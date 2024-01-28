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Московский листок

Байден рискует развалить США

Опубликовано 28.01.2024 в разделе комментариев 0

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Байден рискует развалить США

Президент США Джо Байден должен немедленно воспользоваться своими полномочиями главы исполнительной власти, чтобы "обратить вспять катастрофу", созданную им на южной границе страны, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц за всю историю. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.

На самом деле проблема не так уж и остра. Население США около 300 миллионов человек, даже если каждый год туда прибывает по миллиону нелегалов, статистически значимым это станет через десятки лет, когда прежние нелегалы уже натурализуются, нарожают американских детей и даже внуков.

Но проблема в том, что мексиканские нелегалы разъезжаются не по всей стране, а оседают в Техасе и других южных штатах, и статистика там уже угрожающая - десятки миллионов полноправных американцев там уже практически не говорят по-английски. И если Техас реально отделится, то он сразу погрузится в межэтнический конфликт, как и другие штаты по соседству...

 А.Б.



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