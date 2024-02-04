Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд

Опубликовано 04.02.2024 в разделе комментариев 10

космос человек
Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд

Сегодня командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.

В 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.

В июне он отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:головне
Shept написал 04.02.2024 21:52
В космосе жить комфортнее и безопаснее, чем в кацапской биопомойке.
Ответить
Re:
А нам все равно. написал 04.02.2024 19:25
Совершенно правильно рассуждаете. Если бы КПСС ограничился минимумом - Гагарин, спутники связи, умерил бы аппетиты ВПК, забугорных "друзей" и "союзников" а все потраченные зря ресурсы направил бы в народное хозяйство, то вполне вероятно, что планы построения коммунизма в СССР к 1980 году, хотя бы на минимальных опциях, имели бы хоть какой-то шанс на реализацию.
Ответить
Почему Рсейская космонавтика скоро сойдет на нет.
А нам все равно. написал 04.02.2024 18:55
Если глянуть на исторический путь советской космонавтики, то уже тогда проглядывался ее будущий крах.
.
Во-первых, начало советского космоса - трофейные германские технологии и немецкие специалисты. То есть, можно было предвидеть изначально, что как только немецкий гений уйдет со сцены в силу возраста, советский космос забуксует, и сосредоточиться лишь на копировании американских проектов и выдачи на гора туфтовых и бессмысленных "рекордов".
.
Во-вторых, советские космические "достижения" - результат чудовищных трат материальных и людских ресурсов, которые не могли продолжаться бесконечно.
.
И когда Совок закономерно крякнулся, то упадок и тупиковость Роскосмоса были предопределены.
.
Первое, германский разум, в силу обьективных причин перестал выдавать идеи для развития технологий, еврейские умы, способные хоть что-то понять из германского наследия, разъехались по миру, а русский мозг, в силу причин, описанных еще академиком Павловым, не способен на серьезные инновации.
.
Второе, Раша не состоянии, подобно Совку, сжигать немерянные ресурсы во имя "космоса".
.
Отсюда и начался закономерный тупик и паралич в деятельности Роскосмоса, который однажды обьявив себя "космическим извозчиком", расписался тем самым в своей полной импотенции в сфере космических технологий.
.
Вот например, какие технические достижения в космонавтике мы видим в последние 24 года, то есть за текущий 21 век ?
.
США - марсоходы, функционирующие годами, летающий марсианский дрон, возвращаемые ступени ракет (Спейс Х), резко понизившие стоимость запусков,относительно доступный космический туризм (Блю Ориджин), новый космический телескоп "Джеймс Уэбб" пошатнувший своими снимками все современные теории космогонии, прекрасные снимки космических обьектов солнечной системы, переданными американскими межпланетными аппаратами.
.
Китай - марсоход, посадка лунохода на обратной стороне Луны (впервые в мире).
.
Япония - посадка на астероид, пробы грунта, возвращение на Землю..
.
А ЧТО за ето время совершила Раша ???
.
Абсолютно ничего. Полный ноль. Zero.
Ах, да, забыл - очередной "рекорд" бесмысленного присутствия биоробота на орбите.
.
Одним словом, в ближайшие 15-20 лет, расейская "космонавтика" прикажете долго жить в виду своей отсталости, невостребованности, не конкурентоспособности и отсутствия финансирования.
.
Закономерный итог. Туды ей и дорога.
Ответить
(без названия)
хрю написал 04.02.2024 18:10
разумно было бы запустить Гагарина от которого был просто коллосальный выхлоп в области пропаганды ну и еще какого нибудь хрена чтоб показать что это не случайность и все. остальные "пилотируемые" пуски пустая трата ресурсов.
Ответить
Как совковая "космонавтика" сгубила СССР.
А нам все равно. написал 04.02.2024 16:29
В угоду космических "рекордов", Совок посадил все подвластные народы на полуголодное и нищенское прозябание.
.
Чтобы понять степень сжигания народных денег "космонавтикой" , приведу пример.
.
Вот можно посмотреть статистику, сколько сейчас осуществляется запусков ракет с полезной нагрузкой в год Америкой, Китаем, Рашей и прочими. Как правило, у той же Америки - несколько десятков пусков В ГОД. И етого им хватает на все про все. И ето считается - ДОРОГО!
.
Вернемся к Совку. Я например, когда призвался в Армию, СССР запустил 1000-й спутник серии "Космос", когда дембельнулся счет уже перевалил за 2000. То есть, Совок пулял 3 ракеты каждые 2 дня. И это только относилось к спутникам серии "Космос" (шпионы). Конечно, бывало, что за один пуск, выбрасывались на орбиту сразу 2-3 "Космоса". Но ето было нечасто и поэтому не сильно портит статистику - 3 пуска ракет-носителей каждые 2 дня в интересах только серии "Космос".
.
И если к этому расточительству прибавить пилотируемые полеты,особливо, когда просто катали всяких союзников, вплоть до черножопых обезьян, межпланетные зонды (а как там погода на Венере?) , спутники связи и навигации, лунные эпопеи, бессмысленный "Буран" и прочие засекреченные проекты, то не удивительно, что советский народ существовал посреди отсутствия, нехваток и дефицитов всего и вся.
.
А первопричина - в руководстве КПСС, которые интересы народа променяли на понты перед Западом. А понтоваться было больше нечем, как кидать все ресурсы в топку "космоса" и другие мегапроекты, где гигантомания подменяла собой целесообразность.
.
Вот так, оторванность верхушки от рядовых коммунистов, отсутствие всякой критики и обратной связи и привели СССР к экономическому коллапсу, обусловленному прежде всего гигантскими расходами на бессмысленный "космос", "поворотам рек", "помощи братским странам" и прочим фантазиями коммунистических бонз.
Ответить
Налицо отсутствие всякой стратегии.
А нам все равно. написал 04.02.2024 15:43
Глупость так и прет от расейцев, что и неудивительно, ибо Бог дал им разум в пределах 96 баллов, кои они ухитрились пропить до 81 у. е.
.
Вот гляньте, Баранов хвастает, что де к такой-то дате налет составит 1110 суток.
.
Спрашивается, а не лучше бы было вместо этого, дать налет по 10 суток 111 космонавтам.
.
Раша в этом случае имела бы целую роту космонавтов с практическим налетом, достаточным для квалификации.
.
Но нет, мы лучше одного будем мурыжить на орбите, который, скажем так, после 15-20 суток, уже не приобретает никаких новых полезных навыков, а просто присутствует в космосе ради "рекорда".
.
И как ето обычно, по своей недалекости, кацапы хвастают тем, чего следовало бы стыдиться - бессмысленной траты ресурсов, на ненужные "рекорды".
Ответить
Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 04.02.2024 14:30
Да-а, идиотов полно. Сидит гандон у иллюминатора, писюн дрoчит, а мы ему сжигая тысячи тонн керосина еженедельно жратву из ресторана "Арагви" засылаем!
Зла просто уже не хватает никакого!
Ответить
Рекордный рекорд
Кущ забывчивый написал 04.02.2024 13:38
Может его спустить забыли или не на чем было. Вот один американец за минуту сломал об голову 46 сидушек от унитаза. Причем от своего унитаза, не от ворованного. Если бы каждому кацапу сломать об башку 46 сидушек, то он бы понял, что рекорд - это прорыв, который приносит пользу. Рекорд был у Стаханова. А этот кацманавт завтра сдохнет от радиации и его никто не вспомнит.
Ответить
(без названия)
хрю написал 04.02.2024 13:32
в настоящем космосе его давно бы поджарило после очередной солнечной вспышки.
Ответить
Все рекорды рашистов
А нам все равно. написал 04.02.2024 13:26
интересны тем, что практической пользы от оных, как с козла молока.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди по всей России
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди...
24.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд (10)
Рост цен на жизненно необходимые лекарственные препараты (2)
В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт (5)
Война опять из Мюнхена? (25)
В США отказались возвращать Аляску России (44)
Чем все закончится, понятно. Но процесс! (3)
БИ-2 поедет в Израиль (3)
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись в отношениях с Россией (10)
Зеленский не смог уволить Залужного (8)
Иноагенты завсегда лучше знают... (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сегодня, 6 утра
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Цивилизация людоедов" идет к Вам: еще 12 дней!!
Дарья Митина Дарья Митина: Казус Надеждина
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ваши книги уже доставили! Первая партия : "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss