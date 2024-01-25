Вопль обиженных детей

«И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится. И Швейк с самым невинным видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверно, довел бы все общество покровительства животных до сумасшедшего дома».

Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

Как видите из эпиграфа к этой статье, умственно и психически неразвитых людей, составлявших некое «общество защиты животных», хватало даже в начале прошлого века, а на момент, когда я начал писать эту статью, не только в топе новостей, не только среди пользователей развлекательных сайтов, но и в Телеграмм бушевали страсти по поводу безвременной кончины кота Твикса, и эти вопли волей-неволей вовлекли и меня в курс дела и, в конце концов, заставили взять этот случай в качестве примера убийственной деградации общества.

Предыстория такова. Некто попросил другого гражданина привезти ему его кота из другого города 11 января, для чего купил билет на поезд и тому гражданину, и своему коту. Кота везли в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург в переноске, но провожающий, видимо, ночью выпустил кота из переноски погулять по купе, но сам заснул. На стоянке поезда в Кирове, кот выбрался из купе в коридор и стал гулять по поезду, что не понравилось остальным пассажирам. Они пожаловались проводнице. Кот не предъявил проводнице ни паспорта, ни билета, в связи с чем проводница (на случай, если кот принадлежит кому-то из пассажиров) громко опросила пассажиров, но ответственный за кота не проснулся. Обосновано решив, что кот заскочил в вагон на станции, она удалила его из вагона на улицу.

И что началось!

Все СМИ подняли тревогу, тысячи (!) добровольцев бросились искать кота. Через 9 дней доброволец Ольга Кудряшова сообщила «Известиям», что кота Твикса наконец нашли мертвым в снегу. Коту сделали вскрытие и установили, что его перекусила, повредив коту лёгкие и селезёнку, скорее всего беспризорная собака, понятное дело, тоже находящаяся по охраной защитников животных. Но естественное желание собачки кушать было в данном случае проигнорировано.

Раздался всероссийский вопль скорби, хотя национальный траур по коту так и не объявили. Поступок проводницы проверила полиция, правда, состава преступления в её поступке не нашла, однако хозяин кота пообещал «дойти хоть до президента», чтобы привлечь проводницу к ответственности. И тут, как тут: «Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда», - не, ну, а как без Бастрыкина? РЖД начали посыпать голову пеплом и каяться, в Госдуме обвинили проводницу в «фактическом убийстве» и призвали наказать ее за жестокое обращение с животными. Некая Екатерина Мизулина («российский государственный и общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты, постоянно просящая компетентные органы проверить деятельность блогеров и содержание статей» и пр. пр. пр.) предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу. Я полагаю, что когда в России догадаются установить памятник «Подлой государственной идиотке», а Терешкова по старости не сможет позировать, то позировать обязана Мизулина.

Что касается СМИ и блогеров, то с них нечего взять – это слабоумные гуманитарии, которым каждый день нужно о чём-то говорить. Ни о чём, требующим хоть какого-то ума, они говорить не могут – интеллигенты-с! А вот такое – про котика - им понятно, посему и гомонить об этом им в удовольствие.

Но характерно то, что чуть ли не взбесились и посетители развлекательных сайтов, даже на 22 января в интернете всё ещё бушевали страсти по безвременно почившему коту – массы требовали если и не линчевать проводницу, то посадить ей в тюрьму навечно. «Политик Борис Надеждин заявил, что ему удалось собрать 54 тыс. из 100 тыс. подписей для участия в президентских выборах. За примерно три недели. Петиция за увольнение проводницы, которая выкинула кота Твикса на мороз, собрала за два дня 307 тысяч».

Вот Анатолий Несмиян, посвятивший этой трагедии с котиком несколько постов, 21 января итожит:

«Реакция людей на гибель кота Твикса по вине проводницы объясняется в том числе и тем, что почти две трети имеют дома домашних животных и относятся к ним, как к членам своих семей (https://t.me/oizmedia/3285). Логично, что они восприняли эту новость достаточно тяжело. Плюс среди оставшейся трети просто по закону нормального распределения упырей, радующихся гибели животного, не так уж и много, а сочувствующих - более чем», - и далее про то, что «власть виновата».

Нет, в данном случае Эль Мюрид загнул не туда.

При царе не две трети, а каждая семья имела домашних животных – за ними ухаживали, но это не мешало в конце их забить и съесть. А из-за мышей котов не просто содержали все – котов было столько, что на кошек устраивал регулярную охоту самый главный охотник – царь.

Между прочим, даже сегодня пусть и не в России, а в мире, человечество съедает 10 миллионов котов.

А в царской России статья 19 «Правил об охоте» Российской Империи, принятыми в феврале 1892 года устанавливала: «Истреблять хищных зверей и птиц, птенцов их и гнезда, а также убивать на полях и в лесах бродячих кошек и собак дозволяется в течение всего года, всякими способами, кроме отравы. Начальникам губерний и областей предоставляется дозволять употребление отравы для истребления хищных зверей в виде общей меры или выдавать на то разрешения отдельным лицам и обществам охотников».

