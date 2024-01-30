Кандидаты в президенты Финляндии разошлись в отношениях с Россией

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто на дебатах не сошлись во мнениях о том, стоило бы принимать гипотетический звонок от Путина.
Стубб, бывший премьер-министр, и Хаависто, бывший глава МИД страны, депутат парламента, вышли во второй тур президентских выборов Финляндии, которые состоятся 11 февраля.
"Я бы не ответил. Путин использовал бы это как некую пропаганду. На данный момент у нас нет никаких отношений с Россией", - ответил на вопрос зрителей программы A-studiо телеканала Yle Стубб.
Его конкурент по выборам Хаависто взял бы трубку: "Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал трубку уборщице в президентском дворце", - сказал Хаависто.
А что такого, собственно, сделала Россия Финляндии, что стоит важнейший политический вопрос - можно ли вообще разговаривать по телефону с российским президентом?
Да, в 1939 году началась война с СССР, но потом пять лет финны как союзники Гитлера ураганили на русском севере, участвовали в блокаде Ленинграда и строили концлагеря - и что дальше? А дальше жестокий Сталин освободил Финляндию и от оккупации союзными войсками, и от мучительного процесса денацификации, как других союзников Гитлера. Даже глава Финляндии генерал Маннергейм не был признан военным преступником, и памятник ему стоит себе в центре Хельсинки, на центральной улице его имени.
А дальше буквально вся экономика Финляндии развивалась за счет Советского союза, и не было более близких друзей, чем финский лидер Кекконен и советский премьер Косыгин.
И до самого вступления "финки" в ЕС ездить туда было одно удовольствие. Питерцы, так просто ездили в "финку" как в гипермаркет. Естественно, финская торговля и легкая промышленность обогащались неслыханно. Говорили даже о финском экономическом чуде - финская марка по отношению к доллару не падала, а все время дорожала, ее даже не обменивали на границе, а спокойно держали до следующей поездки.
Потом стало хуже - в ЕС финский легпром обанкротился, торговля стала унылой, а евро оказалось не лучше марки. И начался процесс выдавливания русских, купивших недвижимость в этой, казалось бы, уютной и гостеприимной стране.
Русские при этом ничем не провоцировали ухудшение отношения к себе, это была такая новая финская политика. Которая закончилась непонятным вступлением в НАТО, фактическим закрытием границ и, как верно заметил бывший премьер Стубб, у Финляндии нет никаких вообще отношений с Россией.
Так боюсь, что больше и не будет, даже когда финский политикум придет в сознание.
А.Б.
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Мураш написал 04.02.2024 09:29
Только не надо про сталинские лагеря страшилки кровать . Там печей крематория не было и пачки трупов не верили на мыловарне. Мыло получалось душистый и легкое и не тонуло в воде. Фашисты все в прок пускали и кожу заключенных на дамские сумочки и кошелечки. И кости перемалыаали для удобрений. И сам пепел от печей для яблоневого садика. А уж детскую кровушку переливали раненым фашистским солдатам. Опять же медицинские опыты.
В дело шел весь человеческий материал.
Славяне это не считалась расой для избранных германцев. Это расходный материал. И вот Ленин и Сталин сделал Украину свободной Украиной. Где жилось вольготно любой национальности. Любой кроме бандеровской недобитой швали и контрреволюционеров перевертышей . Которые и подняли голову при разделе советской страны. Что вышло из этого мы видим.
Innio написал 03.02.2024 20:49
Чижка написал 03.02.2024 18:12
==1021== написал 30.01.2024 14:01
Англия и США строили тогда СССР. Все машиностроение их производства.
Даже *Докторская* колбаса и мороженое производства США.
Путиноид написал 30.01.2024 13:17
Слышь, Мухомор, а ты чего это казеные земли разбазариваешь? Зря штоле таварисчь Стален у румын и у венгров с поляками землицы подрезал? Правда землица была населена этническими украинцами, что и дало повод. Но вот отдавать вяликие завоювания таварисча Сталена красная шиза тебе не дасть.
Ату Мухомора, красноштанные!
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И.В.Сталин совершил главную ошибку,надо было идти до Нидерландов,а по дороге дать п.и.з.д.ю.л.е.й США и Англии,Красная армия была в это время самая профессиональная,могла в.ы.е.б.а.т.ь всех скопом.
Сейчас бы на планете Земля был бы Мировой СССР о чем и мечтали большевики!
==1021== написал 30.01.2024 12:55
...
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем
Мировой пожар в крови.
Господи благослови.
...
Жаль что ты не помнишь чем это закончилось в прошлый раз.
Кущ интересуется написал 30.01.2024 12:55
Ату Мухомора, красноштанные!
Путиноид написал 30.01.2024 12:41
Не бойся, Баранов. Точно не будет. Во-первых не будет с кем, по причине отсутствия на карте слова 'россия', а во-вторых уже не важно. А вот с Ингерманландией финики как-то договорятся.
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Колонии- иждивенки украины скоро не будет,Техасская революция,а это 26 штатов,положит свой ковбойский Конец,в в рот Байдену и его команде. Все посыпется как сборка из домино.
Польша,Венгрия,Румыния,после мирных переговоров в Вене за чашечкой кавы,разделят,Право бережную украину между собой и наступит мир по Днепру,Вся Левобережная,а так же русские города Николаев и Одесса к РФ,остальное временному триумвирату Польши,Венгрии,Румынии.
Это уже решено на уровне мирового правительства и МВФ,ибо сил у США нет на содержание своих баз по всему миру и вождей этих колоний.
Кущ картограф написал 30.01.2024 12:25
==1021== написал 30.01.2024 12:25
Забыл?
Россия развязала войну с Украиной.
Все правительство России исходит на все свое дерьмо обещая захватить всех и закидать всех ядерными бомбами.
Все проблемы России после оккупации Украины.