МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста

"Гордон Дмитрий Ильич - украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения - Киев, Украина. Переобъявлен [в розыск]", - сказано в базе МВД.

А что не перепойман?

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется, но можно предположить. Ясно, что не за изнасилование.

Не смешно ли объявлять в розыск человека, который спокойно живет у себя дома, ни от кого не прячется, кроме поклонниц, которые ловят, чтобы взять автограф, и ежедневно появляется на телевидении?

Ну пошлите наряд полиции, чтобы задержать. У нас же можно теперь полицейским из Забайкалья или Чечни приехать в Москву и арестовать, кого им требуется. До Киева из Москвы определенно ближе. Не получается?

А объявить розыск, согласно которому никто никого не ищет на самом деле, это нормально?

Государственная власть - это всегда внушение, суггестия. Пропадает суггестия - пропадает власть. Поэтому власть не имеет права быть смешной - смех убивает власть. Власть может быть жестокой, страшной, коварной, но не смешной.

Я, собственно, вот о чем, а не про Гордона, который как журналист мне совсем не интересен...

А.Б.