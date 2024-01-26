Маркетплейсы будут регулировать по линии просвещения?

В России готовятся к существенной корректировке правил работы маркетплейсов. Законопроект, который касается регулирования их работы, находится на стадии получения заключения правительства, заявила «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Почему работа маркетплейсов регулируется теперь по линии просвещения - это загадка. тем не менее, именно Лантратова является соавтором поправок.

По словам депутата, целесообразно внести ко второму чтению документа уточнения, в том числе со стороны Совфеда. В частности, речь идет об установлении доли рынка маркетплейсов, при превышении доли открытие новых пунктов выдачи заказов будет ограничено.

Законопроект предполагает, что цифровым платформам будет необходимо предоставлять данные об условиях договоров, которые заключаются между маркетплейсом, продавцами и владельцами пунктов выдачи. Информацию нужно будет размещать на сайте маркетплейса.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов, их доля достигла порядка 80%.

А.Б.