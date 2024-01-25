Японцы тренируются в точности попадания в Луну

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований подтвердили, что первый японский модуль SLIM совершил успешную и точную посадку на Луну на прошлой неделе.
Точка посадки находится примерно в 55 м к востоку от первоначальной цели приземления. Японский модуль обладает способностью точной посадки в заданной точке на Луне с погрешностью не более 100 м. Как подчеркивают специалисты, до сих пор посадка осуществлялась с разбросом около 10 километров.
Модуль высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для исследования кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Кроме того, как сообщается в открытых источниках, у SLIM есть специальная камера, которая способна измерять количество железа и других элементов в лунных породах.
А у нас, если верить словам бывшего главы "Роскосмоса" Рогозина, в 2029−2030 году состоятся пилотируемые полеты к Луне.
Но бюджет Роскосмоса — 2 млрд долларов в год. И если "Роскосмос" бросит всё и станет заниматься только Луной, то ему понадобится 75 лет, чтобы накопить денег на полёт и высадку на Луну.
А.Б.
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Путиноид написал 25.01.2024 11:16
А.Б.
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Я бы не стал предполагать о РФ и ближайшем Космосе,согласен исследование Космоса сместилось в страны индокитайского региона,наверно начнется гонка,Япония,Китай,Индия. Однако,чем-то нас удивит и Роскосмос в ближайшее время,как всегда у нас бывает неожиданно,внезапно:
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... а мы то думали,а оно вон чего!
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Так что не будем преждевременно рвать волосы на жопе от отчаянья!