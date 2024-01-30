БИ-2 поедет в Израиль

Большую часть задержанных в Таиланде участников рок-группы «Би-2» планируют депортировать в Израиль. Все арестованные имеют российское гражданство, но у четверых — гражданство Израиля, ещё один участник — из Австралии и один — американец.

Никто из семерых арестованных в Россию отправлен не будет.

Семерых участников «Би-2» задержали 25 января на острове Пхукет за концерты без лицензии. На следующий день суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения, оштрафовав каждого на три тысячи батов ($84). Музыкантов также обязали покинуть Таиланд и передали их в руки иммиграционной полиции.

На этом весь скандал и закончился - 80 долларов цена вопроса.

Депортация в Россию с последующим расстрелом в дебрях Сибири не состоялась.

А.Б.