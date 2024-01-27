Техас мигрирует из США

На Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации Патриарх Кирилл заявил о необходимости менять миграционную политику России, в том числе на законодательном уровне. По его словам, ситуация с мигрантами становится критической: "Массовый приток мигрантов, которые не владеют русским языком и не желают интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации культурного пространства».

Ну, с патриархом понятно - мигранты из других республик как правило окормляются либо в других церквях, либо вообще мусульмане. Конкуренция.

Но вот в США Техас стоит на грани отделения, и тоже из-за миграционной политики.

С 2022 года из американского штата Техас в другие части страны были вывезены 102,1 тысячи нелегальных мигрантов, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

По его словам, более 12,5 тысячи мигрантов были отправлены в Вашингтон, 37,5 - в Нью-Йорк, 31,2 - в Чикаго, 3,4 - в Филадельфию. Еще более 16 тысячи мигрантов отвезли в Денвер и более 1,5 тысячи - в Лос-Анджелес. Кроме того, были изъяты более 454 миллионов смертельных доз фентанила.

Конфликт между федеральными властями и штатом Техас начался из-за мер по охране границы. Верховный суд США принял решение снести заграждение из колючей проволоки на американо-мексиканской границе, установленное в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Власти штата отказались это делать. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег Байдена от конфронтации с нацгвардией штата и призывал его "уйти с дороги".

Национальная гвардия штата Техас блокирует федеральные силы и захватывает границу под свой контроль. Совсем как в анекдоте про аренду одного метра государственной границы СССР, но только не СССР и не анекдот. На участке американской границы с Мексикой развернулось вполне реальное противостояние федеральных и местных силовиков, причина которого - миграционный кризис.

За последний год число нелегальных пересечений южной границы США побило рекорд: через нее в страну проникли более 3 миллионов мигрантов.

Рональд Десантис, губернатор-республиканец еще одного южного штата - Флориды, пообещал оказывать помощь Техасу. Поддержку техасцам выразили и власти штата Оклахома.

Ситуацию уже называют "малой гражданской войной" - в 19 веке Техас уже выходил из состава САСШ и вступал в Конфедерацию. Потом, правда, его приняли обратно в Штаты. Вот история и повторяется. Слава богу, не у нас пока...

А.Б.