МВД объявило в розыск своего вдохновителя

МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела о публичном оправдании терроризма и о распространении фейков о ВС РФ.

«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении МВД.

Не хватает только сообщения о вознаграждании тому, кто доставит его, живого или мертвого, шерифу. Как на Диком Западе в эпоху его освоения.

В настоящее время писатель живет в Лондоне, имеет британское гражданство. Наверно, выстроится целая очередь из желающих указать МВД его местонахождение в настоящее время, чтоб федеральным агентам не блуждать по Лондону, как Петрову с Васечкиным в поисках Скрипаля. Но я подозреваю, что местонахождение разыскиваемого Акунина власятм прекрасно известно и без доносов. Тогда зачем ломать комедь с розыском, когда никто никого не ищет, и никто ни от кого не прячется?

Издательства в России прекратили распространять книги автора, его спектакли исчезли из репертуаров театров. Напомню, Акунин был самым покупаемым современным российским автором. И идеологически он как раз оправдывал существование империи.

Кстати, никогда Римская империя, равно и ее подражатели, не мотивировала вторжение в сопредельные земли - это считалось благом, в том числе и для тех, кто по неразумию сопротивлялся экспансии империума. И, кстати, на финал даже те варвары, что в итоге и развалили Рим, все как один импортировали римское устройство. Точно как бывшие республики СССР уходили маленькими советскими союзами. Ничего другого они не знали и не умели...

Кстати, альтернатива описывалась в романах Акунина, запрещенных теперь в бывшем СССР.

Интересно, а фэнтези "Шпион" тоже исчезнет с экранов?

А.Б.