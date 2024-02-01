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Московский листок

Чем все закончится, понятно. Но процесс!

Опубликовано 01.02.2024 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Чем все закончится, понятно. Но процесс!

ЦИК закончила принимать подписи от кандидатов в президенты. Документы тех, кто имел право регистрироваться без сбора подписей приняли еще раньше. Так что список почти составился.

К вечеру 31 января ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). На стадии проверки сейчас находятся подписи, представленные в ЦИК Борисом Надеждиным («Гражданская инициатива»), Сергеем Малинковичем («Коммунисты России») и Радой Русских, которая, как и Путин, идет на выборы в порядке самовыдвижения.

С остальными не вышло - снялся Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости). Самовыдвиженец Анатолий Баташев привез в ЦИК пять коробок с подписями, признал, что этого недостаточно, но оставил решение за комиссией. Накануне, 30 января, свою кандидатуру снял председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Выдвинутая от непарламентской Демократической партии России Ирина Свиридова не собрала необходимые 100 тыс. подписей.

Из всех других мне Бабурина жалко, мы знакомы, он в целом хороший мужик и весьма здравый политик. Ну и как и у меня - возраст, к следующим выборам уже выйдет из кондиции.

Знаю лично, конечно, Харитонова, знаком с Надеждиным и очень хорошо знаком с Малинковичем. Я понимаю, что его втащили в компанию, чтобы порадовать публику - почти полностью уверен, что подписи его пройдут контроль. А парень-то не прост, совсем не прост. Депутат заксобрания Алтая. И, кстати, единственный рабочий не только в этом списке, но и вообще давно не было в подробных списках рабочих людей.

Поэтому я его тоже включил в опрос.

Чем все закончится, примерно всем понятно. Но тут как с сексом, результат всем известен, но процесс сам по себе бывает весьма увлекателен...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Hermanuncen
Hermanuncen написал 04.02.2024 09:58
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Re:головне
Kuts написал 03.02.2024 20:31
Так называемые "выборы" кацапского царя целиком и полностью криминальны. Так как не известно численное поголовье кацапских выборщиков. Одни задвухсотились вследствие специальной военной мастурбации. Другие проживают на временно оккупированной кацапами территории Украины и насильно обращены в граждан кацапии. А третьи просто свалили из прогнившего концлагеря размером с одну восьмую часть суши
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раб Божий Сорин И.Л.- хотя и не надо усукаблять ситуацию,
важно то, что тем временем написал 03.02.2024 14:06
женщины идут на вполне осознаваемый ими риск, за ними уже ходят полицейские, а также и "люди в штатском", но они хотят любой ценой спасти своих родных, оказавшихся на фронте. Многие из этих жен признаются, что отговаривали мужчин идти в военкомат, но не смогли убедить. Теперь они хотят одного вернуть себе мужей и отцов своим детям. И этот пример женской преданности интересно сравнить с другой историей с преследованием обвиняемых в "оправдании терроризма" авторов спектакля о женах сирийских боевиков. Поставленный Женей Беркович по пьесе Светланы Петрийчук спектакль "Финист Ясный Сокол, успешно шедший в Москве, даже удостоившийся двух театральных премий "Золотая маска", вдруг оказался настолько опасным, что обеих режиссерку и драматургиню отправили в СИЗО, где их содержат уже больше полугода и постоянно продлевают сроки пребывания под стражей. Никаких следственных действий при этом не проводится за исключением двух экспертиз, легших в основу обвинения. Обе экспертизы отмечают в спектакле неодобрение мужчин, в первый раз эксперты обнаружили в спектакле "борьбу с андроцентричным общественным укладом России". Вторая экспертиза подготовленная УФСБ Свердловской области тоже отмечает, что русские мужчины "репрезентируются драматургом Петрийчук и режиссером Беркович отрицательно... На протяжении пьесы и спектакля в коммуникативном (речевом) поведении действующих лиц описание русских мужчин в положительной модальности отсутствует".Экспертизы обе в этом плане комичны: в положительной модальности русских мужчин не описывали ни Гоголь, ни Чехов, не говоря уж о Зощенко. Но мысль авторов, конечно, не сводится к одному недовольству "отрицательной репрезентацией" русских мужчин. Мысль тут, видимо, в том, что раз героини спектакля не просто разочарованы в русских мужчинах, а еще и находят себе утешение в мечте о "Финисте" (которым оказываются сирийские боевики чего, кстати, персонажи пьесы, как и их реальные прототипы, чаще всего не понимают), то вот тут-то и "оправдание терроризма".
Эксперт от ФСБ отмечает в спектакле героизацию боевика, образ которого "проникнут высокими эмоциями и умонастроением, а также идеализацией священной войны".
А чего же бл хочется спросить нужно экспертам от жен воюющих сейчас в Украине мужчин? Идеализации этой войны и "высоких умонастроений" или же вот этого горестного понимания, что "нас предают и истребляют свои же".
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