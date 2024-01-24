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Московский листок

Киев получит оружие для поражения логистических узлов

Опубликовано 24.01.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Киев получит оружие для поражения логистических узлов

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которым ранее не располагал. С помощью этого оружия, сказал Павлюк, украинские войска смогут поражать логистические узлы.

А мы пока только грозимся, что готовы поражать транспорт, перевозящий для Украины вооружение и военную технику. Между тем, любой транспорт, перевозящий грузы для Украины в условиях войны становится законной целью для ВС РФ.

Меж тем удар украинских БПЛА по порту в Усть-Луге ставит вопрос, насколько эти БПЛА были украинскими? До ближайшей границы с Украиной там почти тысяча километров, так далеко беспилотники, да еще с грузом взрывчатки, не летают. Значит, либо БПЛА запускали с территории РФ, что неизбежно ставит вопрос - откуда эта техника? Либо использовалась сопредельная территория, и тогда вопрос поражения логистических узлов приобретает обоюдоострый характер. Эстония, Финляндия там рядом...

США только что нанесли удар по Йемену, сообщило Центральное командование Вооруженных сил. В сообщении уточняется, что удар был нанесен в целях самообороны.

Ну а мы чем хуже?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ну а мы чем хуже?
Кущ поясняет написал 24.01.2024 12:25
Чем США. И перестаньте пыжиться с голой жопой. Смотреть противно. Нужно реально оценивать свои дырявые лапти.
Я скажу так - если бы Украина воевала с США, то американцы реально были бы в Киеве за три дня.
Разницу понимаете наполеоны диагностированные?
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Вот ляля не надо
Рыкушка написал 24.01.2024 12:10
Освобожденные украинцы завыли другие песни. Не хотят быть более колоборантами. Ни жилья ни защиты одни смерти. Пишут. До освобождения стреляли пару раз в месяц. А теперь каждый день. И в подвалы. И нет света. И нет тепла. И вообще. Вы представьте себе сто что вас обстреливают и разрушают ваши города и убивают ваши семьи. И это никакие не нацисты и не вооруженные милитаристы. А обычные граждане бывшей социалистической республики. А не проще было бы перестать бомбить друг друга и отойти на границы 91 года. А что вы хотели. Вы сами все согласились на самоопределение республик и распустили там махровые цветом неонацизм и ненависть ко всему русскому. Расплодили ворья везде и всюду. И что вы хотите теперь. Завоевать отобрать территорию ворам России у воров Украины. Для того чтобы их воровские выебки и воровские шлюхи в странах врагам НАТО свои пиззды грели и на курортах и яхтах стоимость как три крейсера шиковали. Уже даже у яйцеголовой ваты и то появилось смутное сомнение в первоначальных целях операции . И ее надо ляля .
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