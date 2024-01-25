Новостей много, но мы продолжим главную - у нас тут, в России, намечаются выборы президента! Представляекте?! Уже в марте, через 2 месяца. А мы до сих пор даже не знаем всего списка кандидатов, и до 8 февраля не узнаем, пока ЦИК во главе с Памфиловой не примет окончательного решения. За полтора месяца до важнейших для судьбы страны выборов!

Или не таких уж и важнейших, а мы просто не все знаем и понимаем?

Вот сегодня с ранья выставил опрос по кандидату Даванкову - набежало аж полторы тысячи респондентов, которые аж на 1 процент доверяют этому кандидату, а 54 процента, соответственно, не доверяют. И 45 процентов задаются вопросом: "Кто это?"

А ведь человек уже зарегистрирован как представитель парламентской партии. Сейчас задам вопрос, какой? Так половина же не ответят. Хотя проголосовали же за нее когда-то...

Но я задам другой вопрос - доверяете ли вы Николаю Бондаренко, если бы он выдвинулся кандидатом в президенты?

С чего это я?

А вот Николай Бондаренко, известнейший блогер, а не только деятель КПРФ, снял ролик, в котором просто-таки размазал по асфальту кандидата Бориса Надеждина. И все правда! И все по делу!

https://www.youtube.com/watch?v=RlAEETPorG0 (27 тысяч просмотров за 2 часа!)

Не то, чтобы он мне глаза открыл, все факты известны и есть в открытом доступе. И логика этого выдвижения понятна. И все это - борьба нанайских мальчиков, или, если современней, борьба провизоров одной и той же АПтеки.

Все верно.

Но вопрос - почему же партия КПРФ выдвинула на эти выборы абсолютно непроходного Харитонова, я бы сказал, гарантированно непроходного, вместо того, чтоб выставить молодого, харизматичного и популярного в народе Бондаренко?

Я даже опрос поставлю, чтоб не быть голословным, что было бы, если бы кандидатом от КПРФ стал Николай Бондаренко?

И сравним результаты с показателями Харитонова. И спросим - а партия КПРФ не в той ли самой АПтеке отоваривается?

А.Б.