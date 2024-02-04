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Московский листок

В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт

Опубликовано 04.02.2024 в разделе комментариев 5

суд закон
В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Постановку должны были показать на сцене КЗЦ «Миллениум». Сначала она была запланирована на 25 февраля, потом ее перенесли на 26 февраля. А сейчас спектакль и вовсе исчез из афиши. На сайте КЗЦ появилось объявление об отмене показа.

Причиной отмены стали соответствующие обращения ярославцев. Один из них — активист Сергей Казанский. Он направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле именно Серебрякова и Раппопорт.

— Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку, — возмутился Казанский.

В Министерстве культуры Ярославской области подумали и решили от греха запретить показ.

Интересная ситуация. Я понимаю, когда требуют что-то разрешить. А вот когда требуют запретить - это как-то очень странно. Ну не нравится тебе, так не смотри, не покупай билет. Можешь пойти и помочиться на угол театрального здания в знак протеста - штраф за это небольшой...

Но с какой стати запрещать спектакль из-за позиции актера?

Допустим, Раппопорт живет в Италии. И что? Гоголь жил в Италии. Горький жил в Италии. Так что, запретить издавать и изъять из библиотек, а заодно и из школьной программы?

Высказывались против войны? Так у нас это по закону и не запрещено. Нет такого закона! Зато есть статья в УК за пропаганду войны номер 354...

Ну так ведь ни Раппопорт, ни Серебрякова никто и не арестовывает. Просто спектакли запрещают. "По просьбам трудящихся"...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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х, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
Мураш написал 04.02.2024 14:27
Главное донести. Кто будет разбираться если никто не разбирается. Алюминь это как и чугунь. Или гнилая скрепоносная картошка. Мы хуййли. Нам хууйли. Мы че. Мы ниче.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 04.02.2024 14:21
А этот питушара путиноидный Серж Казанский даже и не в курсях, що Серебряков несколько месяцев назад выдал интервью где ясно поддержал режим Ботоксной Плешивой Крысы и поддержал военную операцию.
Умора!!! Эти путиноиды даже не следят за событиями!!!
Эта гнида не понимает, що Серебрякову не дали бы выступать если бы он не перекрасился в путиноида!
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Кто писал доносы
Мураш написал 04.02.2024 14:06
А это все те же самые. Путиноиды, морины, и 5 пОцанов. А когда закончились доносимые, то как всегда эти поцаны стали доносить на себя.
Пизздоррвань вертикальная.
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А исчо у Ксеньки фамилие не скрепное
Кущ Раппопортович написал 04.02.2024 13:16
Нет бы Зайцевой назваться, как все Медведевы или Какиной, как все 'ины', включая Кимушку. Вот Шойга - скрепное фамилие. Хотя из чего поллучаются удмуртские евреи, ума не приложу.
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(без названия)
==1021== написал 04.02.2024 12:56
В 90-е была в ходу фраза.
Сталин безусловно был убийцей, садистом и т.д.. Но кто написал миллион доносов.?
...
Россияне как аквариумные рыбки. Никакой памяти.
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