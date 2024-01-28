Путин подписал указ про "не твое собачье дело"

Президент Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимым организациями (ЭЗО) право не раскрывать информацию о деятельности.

Указ позволяет ЭЗО не обнародовать информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности и других.

Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.

То есть крупный бизнес в стране официально выводится из-под контроля общества и частично государства.

А.Б.