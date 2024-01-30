БИ-2 поедет в Израиль

Большую часть задержанных в Таиланде участников рок-группы «Би-2» планируют депортировать в Израиль. Все арестованные имеют российское гражданство, но у четверых — гражданство Израиля, ещё один участник — из Австралии и один — американец.
Никто из семерых арестованных в Россию отправлен не будет.
Семерых участников «Би-2» задержали 25 января на острове Пхукет за концерты без лицензии. На следующий день суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения, оштрафовав каждого на три тысячи батов ($84). Музыкантов также обязали покинуть Таиланд и передали их в руки иммиграционной полиции.
На этом весь скандал и закончился - 80 долларов цена вопроса.
Депортация в Россию с последующим расстрелом в дебрях Сибири не состоялась.
А.Б.
|
|
Siisu написал 03.02.2024 20:37
Путиноиду написал 01.02.2024 04:59
Артисты длинные тексты наизусть запоминают, а это уже наличие интеллекта.
Да и не в интеллекте тута дело, вон - твой хозяин, Заплеванный гэбэвский Окурок, вообще интеллектом не обладает, зато на сотни миллиардов долларов по всей Рашке-пидорашке натыкал себе дач, вилл, бункеров, а тябе похкуй, що это всЁ на народные деньги шобла Ботоксной Плешивой Крысы веселиться со своими 6лядьми и е6арями!
Путиноид написал 30.01.2024 13:06
А.Б.
================================================================================================
Они сами себя накажут,своими в.ы.е.б.о.н.а.м.и,редкость из тех "артистов" 90-х годов,кто обладает хоть каки-то интеллектом,90% дебилов,идиоты, вознамерились бороться с системой и Россией в целом,такими методами. Не понимают,что их время ушло,у молодежи другие в зените молодежной славы,а поколение которое в сознании жило в 90-е,трансформировалось,ибо женилось,вышли замуж,нарожали детей,осознали заботу о своих семьях и что их надо кормить и лелеять,на защиту проституток сцены не станут,песню послушать могут,в том числе и в тихаря(наушниках),но переть рогом ради этой б.л.я.д.о.т.ы. не пойдут,ибо себе дороже.