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Московский листок

Война опять из Мюнхена?

Опубликовано 04.02.2024 в разделе комментариев 25

украина европа война киев
Война опять из Мюнхена?

Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15 человек, сообщает МЧС. Украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения террористической атаки Киева на жилые районы Лисичанска. 

Тем временем, представители Украины и Германии готовятся заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности в феврале в ходе Мюнхенской конференции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Навряд ли Германия ждет от Украины военной помощи, если коварный враг вторгнется на ее территорию. Да и откуда ему вторгаться? Из Польши или Франции?

А вот повоевать на территории Украины германским войскам давно пора, уже почти 80 лет, как не были на Украине.

Кто-то полагает, что все ограничится военно-технической помощью, но она и без договора поступает в огромных количествах. Но этого, надо полагать, недостаточно. Хотя в Лисичанске получилось в самый раз, 15 погибших - люди за хлебом сходили...

Но тольк5о что Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали подобный договор - и вот уже в Британии открыто заговорили о посылке экспедиционного корпуса НАТО на Украину. Сейчас еще подпишет ряд стран - и можно начинать.

Но замечу - для Сунака, Шольца, да и Зеленского - это первая война в жизни. Для Путина - примерно двадцатая, правда, такая тяжелая тоже первая.

Для германской и украинской армий тоже первая война - у британской опыт побольше, вот только что драпали из Афганистана, где стояли в два раза больше, чем СССР. Союз тоже из Афгана вышел, но с сохранением боевых порядков, и после этого выхода режим Наджибуллы держался еще два с половиной года - если б Горби их не предал, то держались бы и до сих пор. А вот англосаксы - именно драпали, весь мир наблюдал...

