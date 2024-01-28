95 коробок всенародного доверия

ЦИК России приняла документы для регистрации Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, в том числе подписные листы с подписями избирателей. Он стал первым из восьми кандидатов, сдавших подписи в свою поддержку. Представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком 95 коробок с подписями избирателей.

Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей.

Путин выдвинул свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения. Поэтому ему для регистрации на выборах необходимо было представить в ЦИК России не менее 300 тысяч подписей избирателей и не более 315 тысяч.

Кандидатам, выдвинутым непарламентскими партиями надо собрать не менее 100 тысяч подписей, но они отстают от Путина, который уже собрал 300 тысяч.

Наверно, теперь вполне логично мне, как и с другими "кандидатами в кандидаты" поставить вопрос и о доверии Путину, собравшему 300 тысяч подписей.

А.Б.