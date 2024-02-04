Война опять из Мюнхена?

Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15 человек, сообщает МЧС. Украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения террористической атаки Киева на жилые районы Лисичанска.
Тем временем, представители Украины и Германии готовятся заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности в феврале в ходе Мюнхенской конференции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Навряд ли Германия ждет от Украины военной помощи, если коварный враг вторгнется на ее территорию. Да и откуда ему вторгаться? Из Польши или Франции?
А вот повоевать на территории Украины германским войскам давно пора, уже почти 80 лет, как не были на Украине.
Кто-то полагает, что все ограничится военно-технической помощью, но она и без договора поступает в огромных количествах. Но этого, надо полагать, недостаточно. Хотя в Лисичанске получилось в самый раз, 15 погибших - люди за хлебом сходили...
Но тольк5о что Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали подобный договор - и вот уже в Британии открыто заговорили о посылке экспедиционного корпуса НАТО на Украину. Сейчас еще подпишет ряд стран - и можно начинать.
Но замечу - для Сунака, Шольца, да и Зеленского - это первая война в жизни. Для Путина - примерно двадцатая, правда, такая тяжелая тоже первая.
Для германской и украинской армий тоже первая война - у британской опыт побольше, вот только что драпали из Афганистана, где стояли в два раза больше, чем СССР. Союз тоже из Афгана вышел, но с сохранением боевых порядков, и после этого выхода режим Наджибуллы держался еще два с половиной года - если б Горби их не предал, то держались бы и до сих пор. А вот англосаксы - именно драпали, весь мир наблюдал...
И они собираются снова сюда, в Россию? Мне кажется, плохая идея...
А.Б.
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[белгородским] "Пэйтриэт". Экипаж "Пэйтриэт"- 90 человек. написал 04.02.2024 21:26
Мураш написал 04.02.2024 18:01
Не. Тебе уже говорили что кругом вода обмана и лжи. Плыть тебе не с кем более. Так что прежде чем бросаться в воду надень спасательный жилет мск.
очень прискорблю написал 04.02.2024 17:48
Круто сказанул!
Да узбакойтесь , я ухожу с форума, на фронт не пойду, пусть другие крушат укров, а я по-большому могу, по-маленькому, по-средненькому, на полпалочки и похожая .
Да, могу бровями двигать , губки надувать, но воевать не пойду ни за Россию, ни за Путина, ни за убеждения.
прискорбное дополнение написал 04.02.2024 17:25
Мураш написал 04.02.2024 16:12
https://m.youtube.com/watch?v=klLK-gfJBS4
Мураш написал 04.02.2024 16:04
В 16.00 война с Англией.
Вночь на 5 февраля взятие Киева
_______
https://m.youtube.com/watch?v=klLK-gfJBS4
Мураш написал 04.02.2024 16:00
и кто мне заплатит написал 04.02.2024 14:43
- Вы не возражаете, если я закурю?
- Конечно, пожалуйста, сейчас пепельницу принесу! Сама-то я не курю, но мне нравится смотреть, как другие курят. А может вы выпить не откажетесь?
- Пожалуй, что не откажусь.
- Сейчас я мигом водочки из холодильника достану! Сама-то я не пью, но мне нравится смотреть, как другие выпивают.
Сидят, общаются неторопливо, а дело-то к ночи идет. Юрианатольевич и спрашивает на всякий случай:
- А как насчет ночи любви?
- Ну что же вы так долго робели? - вскакивает с дивана, лезет в шаф и достает резиновую женщину - Сама-то я сексом не занимаюсь, но мне очень нравится смотреть, когда этим занимаются другие!
Мураш написал 04.02.2024 14:20
Убито солдат ВСУ 5090.
Танков ВСУ сожжено 200
Хаймерсов всу 8 единиц
Вертолетов ВСУ 3
.
Киев будем брать в ночь на 5 февраля.
Мураш написал 04.02.2024 14:15
rust написал 04.02.2024 14:06
и кто мне заплатит написал 04.02.2024 13:57
Оккупировать Газу и заселить сектор израильтянами хотели бы ультраправые партнеры Нетаньяху по коалиции. Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на конференции на прошлых выходных открыто призвал вернуть поселенцев в Газу и поощрять добровольную эмиграцию палестинцев.
