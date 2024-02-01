Чем все закончится, понятно. Но процесс!

ЦИК закончила принимать подписи от кандидатов в президенты. Документы тех, кто имел право регистрироваться без сбора подписей приняли еще раньше. Так что список почти составился.

К вечеру 31 января ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). На стадии проверки сейчас находятся подписи, представленные в ЦИК Борисом Надеждиным («Гражданская инициатива»), Сергеем Малинковичем («Коммунисты России») и Радой Русских, которая, как и Путин, идет на выборы в порядке самовыдвижения.

С остальными не вышло - снялся Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости). Самовыдвиженец Анатолий Баташев привез в ЦИК пять коробок с подписями, признал, что этого недостаточно, но оставил решение за комиссией. Накануне, 30 января, свою кандидатуру снял председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Выдвинутая от непарламентской Демократической партии России Ирина Свиридова не собрала необходимые 100 тыс. подписей.

Из всех других мне Бабурина жалко, мы знакомы, он в целом хороший мужик и весьма здравый политик. Ну и как и у меня - возраст, к следующим выборам уже выйдет из кондиции.

Знаю лично, конечно, Харитонова, знаком с Надеждиным и очень хорошо знаком с Малинковичем. Я понимаю, что его втащили в компанию, чтобы порадовать публику - почти полностью уверен, что подписи его пройдут контроль. А парень-то не прост, совсем не прост. Депутат заксобрания Алтая. И, кстати, единственный рабочий не только в этом списке, но и вообще давно не было в подробных списках рабочих людей.

Поэтому я его тоже включил в опрос.

Чем все закончится, примерно всем понятно. Но тут как с сексом, результат всем известен, но процесс сам по себе бывает весьма увлекателен...

А.Б.