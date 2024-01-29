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Московский листок

"Украинские фуры опустошают склады греческой армии"

Опубликовано 29.01.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
"Украинские фуры опустошают склады греческой армии"

Об этом сообщил депутат, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос. Велопулос отметил, что на базу в Кехрие за день приезжают более 17 фур с украинскими номерами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Греции поставить вооружение Украине. А дело в том, что Греция - это единственная страна НАТО, которая ощущает военную угрозу со стороны другой страны НАТО, Турции. И Турция отнюдь не опустошает свои воинские склады - ей самой нужно и оружие, и боеприпасы.

У Греции всегда были хорошие отношения с Россией, с самого начала современной Греции, которая получила независимость при помощи России. И в Первую, и во Вторую мировую войны Греция и Россия были на одной стороне.

Я сам работал в "Правде", которую помогли сохранить именно греки Янникосы - иначе Ельцин закрыл бы газету, а так ситуацию спас закон о защите иностранных инвестиций.

Греция, будучи страной НАТО, покупала российское вооружение - помню, даже участвовал в переговорах с министром обороны Греции, как раз по этому вопросу... Все поменялось со сменой власти в Греции, когда страна резко повернула на запад...

Теперь, видимо, поставленное из России оружие пошло на Украину.

А вот оружие, поставленное Турции, вполне может оказаться и на греческой территории. Аккурат напротив опустевших складов греческой армии.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 11 написал 29.01.2024 11:15
на войне как на войне.
Путло угрожает всей Европе, как когда-то Гитлер.
Остановить его - священный долг цивилизованного человечества.
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