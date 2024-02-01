Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В США отказались возвращать Аляску России

Опубликовано 01.02.2024 в разделе комментариев 44

сша рф аляска
В США отказались возвращать Аляску России

Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, заявил в ходе брифинга представитель американского Госдепартамента. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент РФ подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

На самом деле 18 января Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Про Аляску в указе ничего конкретно не было.

Но исторический вопрос имеется.

И если когда-нибудь населению штата Аляска придет фантазия выйти из состава США и вступить в РФ, то по крымскому прецеденту это вполне возможно. По другому трудно себе представить. Да и так - тоже непросто...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 44
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Вот она - гримаса Истории!
Мураш написал 04.02.2024 21:15
Не будет победы Украины. Ничьей победы не будет. Есть обоюдное поражение славянских народов руками псевдобуржуазии развязааших гражданскую войну.
И укрепление международного империализма на просторах бывшего союза Украины и России.
Ответить
Re: Вы предали Ленина, рашенские коммуняки!
Мураш написал 04.02.2024 21:07
Крайне наоборот. Не коммунисты предали Ленина. А коммунистов предали контреволюционеры и перевертыши коммунизма уведя обманом и сладкими посулами и манной небесной трудовой народ от главной цели. От форм классовой борьбы с этими перевертышами. Ринувшись за мещанскими благами народ труда получил то что сейчас и имеет. Развал страны, продажу империалистам Запада и так же Китая родной земли и ресурсов. Компрадоров Украины и не взятых в компрадоры и НАТО расейских перевертышей.
И следовательно получается что коммунистам не нужна идеология неонацизма бандеровщины, но и не нужна идеология компрадорства, но и не нужна идеология империализма. А уж про махровый шовинизм нацисты Украины только этим и занимались и занимаются. Ну а что вы хотелию. Компрадоры и не взятые в компрадоры геи хотят быть растерзанными трудовым народом и будут цепляться за любой повод сохранить свой режим. И скрыть любой ложью о коммунистах неизбежный компрадорскийи крах и кризис политический и экономический нынешней формации.
Так что не наводи тень на плетень.
Ответить
Нет. Это наука.
Мураш написал 04.02.2024 20:42
Марксизм ленинизм это и есть настоящая наука. Эта наука о цельном учении о коммунистической формации. И опирается на свои три научные единые составные части. Политэкономию, философию, научный коммунизм. И в свою очередь вырабатывает в человеке коммунистическое мировоззрение.
Отчего на Украине запретили коммунистические партии. Оттого что анти коммунизм это идейное оружие. Это оружие политики империалистов и их компрадоров, коими являются власть. Всякими запретами, реакционированием, возрождением национализма и шовинизма, а так же и извращением и принижением науки марксизма ленинизма как у вас и сохранением режима компрадорства властей.
Но все эти извращения понятны коммунистам.
Это есть крах империалистической идеологии и самой компрадорской власти. И развязанная гражданская война только оттягивает кризис компрадорской власти.
Ответить
Вот она - гримаса Истории!
А нам все равно. написал 04.02.2024 13:18
После Победы Украины состоится Международный Суд над расеянскими преступниками.
.
И что несколько забавно, на длинной скамье осуждаемых, будут сидеть рядышком, как неудавшиеся империалисты в лице Ху. йла и его ОПГ, так и коммуняки, в том числе и Баранов, отписавший статеек во здравие рашенского империализма на 10 пожизненных сроков..
.
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин перевернутся в гробу от такого единения коммуняк и империалистов.
Ответить
Вы предали Ленина, рашенские коммуняки!
А нам все равно. написал 04.02.2024 12:50
Вот Мураш упоминает о неких захватнических войнах империализма..
.
Хорошо, будем танцевать от этого - КТО есть тот самый ипериалистический захватчик? Не Раша случайно? Которая подло, без объявления Войны, в нарушении всех международных договоров, которые сама же и подписывала, вторглись в Украину таковыми коллонами, бомбя мирное население, творя зверства на оккупированных территориях.
.
Согласно Ленину, рашенские коммунисты должны были действовать под лозунгом - ПРЕВРАТИМ ВОЙНУ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ В ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ, для свержения диктатуры Пути и его преступно-воровской камарильи. Во благо трудового народа.
.
А что случилось в реале ? Расейские коммуняки, изменив всем своим идеалам, стали как проститутки прислуживать тому самому олигархическому расейскому империализму.
