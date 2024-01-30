Иноагенты завсегда лучше знают...

Иноагент Караулов, находящийся в розыске по двум статьям УК, которого, как обычно, никто не разыскивает, объявил важнейшйю новость, которую почему-то никто не комментирует - в России меняется премьер. Версия Караулова - Мишустина отправят в ЦБ, а на его место назначат Трутнева.

Меня, конечно, беспокоит, почему никто никак не реагирует, кроме ботов в соцсетях. Версия Караулова висит в Дзене, причем на первой странице, и как-будто ничего не происходит более важного, чем очередной бриллиант в попе у топовой блогерши.

Особенно интересно, если правда - Мишустина я в глаза не видал, как и он меня, что за человек - не знаю. А с Трутневым все ж знаком, и скажу - живой человек, деятельный. И понятный. Он давно очень богатый человек, еще со времен губернаторства в Перми, и навряд ли увеличение и без того значительного богатства может составлять смысл его жизни.

В отличие от нынешнего премьера, все сильные стороны которого связаны со сферой оборота, у Трутнева выраженный интерес к промышленности. Еще в губернаторский период было восстановлено титано-магниевое производство в Березниках, а это почти 50 процентов мирового производства титановой губки. Там же "Уралкалий" с 5 процентами мирового производства калийных удобрений. "Пермские моторы" не только с авиационными двигателями, но и ракетной техникой.

В общем, может произойти смена приоритетов, разумеется, не политических - у нас давно премьеры вне политики.

Ну а если это просто вброс с какими-то манипулятивными целями, допустим, подставить Трутнева, то тогда вообще прекрасно - убрать из правительства последнего, кто знает, что делает...

А.Б.