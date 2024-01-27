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Московский листок

МВД объявило в розыск своего вдохновителя

Опубликовано 27.01.2024 в разделе комментариев 2

лавров мид
МВД объявило в розыск своего вдохновителя

МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела о публичном оправдании терроризма и о распространении фейков о ВС РФ.

«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении МВД.

Не хватает только сообщения о вознаграждании тому, кто доставит его, живого или мертвого, шерифу. Как на Диком Западе в эпоху его освоения.

В настоящее время писатель живет в Лондоне, имеет британское гражданство. Наверно, выстроится целая очередь из желающих указать МВД его местонахождение в настоящее время, чтоб федеральным агентам не блуждать по Лондону, как Петрову с Васечкиным в поисках Скрипаля. Но я подозреваю, что местонахождение разыскиваемого Акунина власятм прекрасно известно и без доносов. Тогда зачем ломать комедь с розыском, когда никто никого не ищет, и никто ни от кого не прячется?

Издательства в России прекратили распространять книги автора, его спектакли исчезли из репертуаров театров. Напомню, Акунин был самым покупаемым современным российским автором. И идеологически он как раз оправдывал существование империи.

Кстати, никогда Римская империя, равно и ее подражатели, не мотивировала вторжение в сопредельные земли - это считалось благом, в том числе и для тех, кто по неразумию сопротивлялся экспансии империума. И, кстати, на финал даже те варвары, что в итоге и развалили Рим, все как один импортировали римское устройство. Точно как бывшие республики СССР уходили маленькими советскими союзами. Ничего другого они не знали и не умели...

Кстати, альтернатива описывалась в романах Акунина, запрещенных теперь в бывшем СССР.

Интересно, а фэнтези "Шпион" тоже исчезнет с экранов?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 27.01.2024 11:47
Наверняка тута что-то личное!
У Заплеванного Гэбэвского Окурка другом является Сокуров, Михалков и еще куча всякой шоблы, так наверняка и у Акунина дружеские соприкосновения с Ботоксной Плешивой Крысой были, а потом поссорились из-за каких-нибудь амбиций ново-огаревского гопника. Может в общак Акунин вовремя не внес.
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(без названия)
Джеймс Понт написал 27.01.2024 11:40
А чего путинское МВД до сих пор не объявило в розыск Байдена? Опасается, что псле этого разыскивать придется уже само мвд?
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