.
Ради демагогического "патриотизма", а по сути ради возможности захватившей власть уголовной банде, продолжать закабаление и уничтожение российских народов, так называемые расейские коммунисты предали идеи интернационализма, ударившись в пропаганду оголтелого шовинизма.
.
Поетому, не поминайте Ленина, ибо со стороны это похоже, как шлюха рассуждает о морали.
.
Вечный позор вам, так называемые рашенские коммуняки,предавшие все и вся из того немногого хорошего, что было в теориях Маркса и Ленина.
.
Ответить
Re: Re: Роися в г... овне.
мурашу на заметку написал 04.02.2024 12:29
С какой стати марксизм вдруг стал наукой? Науки - физика, химия, математика, биология и т.д., но не марксизм и не фашизм. Идеология не может быть наукой по определению. Это разные плоскости человеческого сознания, они не пересекаются. Основа науки - доказанные факты и проверяемые гипотезы. Основа идеологии - некие представления о справедливости. Наука не может позволить себе исходить из чьих-то понятий о справедливости. Цель науки - познание окружающего мира. Цель идеологии - оправдание определенной политики.
Ленин был гений только по части захвата и удержания власти. Мировая революция у него не получилась, ни один его прогноз не сбылся, а созданное им государство находится на свалке истории, оно не дотянуло даже до конца столетия.
Войны развязывают империалисты? Согласен. Только тут надо бы уточнить, кто такие империалисты. Это те, кто путает чужие земли со своими, и таких больше всего в РФ.
Ответить
Путя хоть понимает, на что замахнулся ?
А нам все равно. написал 04.02.2024 12:17
Видите ли, презик Раши что-то там подписал. Ну и пусть подотрется той бумажкой - хоть минимум пользы.
.
Когда сильный что-то предъявляет, ето одна ситуевина.
.
А когда больной карлик, не имея никаких средств воздействия, кроме гнилых костылей, хочет оспорить двух вековой давности сделку у богатого и здорового двухметрового бугая, да еще без всяких юридических оснований, то впору задать вопрос - а не шизик ваш презик Путя?
.
Есть все основания у кацапов, потребовать медицинского освидетельствования презика Раши, на предмет его психической вменяемости.
.
Если дело пустить на самотек, то судьба расейянцев незавидна, ибо завтра Путе может ударить в голову моча - отдать пол-Раши за долги Китаю или нечто такое-же идиотское, как например Война с Украиной.
.
Психически больной человек на вершине пирамиды - наихудшая ситуация для любой страны. Но если в демократиях есть механизмы урегулирования, то несчастной Раше придется терпеть выходки шизика, пока тот не сдохнет..
.
Дай Боже, чтоб ожидание не затянулось.
Ответить
Re: Роися в г... овне.
Мураш написал 04.02.2024 11:53
Так а мы че.
Мы не че.
Гений человечества был Ленин. И он не только описал и вовсе не литературно, а научно с помощью марксизма ленинизма всю сущность империализма и как и зачем он развязывает разрушительные войны.
Поэтому роются в дерьме империализма все. В том числе и украинские солдаты в грязных зеленых майках Зеленского. И все эти выкрики о славе героев обычный фарс оправдыаающий фашизм.
Ответить
Роися в г... овне.
А нам все равно. написал 04.02.2024 11:18
Если б, прямо счас, в Роисю приехал какой-нить писатель с Запада (уровня Герберта Уэльса) , ему бы с избытком хватило материала для написания книги "Роися в г. овне". Или нет, будет лучше использовать широко известный фразеологизм - "Роися в Перде".
.
Ежедневные прорывы канализации по всей стране, бесконечные аварии теплосетей, отключки электричества целых городов, массовые очереди за яйцами и другими продуктами, драки у помойных баков за просрочкой, эрзацы западных брендов, скатывание страны в регресс, ускоренной вымирание вяликоруссов и т. д. и т. п. - многие из этих ужасов не присутствовали при посещении Раши Гербером Уэльсом.
.
Воистину, мы наблюдаем последние времена Роиси, перед ее оканчательным уходом в небытие.
.
Подобно умирающему старику, в предсмертных конвульсиях, Раша также еще совершает хаотичные телодвижения, итогом коих будет неизбежная смерть.
.
Воистину, только гений мирового уровня способен описать текущую трагедию Расеи в литературную форму. Где ты, новый Гербер Уэльс?
