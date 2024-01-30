Зеленский не смог уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны Валерию Залужному покинуть пост. Источники на Банковой и в окружении военачальника уточнили, что украинский лидер лично встретился с военачальником.

Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать. Между тем, он отказался подписывать рапорт об увольнении и не намерен делать это в будущем.

Дальше интересно: президент не может снять Залужного своим указом, необходимо также представление министра обороны Рустема Умерова. А его, видимо, тоже нет.

Такое впечатление, что увольнение главкома выше компетенции президента.

Такая же мутная история, как отрешение от должности Деникина сто лет назад - до сих пор непонятно, в чьих это было полномочиях, и как должно было происходить. На финал Деникина как-то отрешили, а армия рассыпалась уже без его непосредственного участия...

Отчего аналогия? Да потому что вся украинская государственность, как и "белое движение" - это мятеж против единого российского государства.

А.Б.