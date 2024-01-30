Зеленский не смог уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны Валерию Залужному покинуть пост. Источники на Банковой и в окружении военачальника уточнили, что украинский лидер лично встретился с военачальником.
Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать. Между тем, он отказался подписывать рапорт об увольнении и не намерен делать это в будущем.
Дальше интересно: президент не может снять Залужного своим указом, необходимо также представление министра обороны Рустема Умерова. А его, видимо, тоже нет.
Такое впечатление, что увольнение главкома выше компетенции президента.
Такая же мутная история, как отрешение от должности Деникина сто лет назад - до сих пор непонятно, в чьих это было полномочиях, и как должно было происходить. На финал Деникина как-то отрешили, а армия рассыпалась уже без его непосредственного участия...
Отчего аналогия? Да потому что вся украинская государственность, как и "белое движение" - это мятеж против единого российского государства.
А.Б.
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Figs написал 04.02.2024 10:16
Фак ю! написал 03.02.2024 15:59
Давит он-)
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 01.02.2024 05:07
Трое дней брожу один по порталу как по ночному моргу в Ростове, где обширные территории завалены частями трупов оккупантов с Рашки-пидорашки!!
Путиноиду про фюрера Зеленского написал 30.01.2024 12:37
И если наш гой-еврей Путин доберется до еврея Зеленского, то тому есть где спрятаться в германском бункере Геббельса.
==1021== написал 30.01.2024 12:16
Так работает демократия.
Российским рабам демократия не понятна. Хозяевам российских рабов демократия ненавистна.
пока у крысы не отгнит шейка от тушки написал 30.01.2024 12:13
От Залужного ничего не зависит сейчас. Но очень хорошо проходит утилизация отбросов (до тысячи штук в сутки) и поэтому наоборот войну надо растянуть лет на восемь, чтобы мы (росияне) могли наслаждаться как в округе уменьшается поголовье скотомассы.
W).
Представим только на мгновенье : война закончилась и Рашка-пидарашка отошла на границы 1991 года! И что?
Да нихкуя! Ботоксная Плешивая Крыса перережет всех кто не воевал в Украине и тех кто сочувствовал Украине!!
А мне это надо? А?
Путиноид написал 30.01.2024 12:04
А.Б.
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Интересно,когда это вождь аборигенов в колонии-иждивенки,мог решать такие вопросы без разрешения Хозяина?
Вообще,на свиноферме три главных лица: Свиновод,зоотехник,скотник,однако есть и четвертое лицо,серый кардинал так сказать - это ветеринар.
Стоит ветеринару сказать что свиной грип,все стадо уничтожают.
Кущ в ахуе написал 30.01.2024 11:55