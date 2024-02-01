В США отказались возвращать Аляску России

Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, заявил в ходе брифинга представитель американского Госдепартамента. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент РФ подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».
На самом деле 18 января Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Про Аляску в указе ничего конкретно не было.
Но исторический вопрос имеется.
И если когда-нибудь населению штата Аляска придет фантазия выйти из состава США и вступить в РФ, то по крымскому прецеденту это вполне возможно. По другому трудно себе представить. Да и так - тоже непросто...
А.Б.
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Мураш написал 04.02.2024 21:15
И укрепление международного империализма на просторах бывшего союза Украины и России.
Мураш написал 04.02.2024 21:07
И следовательно получается что коммунистам не нужна идеология неонацизма бандеровщины, но и не нужна идеология компрадорства, но и не нужна идеология империализма. А уж про махровый шовинизм нацисты Украины только этим и занимались и занимаются. Ну а что вы хотелию. Компрадоры и не взятые в компрадоры геи хотят быть растерзанными трудовым народом и будут цепляться за любой повод сохранить свой режим. И скрыть любой ложью о коммунистах неизбежный компрадорскийи крах и кризис политический и экономический нынешней формации.
Так что не наводи тень на плетень.
Мураш написал 04.02.2024 20:42
Отчего на Украине запретили коммунистические партии. Оттого что анти коммунизм это идейное оружие. Это оружие политики империалистов и их компрадоров, коими являются власть. Всякими запретами, реакционированием, возрождением национализма и шовинизма, а так же и извращением и принижением науки марксизма ленинизма как у вас и сохранением режима компрадорства властей.
Но все эти извращения понятны коммунистам.
Это есть крах империалистической идеологии и самой компрадорской власти. И развязанная гражданская война только оттягивает кризис компрадорской власти.
А нам все равно. написал 04.02.2024 13:18
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И что несколько забавно, на длинной скамье осуждаемых, будут сидеть рядышком, как неудавшиеся империалисты в лице Ху. йла и его ОПГ, так и коммуняки, в том числе и Баранов, отписавший статеек во здравие рашенского империализма на 10 пожизненных сроков..
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Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин перевернутся в гробу от такого единения коммуняк и империалистов.
А нам все равно. написал 04.02.2024 12:50
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Хорошо, будем танцевать от этого - КТО есть тот самый ипериалистический захватчик? Не Раша случайно? Которая подло, без объявления Войны, в нарушении всех международных договоров, которые сама же и подписывала, вторглись в Украину таковыми коллонами, бомбя мирное население, творя зверства на оккупированных территориях.
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Согласно Ленину, рашенские коммунисты должны были действовать под лозунгом - ПРЕВРАТИМ ВОЙНУ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ В ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ, для свержения диктатуры Пути и его преступно-воровской камарильи. Во благо трудового народа.
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А что случилось в реале ? Расейские коммуняки, изменив всем своим идеалам, стали как проститутки прислуживать тому самому олигархическому расейскому империализму.
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Ради демагогического "патриотизма", а по сути ради возможности захватившей власть уголовной банде, продолжать закабаление и уничтожение российских народов, так называемые расейские коммунисты предали идеи интернационализма, ударившись в пропаганду оголтелого шовинизма.
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Поетому, не поминайте Ленина, ибо со стороны это похоже, как шлюха рассуждает о морали.
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Вечный позор вам, так называемые рашенские коммуняки,предавшие все и вся из того немногого хорошего, что было в теориях Маркса и Ленина.
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мурашу на заметку написал 04.02.2024 12:29
Ленин был гений только по части захвата и удержания власти. Мировая революция у него не получилась, ни один его прогноз не сбылся, а созданное им государство находится на свалке истории, оно не дотянуло даже до конца столетия.
Войны развязывают империалисты? Согласен. Только тут надо бы уточнить, кто такие империалисты. Это те, кто путает чужие земли со своими, и таких больше всего в РФ.
А нам все равно. написал 04.02.2024 12:17
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Когда сильный что-то предъявляет, ето одна ситуевина.
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А когда больной карлик, не имея никаких средств воздействия, кроме гнилых костылей, хочет оспорить двух вековой давности сделку у богатого и здорового двухметрового бугая, да еще без всяких юридических оснований, то впору задать вопрос - а не шизик ваш презик Путя?
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Есть все основания у кацапов, потребовать медицинского освидетельствования презика Раши, на предмет его психической вменяемости.
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Если дело пустить на самотек, то судьба расейянцев незавидна, ибо завтра Путе может ударить в голову моча - отдать пол-Раши за долги Китаю или нечто такое-же идиотское, как например Война с Украиной.
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Психически больной человек на вершине пирамиды - наихудшая ситуация для любой страны. Но если в демократиях есть механизмы урегулирования, то несчастной Раше придется терпеть выходки шизика, пока тот не сдохнет..
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Дай Боже, чтоб ожидание не затянулось.
Мураш написал 04.02.2024 11:53
Мы не че.
Гений человечества был Ленин. И он не только описал и вовсе не литературно, а научно с помощью марксизма ленинизма всю сущность империализма и как и зачем он развязывает разрушительные войны.
Поэтому роются в дерьме империализма все. В том числе и украинские солдаты в грязных зеленых майках Зеленского. И все эти выкрики о славе героев обычный фарс оправдыаающий фашизм.
А нам все равно. написал 04.02.2024 11:18
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Ежедневные прорывы канализации по всей стране, бесконечные аварии теплосетей, отключки электричества целых городов, массовые очереди за яйцами и другими продуктами, драки у помойных баков за просрочкой, эрзацы западных брендов, скатывание страны в регресс, ускоренной вымирание вяликоруссов и т. д. и т. п. - многие из этих ужасов не присутствовали при посещении Раши Гербером Уэльсом.
