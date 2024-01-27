ЕС хочет вынуть деньги из каждого кармана

Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, приводит газета Financial Times заявление главы Банка Италии Фабио Панетты.

"Международные отношения — часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив", — сказал он.

Китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты, добавил Панетта.

По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Центробанк, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на ключевые резервные валюты. По информации СМИ, Западу удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.

Естесчтвенно, вброс на мировой рынок такой суммы, пусть и через отдельно взятую Украину, просто увеличит инфляцию - эти деньги не заработаны Украиной, ими не обеспечено ничего на Украине и ничего вообще. С таким же успехом можно было бы просто напечатать 300 миллардов и пустить их в оборот.

Понятно желание всех как-то сберечь свои деньги от инфляционного удара, и перевести их в относительно безопасную валюту - хоть бы и в юань.

А.Б.