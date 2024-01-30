Кандидаты в президенты Финляндии разошлись в отношениях с Россией

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто на дебатах не сошлись во мнениях о том, стоило бы принимать гипотетический звонок от Путина.

Стубб, бывший премьер-министр, и Хаависто, бывший глава МИД страны, депутат парламента, вышли во второй тур президентских выборов Финляндии, которые состоятся 11 февраля.

"Я бы не ответил. Путин использовал бы это как некую пропаганду. На данный момент у нас нет никаких отношений с Россией", - ответил на вопрос зрителей программы A-studiо телеканала Yle Стубб.

Его конкурент по выборам Хаависто взял бы трубку: "Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал трубку уборщице в президентском дворце", - сказал Хаависто.

А что такого, собственно, сделала Россия Финляндии, что стоит важнейший политический вопрос - можно ли вообще разговаривать по телефону с российским президентом?

Да, в 1939 году началась война с СССР, но потом пять лет финны как союзники Гитлера ураганили на русском севере, участвовали в блокаде Ленинграда и строили концлагеря - и что дальше? А дальше жестокий Сталин освободил Финляндию и от оккупации союзными войсками, и от мучительного процесса денацификации, как других союзников Гитлера. Даже глава Финляндии генерал Маннергейм не был признан военным преступником, и памятник ему стоит себе в центре Хельсинки, на центральной улице его имени.

А дальше буквально вся экономика Финляндии развивалась за счет Советского союза, и не было более близких друзей, чем финский лидер Кекконен и советский премьер Косыгин.

И до самого вступления "финки" в ЕС ездить туда было одно удовольствие. Питерцы, так просто ездили в "финку" как в гипермаркет. Естественно, финская торговля и легкая промышленность обогащались неслыханно. Говорили даже о финском экономическом чуде - финская марка по отношению к доллару не падала, а все время дорожала, ее даже не обменивали на границе, а спокойно держали до следующей поездки.

Потом стало хуже - в ЕС финский легпром обанкротился, торговля стала унылой, а евро оказалось не лучше марки. И начался процесс выдавливания русских, купивших недвижимость в этой, казалось бы, уютной и гостеприимной стране.

Русские при этом ничем не провоцировали ухудшение отношения к себе, это была такая новая финская политика. Которая закончилась непонятным вступлением в НАТО, фактическим закрытием границ и, как верно заметил бывший премьер Стубб, у Финляндии нет никаких вообще отношений с Россией.

Так боюсь, что больше и не будет, даже когда финский политикум придет в сознание.

А.Б.