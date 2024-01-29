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Московский листок

Как-то все забыли про ИГ...

Опубликовано 29.01.2024 в разделе комментариев 0

суд ислам закон коран
Как-то все забыли про ИГ...

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе в стамбульской церкви, среди них числится гражданин России.

ЧП произошло 28 января около 11:40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин.

Что-то все как-то позабыли про ИГ, запрещенное к упоминанию Роскомнадзором. А оно есть, и с прошлого лета в Турции было проведено 46 операций против него. Просто мы, получается, далеко, и нам не до него. Типа нас не трогают, и мы молчим.

А оно есть, причем где оно территориально, даже и не определишь. После поражения в открытой войне на Востоке ИГ - везде! Это детище глобалистической культуры, оно везде и нигде. Не случайно среди задержанных и подозреваемых в Стамбуле есть россиянин и таджик. Да кто угодно может быть, ислам - космополитическая религия. Сейчас в Америке полно негров-мусульман, граждан США во многих поколениях.

В исламе нет твердого канона, и многое допустимо. Нет единого авторитета, который знает, что такое хорошо и что такое плохо.

ИГ распространяет ислам через войну и насилие - ну так и пророк Магомет распространял веру через войну. ИГ не видит тут никакого противоречия...

Римский папа Франциск упомянул теракт в Стамбуле в публично проповеди. Для католического мира это естественно связано - Рим и Константинополь, "второй Рим". Символично.

Для ИГ тоже важна символика, но ему без разницы, какой там Рим по счету. "Неверные" должны быть уничтожены, все просто. Неважно как и где. У ИГ нет союзников, они ему не нужны - запросто может произойти теракт и в Иране, исламской республике.

Могут и про нас вспомнить - мы же тоже неверные, к тому же "Третий Рим", тоже символично... А сторонники ИГ из России есть даже в Турции.

 А.Б.



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