Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до 15 человек, сообщает МЧС. Украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения террористической атаки Киева на жилые районы Лисичанска.

Тем временем, представители Украины и Германии готовятся заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности в феврале в ходе Мюнхенской конференции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Навряд ли Германия ждет от Украины военной помощи, если коварный враг вторгнется на ее территорию. Да и откуда ему вторгаться? Из Польши или Франции?

А вот повоевать на территории Украины германским войскам давно пора, уже почти 80 лет, как не были на Украине.

Кто-то полагает, что все ограничится военно-технической помощью, но она и без договора поступает в огромных количествах. Но этого, надо полагать, недостаточно. Хотя в Лисичанске получилось в самый раз, 15 погибших - люди за хлебом сходили...

Но тольк5о что Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали подобный договор - и вот уже в Британии открыто заговорили о посылке экспедиционного корпуса НАТО на Украину. Сейчас еще подпишет ряд стран - и можно начинать.

Но замечу - для Сунака, Шольца, да и Зеленского - это первая война в жизни. Для Путина - примерно двадцатая, правда, такая тяжелая тоже первая.

Для германской и украинской армий тоже первая война - у британской опыт побольше, вот только что драпали из Афганистана, где стояли в два раза больше, чем СССР. Союз тоже из Афгана вышел, но с сохранением боевых порядков, и после этого выхода режим Наджибуллы держался еще два с половиной года - если б Горби их не предал, то держались бы и до сих пор. А вот англосаксы - именно драпали, весь мир наблюдал...

И они собираются снова сюда, в Россию? Мне кажется, плохая идея...

А.Б.