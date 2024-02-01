В США отказались возвращать Аляску России

Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, заявил в ходе брифинга представитель американского Госдепартамента. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент РФ подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

На самом деле 18 января Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Про Аляску в указе ничего конкретно не было.

Но исторический вопрос имеется.

И если когда-нибудь населению штата Аляска придет фантазия выйти из состава США и вступить в РФ, то по крымскому прецеденту это вполне возможно. По другому трудно себе представить. Да и так - тоже непросто...

А.Б.