И они собираются снова сюда, в Россию? Мне кажется, плохая идея...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 25
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раб Божий Сорин И.Л.- "Остается только выяснить, кто управлял
[белгородским] "Пэйтриэт". Экипаж "Пэйтриэт"- 90 человек. написал 04.02.2024 21:26
Их долго и кропотливо готовят"("Вести недели"). А что тут выяснять? Просто неудобно назвать вещи своими именами- надо тогда как-то реагировать.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.-
Мураш написал 04.02.2024 18:01
Да ладно уж. Сколько раз уходил. Ты как Алла Пугачева все уходила уходила. И пуляла концерт за концертом. Обидели маленького игашку. Вот любишь ты поломаться, чтоб тебя поупрашивали , чтоб высказать нам что ты не такой как все. И мы и тебя совсем не знаем. Чио тебя не признали гениальным.Ну и конечно когда мы тебя узнаем то тогда сами узнаем по чем фунт лиха.
Не. Тебе уже говорили что кругом вода обмана и лжи. Плыть тебе не с кем более. Так что прежде чем бросаться в воду надень спасательный жилет мск.
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раб Божий Сорин И.Л.-
очень прискорблю написал 04.02.2024 17:48
хватит зависать здесь, я себе сказал и теперь ухожу.
Круто сказанул!
Да узбакойтесь , я ухожу с форума, на фронт не пойду, пусть другие крушат укров, а я по-большому могу, по-маленькому, по-средненькому, на полпалочки и похожая .
Да, могу бровями двигать , губки надувать, но воевать не пойду ни за Россию, ни за Путина, ни за убеждения.
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раб Божий Сорин И.Л.-
прискорбное дополнение написал 04.02.2024 17:25
Только что стало известно, что среди погибших женщин была одна беременная. Если не стоять на точке зрения сатанинского феминизма, если не считать по-сатанистски, что "тело женщины- дело женщины", то, стало быть, 29 погибших.
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Здесь эксклюзивная информация
Мураш написал 04.02.2024 16:12
Где вы сами увидите своими глазами всю суть градоначальников, главнокомандующего, извращения пропаганды. Что такое война. И отчего идет продолжение войны. Убедительная просьба вовремя быть в курсе событий и знакомится с электронной газетой мск.
https://m.youtube.com/watch?v=klLK-gfJBS4
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Распорядок Сорина
Мураш написал 04.02.2024 16:04
8.00 подвиг.
В 16.00 война с Англией.
Вночь на 5 февраля взятие Киева
_______
https://m.youtube.com/watch?v=klLK-gfJBS4
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Re: Раб Божий Сорин И.Л.- итак, на текущий момент, 28 погибших, из числа раненых и не стояние
Мураш написал 04.02.2024 16:00
Аааа. Это про Кабаеву
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Раб Божий Сорин И.Л.- итак, на текущий момент, 28 погибших, из числа раненых и не стояние
и кто мне заплатит написал 04.02.2024 14:43
, у меня не стоит с тех пор, как в гости к женщине по объявлению в газете в разделе "Знакомства" пришел юрьянатольевич Пришел насчет познакомиться и все такое - что получится. Сидят, общаются. Он спрашивает вежливо:
- Вы не возражаете, если я закурю?
- Конечно, пожалуйста, сейчас пепельницу принесу! Сама-то я не курю, но мне нравится смотреть, как другие курят. А может вы выпить не откажетесь?
- Пожалуй, что не откажусь.
- Сейчас я мигом водочки из холодильника достану! Сама-то я не пью, но мне нравится смотреть, как другие выпивают.
Сидят, общаются неторопливо, а дело-то к ночи идет. Юрианатольевич и спрашивает на всякий случай:
- А как насчет ночи любви?
- Ну что же вы так долго робели? - вскакивает с дивана, лезет в шаф и достает резиновую женщину - Сама-то я сексом не занимаюсь, но мне очень нравится смотреть, когда этим занимаются другие!
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Новости
Мураш написал 04.02.2024 14:20
Сарай под Авдеевкой освободили.
Убито солдат ВСУ 5090.
Танков ВСУ сожжено 200
Хаймерсов всу 8 единиц
Вертолетов ВСУ 3
.
Киев будем брать в ночь на 5 февраля.
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Re: Re: Re: НАТО на Украине
Мураш написал 04.02.2024 14:15
Так обычное дело. Воры. ПОцриотируют в германиях и в том числе на крутых тачках. Там же комфортнее чем в зимних окопах Украины.
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Re: Re: НАТО на Украине
rust написал 04.02.2024 14:06
Только что то много этих "защитников родины" в Германии и вообще на Западе. Понятно, в Берлине Киев защищают. Задолбали уже, их терпеть не могут на Западе. Раскатывают по автобанам на крутых тачках, это "защитники родины"
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раб Божий Сорин И.Л.- не надо усукаблять ситуацию
и кто мне заплатит написал 04.02.2024 13:57
Перед выборами в ноябре Байдену нужна поддержка американских арабов и мусульман, особенно в колеблющемся штате Мичиган с самой большой общиной арабов-американцев. Они критикуют президента-демократа за слишком активную поддержку Израиля в войне против ХАМАС.
Оккупировать Газу и заселить сектор израильтянами хотели бы ультраправые партнеры Нетаньяху по коалиции. Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на конференции на прошлых выходных открыто призвал вернуть поселенцев в Газу и поощрять добровольную эмиграцию палестинцев.
я работаю как раб , но против этого выступают и союзники Израиля, и многие жители самого Израиля, в том числе военные.Нетаньяху обходит стороной вопрос будущего Газы, заявляя лишь, что Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан то есть включая территорию любого будущего палестинского государства.
Отказываясь от конкретного ответа, Нетаньяху, очевидно, не хочет злить своих ультранационалистически настроенных партнеров по коалиции, а также не торопится с этим решением до американских выборов, говорят эксперты.
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раб Божий Сорин И.Л.- итак, на текущий момент, 28 погибших, из числа раненых 4- в тяжелом состоянии
и кто мне заплатит написал 04.02.2024 13:53
ведь банкоматы в Австрии перестали выдавать наличные владельцам карт UnionPay российского Газпромбанка, крупнейшей российской кредитной организации, не попавшей под санкции Евросоюза.
Как передает агентство ПРАЙМ, в австрийской компании, обрабатывающей платежи иностранных карт, назвали проблему выходящей за пределы их ответственности. В Газпромбанке заявили, что партнеры банка в Австрии "отказываются отвечать", почему не выдаются деньги.
