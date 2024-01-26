Режим посадил своего искреннего защитника

Мосгорсуд огласил приговор Игорю Стрелкову (Гиркину). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, прокурор просил 4 года и одиннадцать месяцев, максимальный срок по этой статье - 5 лет. То есть дали почти по максимуму.

Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в его тг-канале.

У многих этот приговор вызвал искреннее изумление. Стрелков не противник режима, он его защитник, причем искренний, доказавший это с оружием в руках, неоднократно и добровольно.

Скажете, не режим он защищал, а Россию, которой никогда не было? Ну и звание подполковника ФСБ он не за защиту режима получил? И уж на Донбассе он сражался точно и от имени, и по поручению.

Для множества людей патриотических взглядов он - герой и пример для подражания.

И вот его - в тюрьму? И за что? За слова?

«Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима», — озвучил решение судья.

Только что другая знаковая фигура, но для левых - Сергей Удальцов был тоже взят под стражу, и тоже за слова - за посты в поддержку левых активистов, которых обвиняют сейчас в терроризме. И Удальцову светит серьезный срок за оправдание терроризма - причем террористами суд еще никого не признал, а Удальцов за оправдание их уже сидит.

Вполне логично, что и срок, назначенный Стрелкову тоже оспаривать опасно - из-за возможных обвинений в оправдании экстремизма. Сейчас множество людей в соцсетях недоумевают про поводу всего этого - и все они рискуют... Троих человек уже задержали у здания суда после приговора Стрелкову - лозунг "Свободу Стрелкову!" уже точно можно трактовать как оправдание...

Я никого не оправдываю, я всего лишь задаю вопрос - как ко всему этому могут относиться патриоты? Про левых не говорю. Там бери собрание сочинений Ленина, надергивай цитат - и вперед в прокуратуру. На Украине давно так и делают...

А сейчас, наверно, искренне радуются приговору Стрелкову - Гиркин на Украине заочно приговорен к пожизненному заключению. Да и аресту Удальцова тоже, наверно, рады - он же сторонник спецоперации...

А.Б.