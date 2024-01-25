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Московский листок

Конвенция Монтрё может быть пересмотрена

Опубликовано 25.01.2024 в разделе комментариев 2

сша турция эрдоган
Конвенция Монтрё может быть пересмотрена

Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в котором Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.

"Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями", — отметил Лавров.

А если не будут? А если не смогут противостоять нажиму США?

Вопрос стоит очень конкретно: будет ли Россия считать ввод в Черное море военных кораблей сверх разрешенной конвенцией квоты объявлением войны?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:головне
Siisu написал 25.01.2024 11:03
Баранофф двоечник. Он в школе скурил учебник географии. Небольшие суда типа река-море легко могут заходить в Черное море через бассейн Рейна и Дуная. Не пользуясь Босфором и Дарданеллами.
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Кущ востоковед
Турки просто, как обычно, торгуются написал 25.01.2024 10:41
Всьо будет по-штатовски. Вопрос динаров. А войну вы даже Украине ссыте объявить. Очередной пук в лужу.
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