В Австрии проблема отмечается как минимум с конца прошлого года, следует из декабрьского материала ТАСС. РИА "Новостям" в банке заявили, что проблема отмечается так же в Италии. Из материалов агентств не ясно, могут ли проходить платежи в торговых точках
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раб Божий Сорин И.Л.- итак, на текущий момент, 28 погибших, из числа раненых 4- в тяжелом состоянии
Люди пришли и купить только что испеченного хлеба, и посидеть в кафе за свежей выпечкой. написал 04.02.2024 13:26
Цель очередного зверства? Простая. Спровоцировать Россию на гамбургско-дрезденский сценарий. А потом во всем "Свободном Мире" педерастов и трансвеститов будет поднят дружный вой и дружное размазывание слезок. Фашистская Вукраина, с уверовавшим в фашизм народцем и стоила бы ковровых бомбежек, как и проклятый Богом Третий Рейх! И ничего не меняет то, что Нэнька- не совсем Рейх. Это не существенно, что в Рейхе военкомы не хватали людей на улицах, и в Вермахте не было польских заградотрядов. Но, думаю, вместо ковровых бомбежек- пора, наконец, по центрам принятия решений! Хорошо, готов согласиться, что от небритого крысогнома есть польза. Залужный говорит- надо отводить, а крысогном кладет и кладет тарасиков под Авдеевкой и на злополучном плацдармике на Днепре. Ну, так убейте Залужного! Развяжите крысо"стратегу" в грязной майке руки! А еще лучше(что не отменяет уничтожение толкового Залужного!)- услышьте намек Дуды о разделе Нэньки(более выгодном для поляков, чем при великом Юзефе Пилсудском).
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Re: НАТО на Украине
==1021== написал 04.02.2024 13:02
Правильно.
Только российский дебил может идти тупо дохнуть по надуманному предлогу за амбиции кремлевского карлика.
...
Только российский дебил не знает о мотивации защитника Родины.
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НАТО на Украине
rust написал 04.02.2024 12:13
Как только пойдут первые цинки в Германии наступит революция. Да и много солдат не наберут, в Афгане немцы обучали местных, не воевали. И то через месяц поехали психологи, мальчики плакали, страшно.
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Слава ЦАХАЛ !
Берл Лазар Пинхасович написал 04.02.2024 12:01
Слава Израилю и Украине. ВСУ и ЦАХАЛ сила!
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708 день новости дня
Мураш написал 04.02.2024 11:43
Киев в ночь на 4 февраля был не взят.
Киев бомбили нам не сообщили.
Киев будут брать в ночь на 5 февраля.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- не надо усукаблять ситуацию
Мураш написал 04.02.2024 11:41
""""каждая страна идентифицируется по принадлежности к одному континенту, а военные действия ведутся хотя бы на двух континентах""""
Ну и дурак ты сорин. О индентификации. Как нам сообщил двойник вождя Евгений васильевич и полный идиот как и ты.
Наш сплоченный народ во едино инденфиуируется отсутствием гнилой картошки, которую Запад через Украину хотел навязать нам и хитро поглаживая наши лвсины по нашим головкам нарушить нашу индентификацию. Поэтому это стало первостепенной целью уничтожения врагов. В связи. Денафикауия исполнена. Де милитаризация так же выполнена. Иа уж гнилую украинскую картошку не едим, а как нибудь уж победим.
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раб Божий Сорин И.Л.- не надо усукаблять ситуацию
и навязывать своЁ прЫмитвное написал 04.02.2024 10:06
и если перейтить от политического фарса к исторической драме и разберемся с нумерацией, т.е., проведем небольшой методологический анализ на тему: какую войну можно считать мировой. Вопрос немаловажный и существуют разные мнения вызывающие путаницу в определении. Итак, мировая война это глобальный вооруженный конфликт, в котором участвуют несколько ведущих государств (коалиций) расположенных на нескольких континентах. При этом, каждая страна идентифицируется по принадлежности к одному континенту, а военные действия ведутся хотя бы на двух континентах. В этом определении все имеет значение и если не учитывать оба условия, то получится слишком широкое толкование предмета и в категорию "мировых" попадут десятки войн.
Рассмотрим несколько примеров.
Часто Семилетнюю войну (1756-63) называют первой мировой и напрасно, ибо она не отвечает одному из критериев. Хоть размах боевых действий вполне подходящий, но война велась только европейскими государствами, а все заморские союзники выступали как их вассалы. Другой пример Корейская война (1950-53). Она велась двумя коалициями государств расположенных на разных континентах, но на ограниченной территории.
Важно, что та война была первым крупным вооруженным конфликтом Третьей Мировой Гибридной (1948-91). Думаю, что мы вправе ввести в научный оборот на законных основаниях и такой термин: Мировая Гибридная Война (МГВ). Соответствующее определение может быть сформулировано так: МГВ это глобальный конфликт, ведущийся несколькими государствами (коалициями) посредством локальных войн, политическими, экономическими и другими средствами.
Начиная с 2014-го мир уже втянулся в четвертую МГВ. Отправной точкой тут можно считать аннексию Крыма. Эта агрессивная акция рашистской империи означала открытое денонсирование существующей системы международных отношений, которую защищает Запад (широкая коалиция демократических цивилизованных государств).
Чего хочет Запад в этом противостоянии? Запад, включая Украину, хочет разного. Но последние несколько лет им овладела "одна, но пламенная страсть". Не то чтобы страсть, а, пусть и с трудом, осознанная политическая необходимость. Запад осознал, что критически необходимо нейтрализовать "диктатора-камикадзе" Путина и рашистский режим как прямую угрозу самих основ современной цивилизации.
Западу противостоит коалиция тоталитарных агрессивных режимов стремящихся на данном этапе изменить систему международных отношений и перекроить политическую карту мира в своих интересах. Данное объединение является, безусловно, ситуационным, т.к., состоит из политически, экономически и культурно разнородных режимов: Россия, Иран, Северная Корея, Китай. В качестве "сочувствующих" можно упомянуть Венесуэлу, Сирию, Мьянму, Афганистан, некоторые африканские государства и международные террористические организации. Политическое поведение каждого участника этой коалиции своеобразно и отражает специфические цели, политическую ситуацию и обеспеченность ресурсами.
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