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Московский листок

Посол в Ватикане одобряет папу

Опубликовано 24.01.2024 в разделе комментариев 0

церковь папа
Посол в Ватикане одобряет папу

Россия приветствует инициативы папы Римского Франциска, которые направлены на установление мира на Украине, заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Ранее 24 января Солтановский заявил, что Москва пока не получала официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров с Киевом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к ним.

Вообще публикация заявлений послов в старое доброе время считалась дурным тоном. Президент, в крайнем случае - министр иностранных дел. А сейчас все чаще публикуют слова послов, причем наших. Похоже, никто особо не стремится дать комментарий российским СМИ.

А уж наш посол в Ватикане... Что при этом сказал сам папа лично - за кадром. Ну, может, каким мировым СМИ скажет.

У нас больше нет мировых СМИ, таких, какой была "Правда" или ТАСС, который "уполномочен заявить"... Сами своими руками ликвидировали медийное влияние страны в мире. А теперь публикуем, как наш посол в Ватикане что-то там приветствует...

А.Б.



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