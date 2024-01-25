В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.

Информационное агентство «РБК-Украина» отредактировало новость, в которой оно со ссылкой на источники в силах обороны страны сообщало, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Корачанском районе Белгородской области — «это работа ВСУ».

Ранее «Стана.ua» писала, что украинские СМИ, которые со ссылкой на ВСУ писали, что самолет был сбит украинскими военными, уже удаляют эту информацию. В канале издания были опубликованы стриншоты с сайта «Украинской правды», откуда пропало упоминание о сбитии самолета ВСУ, теперь там говорится о падении Ил-76.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

Сейчас Зеленский требует "международного расследования". Он не знает, что авиакатастрофы на территории СНГ и так расследует МАК - Межгосударственный авиационный комитет, и никаких иных структур для расследования на данной территории не положено в соответствии с международным соглашением, которое подписано, разумеется, и Украиной.

Кстати, именно в силу этого международным расследованием катастрофы южнокорейского лайнера над Донецком можно смело пренебречь - оно незаконно...

А.Б.