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Московский листок

В Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома

Опубликовано 24.01.2024 в разделе комментариев 2

украина война киев
В Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома

Женщина во время разговора в метро о специальной военной операции выразила поддержку Украине, сообщает «Фонтанка».

Издание выяснило, что женщину задержали накануне возле станции «Владимирская». Заявление на нее поступило от 22-летнего молодого человека.

Последний пояснил оперативникам, что в ходе беседы на «Достоевской» горожанка рассказала о симпатиях к действиям украинской армии. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 сантиметра.

В действиях гражданки усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации Вооруженных сил России.

В начале спецоперации сотрудница Института прикладной астрономии РАН вместе с другими учеными подписывала открытое письмо против боевых действий.

Студент, написавший на нее донос, получил высшее образование в Донецке, ушел на фронт, демобилизовался, затем поступил в СПбГУ.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Донбили Бамбас
Кущ хихикает написал 24.01.2024 12:17
Путиноид, ты штоле? Узнаю кацапский дух. Вот она сермяжная домотканная скрепа. Павлик Морозов жив. А вы спрашиваете - пошто мы кацапов не любим. А вот по то )))
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А то не ясно зачем стучит
Рыкушка написал 24.01.2024 12:16
Писать доносы. Задерживать ни в чем невинных граждан со своей гражданской позицией Вот и все геройство этаких поцриотов. И воевать этот аудио не воевал а так краем порисовался и смазпл от смерти подальше. Теперь отрабаьыаант.Настучать и получить благо за это и отмазаться от фронта. Вот и все его цели.
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