я работаю как раб , но против этого выступают и союзники Израиля, и многие жители самого Израиля, в том числе военные.Нетаньяху обходит стороной вопрос будущего Газы, заявляя лишь, что Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан то есть включая территорию любого будущего палестинского государства.
Отказываясь от конкретного ответа, Нетаньяху, очевидно, не хочет злить своих ультранационалистически настроенных партнеров по коалиции, а также не торопится с этим решением до американских выборов, говорят эксперты.
и кто мне заплатит написал 04.02.2024 13:53
Как передает агентство ПРАЙМ, в австрийской компании, обрабатывающей платежи иностранных карт, назвали проблему выходящей за пределы их ответственности. В Газпромбанке заявили, что партнеры банка в Австрии "отказываются отвечать", почему не выдаются деньги.
В Австрии проблема отмечается как минимум с конца прошлого года, следует из декабрьского материала ТАСС. РИА "Новостям" в банке заявили, что проблема отмечается так же в Италии. Из материалов агентств не ясно, могут ли проходить платежи в торговых точках
Люди пришли и купить только что испеченного хлеба, и посидеть в кафе за свежей выпечкой. написал 04.02.2024 13:26
==1021== написал 04.02.2024 13:02
Только российский дебил может идти тупо дохнуть по надуманному предлогу за амбиции кремлевского карлика.
...
Только российский дебил не знает о мотивации защитника Родины.
rust написал 04.02.2024 12:13
Берл Лазар Пинхасович написал 04.02.2024 12:01
Мураш написал 04.02.2024 11:43
Киев бомбили нам не сообщили.
Киев будут брать в ночь на 5 февраля.
Мураш написал 04.02.2024 11:41
Ну и дурак ты сорин. О индентификации. Как нам сообщил двойник вождя Евгений васильевич и полный идиот как и ты.
Наш сплоченный народ во едино инденфиуируется отсутствием гнилой картошки, которую Запад через Украину хотел навязать нам и хитро поглаживая наши лвсины по нашим головкам нарушить нашу индентификацию. Поэтому это стало первостепенной целью уничтожения врагов. В связи. Денафикауия исполнена. Де милитаризация так же выполнена. Иа уж гнилую украинскую картошку не едим, а как нибудь уж победим.
и навязывать своЁ прЫмитвное написал 04.02.2024 10:06
Рассмотрим несколько примеров.
Часто Семилетнюю войну (1756-63) называют первой мировой и напрасно, ибо она не отвечает одному из критериев. Хоть размах боевых действий вполне подходящий, но война велась только европейскими государствами, а все заморские союзники выступали как их вассалы. Другой пример Корейская война (1950-53). Она велась двумя коалициями государств расположенных на разных континентах, но на ограниченной территории.
Важно, что та война была первым крупным вооруженным конфликтом Третьей Мировой Гибридной (1948-91). Думаю, что мы вправе ввести в научный оборот на законных основаниях и такой термин: Мировая Гибридная Война (МГВ). Соответствующее определение может быть сформулировано так: МГВ это глобальный конфликт, ведущийся несколькими государствами (коалициями) посредством локальных войн, политическими, экономическими и другими средствами.
Начиная с 2014-го мир уже втянулся в четвертую МГВ. Отправной точкой тут можно считать аннексию Крыма. Эта агрессивная акция рашистской империи означала открытое денонсирование существующей системы международных отношений, которую защищает Запад (широкая коалиция демократических цивилизованных государств).
Чего хочет Запад в этом противостоянии? Запад, включая Украину, хочет разного. Но последние несколько лет им овладела "одна, но пламенная страсть". Не то чтобы страсть, а, пусть и с трудом, осознанная политическая необходимость. Запад осознал, что критически необходимо нейтрализовать "диктатора-камикадзе" Путина и рашистский режим как прямую угрозу самих основ современной цивилизации.
Западу противостоит коалиция тоталитарных агрессивных режимов стремящихся на данном этапе изменить систему международных отношений и перекроить политическую карту мира в своих интересах. Данное объединение является, безусловно, ситуационным, т.к., состоит из политически, экономически и культурно разнородных режимов: Россия, Иран, Северная Корея, Китай. В качестве "сочувствующих" можно упомянуть Венесуэлу, Сирию, Мьянму, Афганистан, некоторые африканские государства и международные террористические организации. Политическое поведение каждого участника этой коалиции своеобразно и отражает специфические цели, политическую ситуацию и обеспеченность ресурсами.