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Московский листок

Содержание домашних любимцев подорожает с 5 февраля

Опубликовано 26.01.2024 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Содержание домашних любимцев подорожает с 5 февраля

Подорожание сырья и ингредиентов привело к росту себестоимости производства кормов для собак и кошек. О росте отпускных цен в феврале уже предупредило российское подразделение Nestle.

Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных (среди них Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%. Изменение цен на сухие и влажные корма для животных произойдет с 5 февраля 2024 года.

Аналогичное изменение цены в кормах для собак составит до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.

Интересно, а как быть бабушке-пенсионерке, у которой каждая копейка рассчитана? Ей же параллельно пенсию не повысят, а любимую кошечку в полуголодном состоянии держать - тоже не дело.

Видимо, самой бабушке придется недоедать... Кота общественность еще пожалеет, а бабку навряд ли.

А.Б.



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