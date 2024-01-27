Российская система здравоохранения готова к "болезни X"

«Болезнь X» — гипотетическая угроза, однако российская система здравоохранения к ней готова, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Жители нашей планеты могут столкнуться с новым опасным недугом, который прозвали «болезнью X». Как заявили в World Economic Forum (ВЭФ), всему миру надо готовиться к новой пандемии.

Честно говоря, не знаю, откуда у министра такая уверенность в качестве вверенной ему системы?

К предыдущей пандемии готовы оказались не очень, не только мы, а во всем мире в целом.

В Москве, к примеру, к началу пандемии оказались закрыты половина инфекционных коек, в итоге временные "ковидные" госпитали стали открывать прямо на территории больниц общего профиля. А одним из первых, кто заразился в новой больнице в Коммунарке, был ее главный врач герой России Проценко.

И что изменилось сегодня?

Разве что добавилась обширная зона военных действий, а война, как известно, наивернейшим образом способствует распространению эпидемий.

А.Б.