связаны с уважаемым иноагентом Леонидом Гозманом. Почему некоторые иноагенты пользуются в РФ таким высоким положением, что могут крутить бизнес с оборонкой - автор материала не знает. Но подозревает, что тут первично классовое положение.

Благодаря вмешательству ветеранов ЗиДа, патриотической и коммунистической общественности сделка стала общеизвестной и в итоге, слишком скандальной, даже для современной РФ. Её (сделку) отменили.

На последовавшем суде представители генпрокуратуры обещали, что организаторов сделки отдадут под суд. В итоге не отдали. Также генпрокуратура сначала требовала прекратить банкротство ЗиДа за счёт изъятия ЗиДа в казну государства. Но тоже как-то быстро-быстро съехала с темы… https://dzen.ru/a/ZTEsnEPzDkqgsljM

В итоге ЗиД продали снова. https://dzen.ru/a/ZZAHkYm9GF4m_741

Предприятию АО «НПО “Курганприбор”», подконтрольно сенатору от едра Сергею Муратову.

Отметим, что данная фирма, действительно, занимается производством. Это успокаивает, но не до конца. Поскольку люди, имеющие реальное отношение к производству, тоже иногда зачищают участки рынка, особенно если учесть прошедшие экспертизу планы - накрыть завод медным тазом, извиняюсь, бетонным мостом.

Кстати, ЗиД в своих проблемах не уникален. В настоящее время находятся под прямой угрозой уничтожения или уже уничтожены, как минимум, 20 оборонных предприятий.

https://bloknot.ru/e-konomika/korruptsiya-ili-predatel-stvo-pochemu-pochti-dva-desyatka-oboronny-h-predpriyatiya-likvidiruyut-v-period-provedeniya-svo-991699.html

Как такое могло произойти - автор материала не знает, но предполагает, что причина может крыться в рыночной экономике.