В Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома

Женщина во время разговора в метро о специальной военной операции выразила поддержку Украине, сообщает «Фонтанка».

Издание выяснило, что женщину задержали накануне возле станции «Владимирская». Заявление на нее поступило от 22-летнего молодого человека.

Последний пояснил оперативникам, что в ходе беседы на «Достоевской» горожанка рассказала о симпатиях к действиям украинской армии. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 сантиметра.

В действиях гражданки усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации Вооруженных сил России.

В начале спецоперации сотрудница Института прикладной астрономии РАН вместе с другими учеными подписывала открытое письмо против боевых действий.

Студент, написавший на нее донос, получил высшее образование в Донецке, ушел на фронт, демобилизовался, затем поступил в СПбГУ.

А.Б.