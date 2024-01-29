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Московский листок

Корабли имени несуществующих городов

Опубликовано 29.01.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Корабли имени несуществующих городов

Немецкий телеканал N-TV в своей статье о строительстве новых российских ледоколов обратил внимание на то, что один из них назван в честь блокадного Ленинграда.

Церемония начала строительства атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» состоялась 26 января. В ней принял участие президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия глава государства заявил о том, что в 2025 году в России заложат и атомный ледокол «Сталинград».

Понятно, почему внимание на это обратили именно в Германии - для немцев Ленинград и Сталинград тоже часть их истории, правда, воспринимаемая с другой стороны.

А у нас эти знаковые имена ликвидированы, города носят другие названия. Ну хоть корабли будут...

 А.Б.



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