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Воистину, мы наблюдаем последние времена Роиси, перед ее оканчательным уходом в небытие.
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Подобно умирающему старику, в предсмертных конвульсиях, Раша также еще совершает хаотичные телодвижения, итогом коих будет неизбежная смерть.
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Воистину, только гений мирового уровня способен описать текущую трагедию Расеи в литературную форму. Где ты, новый Гербер Уэльс?
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Подыхающая Раша, в предсмертном бреду стала грезить о далеких землях, об Аляске.
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Хотелось бы рассмеяться над подобной нелепостью, удерживает лишь моральный принцип, запрещающий изгаляться над убогими.
Мурашка мимо прошмыгнула написал 04.02.2024 09:14
А мы че, мы ни че.
А нам все равно. написал 04.02.2024 02:19
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Так если в начале 90-х, средний уровень IQ кацапов был равен бесперспективным 96 баллам, то в последних замерах обнаружилось его снижение до 81 балл, то есть до уровня муслимских стран.
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Одним из миллионов подтверждений этому и является данная статейка Баранова.
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То есть, мы видем, что даже рашенские индивидуумы, имеющие достойные дипломы и послужные списки, не видя идиотизма того, что они кропают на етом сайте.
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Так что тогда ожидать от рашенского быдла, политкорректно именуемым "простым народом"?
А нам все равно. написал 04.02.2024 02:07
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Если раньше, над сумасбродством Раши смеялись за спиной, то после Войны с Украиной, где Раша показала свою полную несостоятельность во всем и полное отсутствие надежд на развитие, то теперь с ней церемониться не будут. Откровенное послание Раши на йух, станет обычной практикой в международных отношениях.
А нам все равно. написал 03.02.2024 23:54
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Население будет ЗА, ибо свободный вьезд в Европу - прекрасный бонус к другим преимуществам украинской державности.
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Прочь от расейский помойки, Ненька Украина, возьми нас к себе - вот тайные желания большинства населения вышеуказанных территорий. Люди, ждите - скоро ВСУ вас освободит от затянувшегося гнета потомков ордынцев!
.
Баранов, хоть 100 раз бань, ето тебя не спасет от тюремного срока (пожизненного) и конфискации крымской собственности.
.
Еще к тому же и предатель, своей же коммунистической интернациональной идеологии.
...
Житель Белгородчины написал 03.02.2024 22:56
Рибенок муравья который лося спас от хромого волка написал 03.02.2024 22:42
....Могут они питаться и небольшими семенами, а если повезет найти расколовшийся грецкий или лесной орех - выедают подчистую.
Дома мирмики будут с удовольствием есть самые разные кормовые культуры (от мушек дрозофил до тараканов), кусочки орехов, сочные фрукты, медовый и сахарный сироп....
Мирмики жрут все. И природные богатства высасывают из недр страны последние соки.
Эксплуатируют черных муравьев принуждая их рабскому труду на рыжих паразитов мирмиков бездельников.
И от безнаказанности рыжие твари мирмики особенно любят нападать на себе похожих но с отличной окраской муравьев это черных муравьев. Но и среди черных муравьев есть предатели и их называют стукачами. Эти стукачи стучат день и ночь доносы на своих черных муравьев рыжим мирмикам. И это известный рыжий клоун и ебаануый дурачек гошка сорин, исповедующий рыженосную муравьиное хищение всего муравейника у черных муравьев. Со всеми хвростинками и соломинками и веточками которые своим трудом добыли черные муравьи.
Средство от рыжих мирмиков одно. Мор. Поголовный.
что этот летчик жив, показательно, что он уволился еще до СВО. написал 03.02.2024 22:16
Кущ удивляется написал 03.02.2024 22:11
Да нам татарам как-то пофиг написал 03.02.2024 22:02
Так,что 3 защиты тебе не помогли:)
За все придется ответить,согласно содеянному.
Вот как-то так,пропагандон ты сраный:)
P.S.
За сим,наше вам с кисточкой!
Некогда мне тут со всякими дебилами из хохляцкой ципсарни лясы точить,переливая из пустого в порожнее.
==1021== написал 03.02.2024 21:51
Будешь сильно париться и за тобой придут.
Все кто участвовали в оккупации и кто пропагандировал оккупацию приговорены к смертной казни.
За убийства и зверства на территории Украины надо отвечать.
Дебил,на дебилен и дебилами погоняемы написал 03.02.2024 21:35
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Никакой ликвидации, конечно же, не было.
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Этот фейк разлетается со скоростью жареной утки исключительно на хохляцких и близких к режиму кокаинового наркомана ресурсах.
Пилот Олег Стегачев, который якобы наносил удары по Украине с Ту-95 и был "расстрелян" в Энгельсе, сам позвонил в полицию — услышал
звуки стрельбы на улице. По другой версии СМИ, он угодил в бытовой конфликт и попал в больницу с легкими травмами.
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Но интереснее всего маленькая деталь: Стегачев ушел в отставку еще до начала СВО. В "доблестной" украинской разведке этот факт почему-то проморгали.
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P.S.
Номерному дебилу.
Ты когда в следующий раз сюда фейки будешь тащить,то указывай хотя бы источник этого фейка:)
Во всяком случае так принято в циивилизованном обществе.
P.P.S
Ни одно серьезное западное изданиие эту хрень вашего террористического ГУР не подтверждает.