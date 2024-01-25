Конвенция Монтрё может быть пересмотрена

Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в котором Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.
"Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями", — отметил Лавров.
А если не будут? А если не смогут противостоять нажиму США?
Вопрос стоит очень конкретно: будет ли Россия считать ввод в Черное море военных кораблей сверх разрешенной конвенцией квоты объявлением войны?
А.Б.
|
|
Siisu написал 25.01.2024 11:03
Турки просто, как обычно, торгуются написал 25.01.2024 10:41