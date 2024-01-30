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Московский листок

Зеленский не смог уволить Залужного

Опубликовано 30.01.2024 в разделе комментариев 8

украина европа война киев
Зеленский не смог уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны Валерию Залужному покинуть пост. Источники на Банковой и в окружении военачальника уточнили, что украинский лидер лично встретился с военачальником.

Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать. Между тем, он отказался подписывать рапорт об увольнении и не намерен делать это в будущем.

Дальше интересно: президент не может снять Залужного своим указом, необходимо также представление министра обороны Рустема Умерова. А его, видимо, тоже нет.

Такое впечатление, что увольнение главкома выше компетенции президента.

Такая же мутная история, как отрешение от должности Деникина сто лет назад - до сих пор непонятно, в чьих это было полномочиях, и как должно было происходить. На финал Деникина как-то отрешили, а армия рассыпалась уже без его непосредственного участия...

Отчего аналогия? Да потому что вся украинская государственность, как и "белое движение" - это мятеж против единого российского государства.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 8
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Re:головне
Figs написал 04.02.2024 10:16
Шойга, где снаряды?! Шойга, где прикопали герасимова?!
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Re: Полоумный Пиздолиз написал 01.02.2024 05:07
Фак ю! написал 03.02.2024 15:59
У тебя давилка уже давно на полшестокого
Давит он-)
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 01.02.2024 05:07
Я трое дней тута яростно и эффективно давлю всяких Путиноидов и Пидарасиков-Мамкое6ов! И в конце концов передавил их тута всех - ни одного существа на нашей интернет-площадке не осталыся!
Трое дней брожу один по порталу как по ночному моргу в Ростове, где обширные территории завалены частями трупов оккупантов с Рашки-пидорашки!!
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Re: Политика на свиноферме.
Путиноиду про фюрера Зеленского написал 30.01.2024 12:37
Который фюрер Хазарского каганата Золотой Орды в назидание потомкам и назло верховнику Залужному купил с женой Еленой бывшую дачу Геббельса под Берлином, получившего эту дачу от настоящего фюрера Гитлера. Их сообщник товарищ Гиммлер писал про товарища Геббельса: "Геббельс придерживается мнения, что еврейский вопрос можно решить лишь уничтожением всех евреев. Покуда будет жив хоть один еврей, он будет оставаться врагом национал-социалистической Германии. Поэтому никакая гуманность и мягкость в отношении их неприемлема".
И если наш гой-еврей Путин доберется до еврея Зеленского, то тому есть где спрятаться в германском бункере Геббельса.
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...
==1021== написал 30.01.2024 12:16
Гражданское общество - общество с развитыми экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями между людьми, независимое от государства, но взаимодействующее с ним.
Так работает демократия.
Российским рабам демократия не понятна. Хозяевам российских рабов демократия ненавистна.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы не отгнит шейка от тушки написал 30.01.2024 12:13
Не было такого. Ни нада тута выдумывать.
От Залужного ничего не зависит сейчас. Но очень хорошо проходит утилизация отбросов (до тысячи штук в сутки) и поэтому наоборот войну надо растянуть лет на восемь, чтобы мы (росияне) могли наслаждаться как в округе уменьшается поголовье скотомассы.
W).
Представим только на мгновенье : война закончилась и Рашка-пидарашка отошла на границы 1991 года! И что?
Да нихкуя! Ботоксная Плешивая Крыса перережет всех кто не воевал в Украине и тех кто сочувствовал Украине!!
А мне это надо? А?
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Политика на свиноферме.
Путиноид написал 30.01.2024 12:04
Такое впечатление, что увольнение главкома выше компетенции президента.
А.Б.
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Интересно,когда это вождь аборигенов в колонии-иждивенки,мог решать такие вопросы без разрешения Хозяина?
Вообще,на свиноферме три главных лица: Свиновод,зоотехник,скотник,однако есть и четвертое лицо,серый кардинал так сказать - это ветеринар.
Стоит ветеринару сказать что свиной грип,все стадо уничтожают.
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Да потому что вся украинская государственность, как и "белое движение" - это мятеж против единого ро
Кущ в ахуе написал 30.01.2024 11:55
Во заворачивает. А московитская государственность - это мятеж против монгольской империи. Нипарядок.
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