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Московский листок

95 коробок всенародного доверия

Опубликовано 28.01.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
95 коробок всенародного доверия

ЦИК России приняла документы для регистрации Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, в том числе подписные листы с подписями избирателей. Он стал первым из восьми кандидатов, сдавших подписи в свою поддержку. Представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком 95 коробок с подписями избирателей.

Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей.

Путин выдвинул свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения. Поэтому ему для регистрации на выборах необходимо было представить в ЦИК России не менее 300 тысяч подписей избирателей и не более 315 тысяч.

Кандидатам, выдвинутым непарламентскими партиями надо собрать не менее 100 тысяч подписей, но они отстают от Путина, который уже собрал 300 тысяч.

Наверно, теперь вполне логично мне, как и с другими "кандидатами в кандидаты" поставить вопрос и о доверии Путину, собравшему 300 тысяч подписей.

 А.Б.



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