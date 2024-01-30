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Московский листок

Иноагенты завсегда лучше знают...

Опубликовано 30.01.2024 в разделе комментариев 8

рабочие капитализм
Иноагенты завсегда лучше знают...

Иноагент Караулов, находящийся в розыске по двум статьям УК, которого, как обычно, никто не разыскивает, объявил важнейшйю новость, которую почему-то никто не комментирует - в России меняется премьер. Версия Караулова - Мишустина отправят в ЦБ, а на его место назначат Трутнева.

Меня, конечно, беспокоит, почему никто никак не реагирует, кроме ботов в соцсетях. Версия Караулова висит в Дзене, причем на первой странице, и как-будто ничего не происходит более важного, чем очередной бриллиант в попе у топовой блогерши.

Особенно интересно, если правда - Мишустина я в глаза не видал, как и он меня, что за человек - не знаю. А с Трутневым все ж знаком, и скажу - живой человек, деятельный. И понятный. Он давно очень богатый человек, еще со времен губернаторства в Перми, и навряд ли увеличение и без того значительного богатства может составлять смысл его жизни.

В отличие от нынешнего премьера, все сильные стороны которого связаны со сферой оборота, у Трутнева выраженный интерес к промышленности. Еще в губернаторский период было восстановлено титано-магниевое производство в Березниках, а это почти 50 процентов мирового производства титановой губки. Там же "Уралкалий" с 5 процентами мирового производства калийных удобрений. "Пермские моторы" не только с авиационными двигателями, но и ракетной техникой.

В общем, может произойти смена приоритетов, разумеется, не политических - у нас давно премьеры вне политики.

Ну а если это просто вброс с какими-то манипулятивными целями, допустим, подставить Трутнева, то тогда вообще прекрасно - убрать из правительства последнего, кто знает, что делает...

 А.Б.



Рейтинг:   2.33,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 8
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Re:головне
Dassout написал 03.02.2024 21:00
Только плебеи и кацапы используют гoвнoяндeкc в качестве источника информации.
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Re: Ставки принимаются
Путиноид написал 30.01.2024 13:40
Скунс путиноида написал 30.01.2024 13:07
Начальная ставка
Трутнев : Хмарин
1 : 1
========================================================================================
Какие ставки,дебил,Росимущество -62.20%,ты понимаешь чье там слово самое важное,,важней слов Трутнева и Хмарина вместе взятых.
.
Хвалите Господа,что я вам хоть немного разжевываю и кладу вам в рот,а мог бы и другое ...
структура и состав акционеров Русгидро
.
Росимущество -62.20%
Другие акционеры-15.00%
ВТБ -12.40%
Русал -9.50%
Группа РусГидро (казначейский пакет)-0.90%
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Re: Ставки принимаются
Кущ интересуется написал 30.01.2024 13:14
А кто из них от КГБ, а кто от МВД?
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Ставки принимаются
Скунс путиноида написал 30.01.2024 13:07
Начальная ставка
Трутнев : Хмарин
1 : 1
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Re: Re: Иноагенты завсегда лучше знают...
Скунс путиноида написал 30.01.2024 13:04
Город герой Киев на 705 дне гражданской войны с огромными потерями живой силы и техники противника был взят.
За уцелевший после бомбежки гараж под Авдеевкой продолжаются кровопролитные бои.
Белгород первую ночь спал спокойно.
Вражеских дронов не наблюдалось.
Сбросов Бомб фаб 250 со своих самолетов на своих мирных жителей не производилось.
Жизнь налаживается и жить становиться лучше и лучше сообщают случайные прохожие города.
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Re: Иноагенты завсегда лучше знают...
Скунс путиноида написал 30.01.2024 12:54
Доктор кислых русских щей а ибо с ними вприкуску шматок жирного украинского сальца Валерий Соловей пророчествует на пост премьера Виктора Хмарина. И как правило не знаю отчего его пророчества как то сбываются.
Версия караула выпендрежника против версии профессора кислых щей Соловья Валенки.
.
Ставки принимаются.
Начало.
1:1
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Иноагенты завсегда лучше знают...
Путиноид написал 30.01.2024 12:08
Завсегда лучше всех знают телохранители и никто больше.Аксиома!
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Кремлевские башни начинают бодаться накануне грандиозного шухера.
Кущ завсегда лучше знает написал 30.01.2024 11:44
Шо-то знают. Но и мы не дураки. На подобном шухере убрали Андропова, аналогично Горбачева, аналогично Ельцина.
Старая схема временного прекращения боевых действий между КГБ и МВД - это посажение на престол новой компромисной фигуры, устраивающей обе кремлевские башни. И президентские выборы для этого сильно подходят.
Могу предположить, что выборы пудинга пойдут по незапланированному сценарию вплоть до танков на площади.
Бунт Пригожина был стартом этой кампании, но удалось договориться. Видно не до конца. Ждем второй тайм марлезонского балета.
Пошел за попкорном
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