.
Подыхающая Раша, в предсмертном бреду стала грезить о далеких землях, об Аляске.
.
Хотелось бы рассмеяться над подобной нелепостью, удерживает лишь моральный принцип, запрещающий изгаляться над убогими.
Ответить
Re: В последние года на Раши произошло страшное!
Мурашка мимо прошмыгнула написал 04.02.2024 09:14
"""Так что тогда ожидать от рашенского быдла, политкорректно именуемым "простым народом"?"""
А мы че, мы ни че.
Ответить
В последние года на Раши произошло страшное!
А нам все равно. написал 04.02.2024 02:19
А именно, как зафиксировали исследователи, в последние 15-20 лет на Раше произошло резкое падение уровня среднего IQ.
.
Так если в начале 90-х, средний уровень IQ кацапов был равен бесперспективным 96 баллам, то в последних замерах обнаружилось его снижение до 81 балл, то есть до уровня муслимских стран.
.
Одним из миллионов подтверждений этому и является данная статейка Баранова.
.
То есть, мы видем, что даже рашенские индивидуумы, имеющие достойные дипломы и послужные списки, не видя идиотизма того, что они кропают на етом сайте.
.
Так что тогда ожидать от рашенского быдла, политкорректно именуемым "простым народом"?
Ответить
Претензии Раши на Аляску,
А нам все равно. написал 04.02.2024 02:07
столь же смешны и нелепы, как если бы больная старушка, возврастам 100 лет, вдруг заявила, что она малость подлечится и потренеруется и непременно возьмет медаль по фигурному катанию на ближайшей Олимпиаде.
.
Если раньше, над сумасбродством Раши смеялись за спиной, то после Войны с Украиной, где Раша показала свою полную несостоятельность во всем и полное отсутствие надежд на развитие, то теперь с ней церемониться не будут. Откровенное послание Раши на йух, станет обычной практикой в международных отношениях.
Ответить
Исчо забыл добавить,
А нам все равно. написал 03.02.2024 23:54
что апосля поражения Раши, Кубань, Ростов, Белгород, Воронеж, согласно недавнему решению президента Зеленского и на основании исторической справедливости, отойдут к Украине.
.
Население будет ЗА, ибо свободный вьезд в Европу - прекрасный бонус к другим преимуществам украинской державности.
.
Прочь от расейский помойки, Ненька Украина, возьми нас к себе - вот тайные желания большинства населения вышеуказанных территорий. Люди, ждите - скоро ВСУ вас освободит от затянувшегося гнета потомков ордынцев!
.
Баранов, хоть 100 раз бань, ето тебя не спасет от тюремного срока (пожизненного) и конфискации крымской собственности.
.
Еще к тому же и предатель, своей же коммунистической интернациональной идеологии.
...
Ответить
Re: Re: раб Божий Сорин И.Л.- понимаете, дорогой друг, хорошо, конечно,
Житель Белгородчины написал 03.02.2024 22:56
Раньше ругались на птичек которые невзначай гадили в полете на голову прохожих. И в известном анекдоте было сказано пролетарским писателем. Хорошо что коровы не летают. Лепешки на голову не шмякаются. Жители белгородчины теперь говорят иначе помолясь да на деда Морозко валдая перекрестясь . Хорошо что штатных сходов сегодня нет. И слава нашим героям летчикам.
Ответить
Re: раб Божий Сорин И.Л.- понимаете, дорогой друг, хорошо, конечно,
Рибенок муравья который лося спас от хромого волка написал 03.02.2024 22:42
Мирмики это такой вид рыжих муравьев как рыжая тварь Трамп.
....Могут они питаться и небольшими семенами, а если повезет найти расколовшийся грецкий или лесной орех - выедают подчистую.
Дома мирмики будут с удовольствием есть самые разные кормовые культуры (от мушек дрозофил до тараканов), кусочки орехов, сочные фрукты, медовый и сахарный сироп....
Мирмики жрут все. И природные богатства высасывают из недр страны последние соки.
Эксплуатируют черных муравьев принуждая их рабскому труду на рыжих паразитов мирмиков бездельников.
И от безнаказанности рыжие твари мирмики особенно любят нападать на себе похожих но с отличной окраской муравьев это черных муравьев. Но и среди черных муравьев есть предатели и их называют стукачами. Эти стукачи стучат день и ночь доносы на своих черных муравьев рыжим мирмикам. И это известный рыжий клоун и ебаануый дурачек гошка сорин, исповедующий рыженосную муравьиное хищение всего муравейника у черных муравьев. Со всеми хвростинками и соломинками и веточками которые своим трудом добыли черные муравьи.
