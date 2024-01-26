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Московский листок

Режим посадил своего искреннего защитника

Опубликовано 26.01.2024 в разделе комментариев 5

суд закон
Режим посадил своего искреннего защитника

Мосгорсуд огласил приговор Игорю Стрелкову (Гиркину). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, прокурор просил 4 года и одиннадцать месяцев, максимальный срок по этой статье - 5 лет. То есть дали почти по максимуму.

Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в его тг-канале.

У многих этот приговор вызвал искреннее изумление. Стрелков не противник режима, он его защитник, причем искренний, доказавший это с оружием в руках, неоднократно и добровольно.

Скажете, не режим он защищал, а Россию, которой никогда не было? Ну и звание подполковника ФСБ он не за защиту режима получил? И уж на Донбассе он сражался точно и от имени, и по поручению.

Для множества людей патриотических взглядов он - герой и пример для подражания.

И вот его - в тюрьму? И за что? За слова?

«Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима», — озвучил решение судья.

Только что другая знаковая фигура, но для левых - Сергей Удальцов был тоже взят под стражу, и тоже за слова - за посты в поддержку левых активистов, которых обвиняют сейчас в терроризме. И Удальцову светит серьезный срок за оправдание терроризма - причем террористами суд еще никого не признал, а Удальцов за оправдание их уже сидит.

Вполне логично, что и срок, назначенный Стрелкову тоже оспаривать опасно - из-за возможных обвинений в оправдании экстремизма. Сейчас множество людей в соцсетях недоумевают про поводу всего этого - и все они рискуют... Троих человек уже задержали у здания суда после приговора Стрелкову - лозунг "Свободу Стрелкову!" уже точно можно трактовать как оправдание...

Я никого не оправдываю, я всего лишь задаю вопрос - как ко всему этому могут относиться патриоты? Про левых не говорю. Там бери собрание сочинений Ленина, надергивай цитат - и вперед в прокуратуру. На Украине давно так и делают... 

А сейчас, наверно, искренне радуются приговору Стрелкову - Гиркин на Украине заочно приговорен к пожизненному заключению. Да и аресту Удальцова тоже, наверно, рады - он же сторонник спецоперации...

 

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Кадры решают все!
Путиноид написал 26.01.2024 11:44
Ленин сидел,Сталин сидел,Дзержинский сидел,Троцкий сидел,Бухарин сидел и т.д.
Может там куют кадры для будущего Всего Человечества? :D
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Re: Кущ не радуется
Надо было дать Стрекову самолет как Пригожину написал 26.01.2024 11:41
Полетел бы в Израиль и по пути его сбили бы, но ракеток уже не хватает, все ушли к другу Гиркина - Зеленскому. Только в телевизоре об этом ничего не говорят как про Пригожина с его армией.
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Кущ не радуется
А сейчас, наверно, искренне радуются приговору написал 26.01.2024 11:14
На свободе Гиркинд был полезнее. Свалил бы в Израиль и тявкал оттуда, как все монохромные. И украинцы бы не достали. А так не досидит и года. Общий режим - самый опасный )))
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(без названия)
хрю написал 26.01.2024 11:11
он как бы поджигатель войны в которой уже погибло до полумиллиона людей.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 26.01.2024 10:35
ЛЁха Бутерброд тоже поддержал аннексию Крыма Ботоксной Плешивой Крысой, ведь ЛЁха Бутерброд так и сказал - :"Крым это вам не бутердрод и возвращать его Украине ни в коем случае нельзя!", - однако ЛЁху посадили!
Так почему (Я продолжаю свою мысль) не надо садить убийцу-мародера Гиркина, ведь Гирька еще и голландский Боинг сбил убив под триста иностранцев!!!
Надеюсь в тюряге Гиркина отпидaрасят и он четыре года проведет возле параши и под нарами!!!
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