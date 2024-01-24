Киев получит оружие для поражения логистических узлов

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которым ранее не располагал. С помощью этого оружия, сказал Павлюк, украинские войска смогут поражать логистические узлы.

А мы пока только грозимся, что готовы поражать транспорт, перевозящий для Украины вооружение и военную технику. Между тем, любой транспорт, перевозящий грузы для Украины в условиях войны становится законной целью для ВС РФ.

Меж тем удар украинских БПЛА по порту в Усть-Луге ставит вопрос, насколько эти БПЛА были украинскими? До ближайшей границы с Украиной там почти тысяча километров, так далеко беспилотники, да еще с грузом взрывчатки, не летают. Значит, либо БПЛА запускали с территории РФ, что неизбежно ставит вопрос - откуда эта техника? Либо использовалась сопредельная территория, и тогда вопрос поражения логистических узлов приобретает обоюдоострый характер. Эстония, Финляндия там рядом...

США только что нанесли удар по Йемену, сообщило Центральное командование Вооруженных сил. В сообщении уточняется, что удар был нанесен в целях самообороны.

Ну а мы чем хуже?

А.Б.