Из шкур собак шили унты для полярных лётчиков, из шкурок котов шили меховые изделия, да и до «перестройки» ни у кого из взрослых людей и мысли не было, что коты могут представлять хоть какую-то помеху в жизни людей. Ни у кого из мужчин не дрогнула бы рука утопить лишних котят, поскольку лишние хищники во дворе объедали людей. В перестройку была модная повесть и даже фильм был, когда какого-то интеллигента наградили шапкой из шкурок котов и он устроил скандал, требуя себе шапку более высокого качества. То есть котов забивали для получения шкурок.

Человек – вершина творения природы, и всё остальное – для человека. Всё живое должно либо обеспечивать жизнь людей, либо служить людям, либо не мешать людям жить. Все не соответствующие этим требованиям должны уничтожаться.

Понятно, что не меня одного поражает захлестнувший мир идиотизм, вот читаю ответ на все эти вопли:

«С чего Вы вой подняли? Котика выбросили из вагона? ПОХЕР! Котик сдох? ПОХЕР! Вспомните как пару недель назад появились посты о загрызенном парне. Вспомнили? Где был ваш вой о том, что ЧЕЛОВЕКА убили бродячие псы? Вам было всё равно. Но вот котик - это уже достойная тема для возмущения. …Повторюсь, люди что с вами случилось? Откуда повылезало столько зоошизиков? Человека убили - ну бывает. Котику лапку прищемили- Ку-Клукс-Клан безобидными добряками покажутся в сравнении с предложениями от защитников животных...».

Не может быть в обществе людей даже ненужных травоядных животных и, тем более, не может быть никаких бродячих собак, никаких бродячих котов – хищников, опасных в роли бесхозных и не представляющих для людей никакой пользы! Да что хищники, в США сейчас используют все виды боевого оружия, разве, что кроме артиллерии, чтобы просто истребить расплодившихся диких кабанов, уничтожающих посевы, а когда-то с этой же целью - защиты посевов – был, пусть и нечаянно, но вообще полностью истреблён странствующий голубь.

Это до какой степени умственной деградации должно дойти человечество, чтобы ему надо было объяснять подобные вещи? Объяснять, что главное - это человек!

Да, животное может служить человеку и игрушкой – если у человека есть свободное время и желание играться с этим животным, - но животное и в роли игрушки останется не более, чем животное, - его смерть не составляет для человека никакой трагедии, а если это животное мешает жить каким-то иным людям, то такое животное безусловно подлежит уничтожению.

Но это для взрослого человека смерть животного, даже игрушки, не представляет никакой трагедии, а как гибель любимой игрушки воспримет ребёнок? Вот то-то и оно – для ребёнка это трагедия! Вот поэтому я и пишу, что эти дебилы, объявляющие себя «педагогами», убили человечество – они не дали и не дают детям стать взрослыми, и дети до смерти от старости в психофизическом и моральном отношении остаются детьми - инфантилами.

Я пишу и пишу, что от этого отсутствия надлежащего воспитания детей, человечество, во-первых, тупеет, что хорошо было видно уже по тупости граждан СССР, поскольку уничтожит свою страну и превратить её в колонию могли только тупые кретины по наущению мерзавцев.

Но этот случай с котиком показал не только умственную деградацию, но и крушение моральных основ человека как такового. Уже давно было замечено, что те, кто любит животных, не любят людей, и этот случай подтвердил этот закон.

Но как человек может не любить людей, если он не без животных, а без общества людей ни на что не способен? Но это взрослый человек не способен, взрослый! А ребёнок?

Ребёнку не нужны люди с их требованиями к ребёнку учиться, убрать в комнате, помыть посуду, или работать, - ему нужно играться, играться и играться. Великовозрастному инфантилу и собственные дети не нужны – они ему мешают играться. И понятно, что эдакому великовозрастному инфантилу играться лучше всего с животными, ведь они от него - от недоразвитого человека - ничего не требуют. В до сих пор идущей в интернете дискуссии примечателен как бы наивный вопрос от инфантила, требующего расправы над проводницей, к защитникам людей: «А почему с котом так можно поступать, а с ребёнком нельзя? В чём особая разница то?». Инфантил искренне не видит разницы между животным и человеком. Правда, сейчас конкурентом домашних животных стали компьютерные игры, но и от этого человечеству нет никакой радости.

Поэтому Несмиян ошибается – дело с котом Твиксом не в российской власти – я сам эту власть ненавижу, но эта власть такая, кстати, тоже потому, что состоит из инфантилов. Из недоделанных людей.

Это дикая по своему идиотизму история с котиком – не более, чем коллективный вопль обиженных детей нашего вымирающего общества - детей, не способных стать настоящими людьми и сразу же, со школьной парты впадающих в старческий маразм, в деменцию!