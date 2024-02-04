Рост цен на жизненно необходимые лекарственные препараты

В январе сообщалось, что ассортимент дешевых лекарств в России за три года сократился в два раза. В 2023 году число препаратов с ценой ниже 100 рублей снизилось до 4,6 тыс. наименований против 8,8 тыс. в 2020-м.

Понятно, что ряд важных лекарств не может стоить ниже 100 рублей - их производство в десять раз дороже. Либо они в России вообще не производятся, и по низкой цене нам их никто не продаст - хорошо, если продадут вообще.

С другой стороны, жизненно важные лекарства выдаются нуждающимся в них больным бесплатно... Но среди этих лекарств вы навряд ли получите очень современные препараты - в основном что-то простенькое, недорогое. Например, аспирин "кардио", который и в аптеке стоит сущие копейки.

Кому-то на ценник плевать, главное здоровье. Это, по сути, верный подход, но не у каждого есть деньги.

А ведь по идее жизненно необходимые препараты гражданин должен получить от государства в любом случае - они ж жизненно необходимы!

Но жизнь граждан для нашего государства не всегда входит в категорию необходимого.

А.Б.