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Московский листок

Путин подписал указ про "не твое собачье дело"

Опубликовано 28.01.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Путин подписал указ про "не твое собачье дело"

Президент Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимым организациями (ЭЗО) право не раскрывать информацию о деятельности.

Указ позволяет ЭЗО не обнародовать информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности и других.

Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.

То есть крупный бизнес в стране официально выводится из-под контроля общества и частично государства.

А.Б.



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