Об этом сообщил депутат, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос. Велопулос отметил, что на базу в Кехрие за день приезжают более 17 фур с украинскими номерами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Греции поставить вооружение Украине. А дело в том, что Греция - это единственная страна НАТО, которая ощущает военную угрозу со стороны другой страны НАТО, Турции. И Турция отнюдь не опустошает свои воинские склады - ей самой нужно и оружие, и боеприпасы.

У Греции всегда были хорошие отношения с Россией, с самого начала современной Греции, которая получила независимость при помощи России. И в Первую, и во Вторую мировую войны Греция и Россия были на одной стороне.

Я сам работал в "Правде", которую помогли сохранить именно греки Янникосы - иначе Ельцин закрыл бы газету, а так ситуацию спас закон о защите иностранных инвестиций.

Греция, будучи страной НАТО, покупала российское вооружение - помню, даже участвовал в переговорах с министром обороны Греции, как раз по этому вопросу... Все поменялось со сменой власти в Греции, когда страна резко повернула на запад...

Теперь, видимо, поставленное из России оружие пошло на Украину.

А вот оружие, поставленное Турции, вполне может оказаться и на греческой территории. Аккурат напротив опустевших складов греческой армии.

А.Б.