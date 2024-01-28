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Московский листок

В повальной коррупции подозревают даже президента Украины Владимира Зеленского

Опубликовано 28.01.2024 в разделе комментариев 0

война зеленский
В повальной коррупции подозревают даже президента Украины Владимира Зеленского

Опрос в сентябре 2023 года показал, что 78 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Самого Зеленского подозревали в растрате госбюджета. Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос обвинил его в том, что с 2012 года украинский лидер и его приближенные вывели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от бизнесмена Игоря Коломойского. Кроме того, добавил он, в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом приобретал недвижимость за границей на средства из госбюджета.

- Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? - заявил депутат.

На этот вопрос есть ответ - нет, не лопнет! Ни у кого до сих пор это это харя не лопнула, ни в одной стране мира.

Война вообще очень выгодное дело. Любая. Не для всех просто...

А.Б.



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