На роль главного супостата избран бывший помощник председателя правительства РФ Сергея Кириенко

За выдвижение Бориса Надеждина в президенты стоят очереди по всей России, на морозе, по три часа... Первый вопрос - фигли так долго? А потому что система так устроена, что речь не о том, чтобы просто расписаться, это целая процедура по идентификации подписанта, иначе зря сопли морозил, подпись могут не признать.

Впрочем, и так могут не признать. Я помню, выдвигался всего-то в районные депутаты в столичном Щукино, собрать-то надо было всего 26 подписей! И не признали! Почерковеды не зря жуют свой хлеб за 30 сребреников. А Надеждину надо собрать сто тысяч автографов, причем аккуратно "размазанных" по всей стране. Тут как ни крутись, а не захотят допускать, так и не допустят.

У кого рейтинг не стоит

Я сегодня с утра поставил опрос на тему: "Доверяете ли вы кандидату в президенты Борису Надеждину?"

И уже 2 тысячи голосов.

- Да 31 %

- Нет 53 %

- Не знаю, кто это такой 16 %

Результаты по-любому лучше, чем у остальных. А в чем секрет объясняют сами граждане под опросом, в комментариях.

- Если выбирать между антихристом и Надеждиным, то выбор очевиден. Но я бы хотел видеть других кандидатов.

- Нельзя, чтобы более 20 лет был один президент, жизнь при котором не улучшается. Он уже очень далёк от народа. И те, кто ему рассказывает, как живёт народ, тоже далеки от народа. Даже когда якобы встречается с населением стоят подставные.

- Затрудняюсь сказать доверяю ли я, но точно знаю, что буду голосовать за Надеждина. Власть должна быть сменяемой. А ещё хочется надеяться, что он выполнит свои обещания.

- Борис Надеждин, в данном случае является единственным легальным и безопасным инструментом, заявить о своём отношении к войне... а дальше, каждый решает для себя сам... не ошибитесь с выбором, товарищи.

- Надеждину доверяю, но голосовать за его кандидатуру не буду потому-что не разделяю его взглядов.

- Да не переживайте так, Бориску не допустят до престола, может даже, до выборов. Просто, люди устали от беспредела, и готовы голосовать хоть за кота.

Это только некоторые посты, уже сейчас их под сотню.

Понятно, что до обещаний Надеждина дело не дойдет, никто ему не позволит выиграть выборы. И он сам это прекрасно понимает - он очень умный.

Вопрос стоит сейчас о том, вообще дройдет он до выборов или нет. Хотя и этот вопрос, ввиду того, что выиграть все равно не дадут, большого смысла не имеет.

Но скучный выборный процесс оживит несомненно. Зачем, собственно, и нужен.

Навряд ли это все добавит что-то Путину, в нелегкой выборной борьбе одолевшего Надеждина. Потому что смешно, а смех в политике убивает. В прошлый раз он одолел подмосковного девелопера, маскировавшегося под торговца клубникой. Которого, кстати, КПРФ не выдвинула на этот раз, ограничившись уже бывшим в употреблении Харитоновым.

Теперь на роль главного супостата избран бывший помощник председателя Правительства Российской Федерации Сергея Кириенко (вы помните, что это было за правительство), член политсовета движения «Новая сила» Сергея Кириенко. Кем избран? Ну, не знаю... Под лавкой не сидел.

Но напомню, что любой, кто всерьез претендовал на высшую власть в России, до выборов президента как-то не доходил... Немцова застрелили показательно, под стенами Кремля. Пригожин разбился на самолете, кидаясь гранатами. Навальный сами знаете, сначала неудачно сменил трусы, а потом сел очень надолго. И так далее...

А Надеждин вот баллотируется.

А.Б.