В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Постановку должны были показать на сцене КЗЦ «Миллениум». Сначала она была запланирована на 25 февраля, потом ее перенесли на 26 февраля. А сейчас спектакль и вовсе исчез из афиши. На сайте КЗЦ появилось объявление об отмене показа.

Причиной отмены стали соответствующие обращения ярославцев. Один из них — активист Сергей Казанский. Он направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле именно Серебрякова и Раппопорт.

— Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку, — возмутился Казанский.

В Министерстве культуры Ярославской области подумали и решили от греха запретить показ.

Интересная ситуация. Я понимаю, когда требуют что-то разрешить. А вот когда требуют запретить - это как-то очень странно. Ну не нравится тебе, так не смотри, не покупай билет. Можешь пойти и помочиться на угол театрального здания в знак протеста - штраф за это небольшой...

Но с какой стати запрещать спектакль из-за позиции актера?

Допустим, Раппопорт живет в Италии. И что? Гоголь жил в Италии. Горький жил в Италии. Так что, запретить издавать и изъять из библиотек, а заодно и из школьной программы?

Высказывались против войны? Так у нас это по закону и не запрещено. Нет такого закона! Зато есть статья в УК за пропаганду войны номер 354...

Ну так ведь ни Раппопорт, ни Серебрякова никто и не арестовывает. Просто спектакли запрещают. "По просьбам трудящихся"...

А.Б.