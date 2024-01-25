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Московский листок

Ил-76 - все отказываются от авторства катастрофы

Опубликовано 25.01.2024 в разделе комментариев 3

авария самолет
Ил-76 - все отказываются от авторства катастрофы

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.

Информационное агентство «РБК-Украина» отредактировало новость, в которой оно со ссылкой на источники в силах обороны страны сообщало, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Корачанском районе Белгородской области — «это работа ВСУ».

Ранее «Стана.ua» писала, что украинские СМИ, которые со ссылкой на ВСУ писали, что самолет был сбит украинскими военными, уже удаляют эту информацию. В канале издания были опубликованы стриншоты с сайта «Украинской правды», откуда пропало упоминание о сбитии самолета ВСУ, теперь там говорится о падении Ил-76.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

Сейчас Зеленский требует "международного расследования". Он не знает, что авиакатастрофы на территории СНГ и так расследует МАК - Межгосударственный авиационный комитет, и никаких иных структур для расследования на данной территории не положено в соответствии с международным соглашением, которое подписано, разумеется, и Украиной.

Кстати, именно в силу этого международным расследованием катастрофы южнокорейского лайнера над Донецком можно смело пренебречь - оно незаконно...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:головне
Aatlo написал 25.01.2024 11:18
Кацапы привнесли инновацию в кодекс Бусидо. Малобюджетные камикадзе. Коллектив самоубийц на многоместном аэроплане.
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(без названия)
Aleko 11 написал 25.01.2024 11:08
Что-то на фото не видно никаких тел якобы погибших пленных ВСУ.
Впрочем, рашисты могут и "подготовить" для этого пленных соответствующим образом (ну вы поняли о чем я).
А в списках якобы "погибших" военнослужащих ВСУ есть и те, кого УЖЕ обменяли до этого 3 января...
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На месте катастрофы нет множества останков тел, как это обычно бывает
Кущу передали снимки со спутника написал 25.01.2024 10:32
Снимки былии сделаны еще до прибытия органов. Что везли самолетом - непонятно.
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