Средство от рыжих мирмиков одно. Мор. Поголовный.
Ответить
раб Божий Сорин И.Л.- понимаете, дорогой друг, хорошо, конечно,
что этот летчик жив, показательно, что он уволился еще до СВО. написал 03.02.2024 22:16
Но вот убитый реально бандеровской свОлотой в отсутствие СМЕРШа и ИМН, русский моряк тоже уволился еще до СВО. Я вот в начале обсуждения этой ветки(сейчас стр. 1) высказал свои соображения, что, хотя и наметился перелом в нашу пользу, в чем Путин прав, но много еще будет пота и крови, и надо бы прислушаться к долгожданному намеку Дуды, что надо раздербанить Украину. Систематическую работу на сайте я оставляю хоть Вам, хоть Путиноиду. Но вот поставленную мною проблему, не скрою, мне хотелось бы, чтобы обсудили! Так ведь нет! Рыгушка демонстративно заболтал, заболтал, заболтал, своей демонстративной косноязычной матерщиной!
Ответить
Re: форум не работал 3 дня по причине деаномизации
Кущ удивляется написал 03.02.2024 22:11
Ибать, ты дебил. Ты даже не подозреваешь - какой ты дебил, потому, что ты дебил.
Ответить
Re:==1021== написал 03.02.2024 21:51
Да нам татарам как-то пофиг написал 03.02.2024 22:02
Есть версия,что форум не работал 3 дня по причине деаномизации нашей доблестной конторой всяких бандеровских холуев и примкнувшей к ним нечисти.
Так,что 3 защиты тебе не помогли:)
За все придется ответить,согласно содеянному.
Вот как-то так,пропагандон ты сраный:)
P.S.
За сим,наше вам с кисточкой!
Некогда мне тут со всякими дебилами из хохляцкой ципсарни лясы точить,переливая из пустого в порожнее.
Ответить
Re: О бандеровских байках сраной разведки хохлопомойки
==1021== написал 03.02.2024 21:51
Ты главное не парься.
Будешь сильно париться и за тобой придут.
Все кто участвовали в оккупации и кто пропагандировал оккупацию приговорены к смертной казни.
За убийства и зверства на территории Украины надо отвечать.
Ответить
О бандеровских байках сраной разведки хохлопомойки
Дебил,на дебилен и дебилами погоняемы написал 03.02.2024 21:35
ГУР Украины похвастался "ликвидацией" российского летчика в Саратовской области.
-
Никакой ликвидации, конечно же, не было.
-
Этот фейк разлетается со скоростью жареной утки исключительно на хохляцких и близких к режиму кокаинового наркомана ресурсах.
Пилот Олег Стегачев, который якобы наносил удары по Украине с Ту-95 и был "расстрелян" в Энгельсе, сам позвонил в полицию &#8212; услышал
звуки стрельбы на улице. По другой версии СМИ, он угодил в бытовой конфликт и попал в больницу с легкими травмами.
-
Но интереснее всего маленькая деталь: Стегачев ушел в отставку еще до начала СВО. В "доблестной" украинской разведке этот факт почему-то проморгали.
----------------
P.S.
Номерному дебилу.
Ты когда в следующий раз сюда фейки будешь тащить,то указывай хотя бы источник этого фейка:)
Во всяком случае так принято в циивилизованном обществе.
P.P.S
Ни одно серьезное западное изданиие эту хрень вашего террористического ГУР не подтверждает.
Ответить
1 | 2 | 3 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди по всей России
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди...
24.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд (10)
Рост цен на жизненно необходимые лекарственные препараты (2)
В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт (5)
Война опять из Мюнхена? (25)
В США отказались возвращать Аляску России (44)
Чем все закончится, понятно. Но процесс! (3)
БИ-2 поедет в Израиль (3)
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись в отношениях с Россией (10)
Зеленский не смог уволить Залужного (8)
Иноагенты завсегда лучше знают... (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сегодня, 6 утра
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Цивилизация людоедов" идет к Вам: еще 12 дней!!
Дарья Митина Дарья Митина: Казус Надеждина
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ваши книги уже доставили! Первая партия : "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss