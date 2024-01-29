МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста

"Гордон Дмитрий Ильич - украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения - Киев, Украина. Переобъявлен [в розыск]", - сказано в базе МВД.
А что не перепойман?
В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется, но можно предположить. Ясно, что не за изнасилование.
Не смешно ли объявлять в розыск человека, который спокойно живет у себя дома, ни от кого не прячется, кроме поклонниц, которые ловят, чтобы взять автограф, и ежедневно появляется на телевидении?
Ну пошлите наряд полиции, чтобы задержать. У нас же можно теперь полицейским из Забайкалья или Чечни приехать в Москву и арестовать, кого им требуется. До Киева из Москвы определенно ближе. Не получается?
А объявить розыск, согласно которому никто никого не ищет на самом деле, это нормально?
Государственная власть - это всегда внушение, суггестия. Пропадает суггестия - пропадает власть. Поэтому власть не имеет права быть смешной - смех убивает власть. Власть может быть жестокой, страшной, коварной, но не смешной.
Я, собственно, вот о чем, а не про Гордона, который как журналист мне совсем не интересен...
А.Б.
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Путиноид написал 29.01.2024 11:20
А.Б.
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Смешно,так же как и "Решительно осуждаем" то то и то то,и здесь ничего не поделаешь,так уж устроена российская политика,у нас по сей день инагенты получают деньги от государства в огромных количествах.При Лаврентии Павловиче их давно бы размазали,а здесь "кровавый диктатор" милостиво относится к таким гражданам "Они ведь граждане РФ",и его подчиненные осыпают эту б.л.я.д.а.т.у. подарками, которая дрищет без конца на Россию,да и на него самого.
Кущ знаком с Гордоном написал 29.01.2024 11:17
Баранова никто не будет объявлять в розыск чисто в целях экономии бумаги. Просто Димон запорожский приедет и надает по ушам. После чего Баранов вообще всьо попутает и будет сильно напоминать Паниковского, которры пристает ко всем с фразой " Вы меня не знааете, но вы меня еще узнаете"