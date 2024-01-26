Олигархи уже не стесняются грабить и говорить об этом

The Independent похвалила генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за признание, что богатые боролись и выиграли классовую войну.

Баффет, четвертый по богатству человек на земле, сказал New York Times в 2006 году, что богатые использовали свое богатство и власть, чтобы обеспечить благоприятный налоговый кодекс: "Да, это классовая борьба, но это мой класс, класс богатых, который ведет войну, и мы побеждаем.”

В 2013 году Баффет привлек к себе внимание, когда сообщил, что платит налоги по более низкой ставке, чем его секретарь.

А чего стесняться-то?

Римские аристократки совершенно не стеснялись ходить голыми перед своими рабами. А тут у тебя в рабах целые классы! Да хоть чего им делай - все будет божья роса!

А.Б.