Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

БИ-2 поедет в Израиль

Опубликовано 30.01.2024 в разделе комментариев 3

суд закон
БИ-2 поедет в Израиль

Большую часть задержанных в Таиланде участников рок-группы «Би-2» планируют депортировать в Израиль. Все арестованные имеют российское гражданство, но у четверых — гражданство Израиля, ещё один участник — из Австралии и один — американец.

Никто из семерых арестованных в Россию отправлен не будет.

Семерых участников «Би-2» задержали 25 января на острове Пхукет за концерты без лицензии. На следующий день суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения, оштрафовав каждого на три тысячи батов ($84). Музыкантов также обязали покинуть Таиланд и передали их в руки иммиграционной полиции.

На этом весь скандал и закончился - 80 долларов цена вопроса.

Депортация в Россию с последующим расстрелом в дебрях Сибири не состоялась.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:головне
Siisu написал 03.02.2024 20:37
В знак благодарности евреям за спасение, группа Би-2 будет переименована в "Бет Штайм".
Ответить
Re: БИ-2 поедет в Израиль
Путиноиду написал 01.02.2024 04:59
Ты что-ли, сапля путиноидная, интеллектом обладаешь??
Артисты длинные тексты наизусть запоминают, а это уже наличие интеллекта.
Да и не в интеллекте тута дело, вон - твой хозяин, Заплеванный гэбэвский Окурок, вообще интеллектом не обладает, зато на сотни миллиардов долларов по всей Рашке-пидорашке натыкал себе дач, вилл, бункеров, а тябе похкуй, що это всЁ на народные деньги шобла Ботоксной Плешивой Крысы веселиться со своими 6лядьми и е6арями!
Ответить
БИ-2 поедет в Израиль
Путиноид написал 30.01.2024 13:06
Депортация в Россию с последующим расстрелом в дебрях Сибири не состоялась.
А.Б.
================================================================================================
Они сами себя накажут,своими в.ы.е.б.о.н.а.м.и,редкость из тех "артистов" 90-х годов,кто обладает хоть каки-то интеллектом,90% дебилов,идиоты, вознамерились бороться с системой и Россией в целом,такими методами. Не понимают,что их время ушло,у молодежи другие в зените молодежной славы,а поколение которое в сознании жило в 90-е,трансформировалось,ибо женилось,вышли замуж,нарожали детей,осознали заботу о своих семьях и что их надо кормить и лелеять,на защиту проституток сцены не станут,песню послушать могут,в том числе и в тихаря(наушниках),но переть рогом ради этой б.л.я.д.о.т.ы. не пойдут,ибо себе дороже.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди по всей России
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди...
24.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд (10)
Рост цен на жизненно необходимые лекарственные препараты (2)
В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт (5)
Война опять из Мюнхена? (25)
В США отказались возвращать Аляску России (44)
Чем все закончится, понятно. Но процесс! (3)
БИ-2 поедет в Израиль (3)
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись в отношениях с Россией (10)
Зеленский не смог уволить Залужного (8)
Иноагенты завсегда лучше знают... (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сегодня, 6 утра
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Цивилизация людоедов" идет к Вам: еще 12 дней!!
Дарья Митина Дарья Митина: Казус Надеждина
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ваши книги уже доставили! Первая партия : "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss