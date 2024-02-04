Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд

Сегодня командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.
В 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.
В июне он отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.
А.Б.
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Shept написал 04.02.2024 21:52
А нам все равно. написал 04.02.2024 19:25
А нам все равно. написал 04.02.2024 18:55
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Во-первых, начало советского космоса - трофейные германские технологии и немецкие специалисты. То есть, можно было предвидеть изначально, что как только немецкий гений уйдет со сцены в силу возраста, советский космос забуксует, и сосредоточиться лишь на копировании американских проектов и выдачи на гора туфтовых и бессмысленных "рекордов".
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Во-вторых, советские космические "достижения" - результат чудовищных трат материальных и людских ресурсов, которые не могли продолжаться бесконечно.
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И когда Совок закономерно крякнулся, то упадок и тупиковость Роскосмоса были предопределены.
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Первое, германский разум, в силу обьективных причин перестал выдавать идеи для развития технологий, еврейские умы, способные хоть что-то понять из германского наследия, разъехались по миру, а русский мозг, в силу причин, описанных еще академиком Павловым, не способен на серьезные инновации.
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Второе, Раша не состоянии, подобно Совку, сжигать немерянные ресурсы во имя "космоса".
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Отсюда и начался закономерный тупик и паралич в деятельности Роскосмоса, который однажды обьявив себя "космическим извозчиком", расписался тем самым в своей полной импотенции в сфере космических технологий.
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Вот например, какие технические достижения в космонавтике мы видим в последние 24 года, то есть за текущий 21 век ?
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США - марсоходы, функционирующие годами, летающий марсианский дрон, возвращаемые ступени ракет (Спейс Х), резко понизившие стоимость запусков,относительно доступный космический туризм (Блю Ориджин), новый космический телескоп "Джеймс Уэбб" пошатнувший своими снимками все современные теории космогонии, прекрасные снимки космических обьектов солнечной системы, переданными американскими межпланетными аппаратами.
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Китай - марсоход, посадка лунохода на обратной стороне Луны (впервые в мире).
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Япония - посадка на астероид, пробы грунта, возвращение на Землю..
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А ЧТО за ето время совершила Раша ???
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Абсолютно ничего. Полный ноль. Zero.
Ах, да, забыл - очередной "рекорд" бесмысленного присутствия биоробота на орбите.
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Одним словом, в ближайшие 15-20 лет, расейская "космонавтика" прикажете долго жить в виду своей отсталости, невостребованности, не конкурентоспособности и отсутствия финансирования.
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Закономерный итог. Туды ей и дорога.
хрю написал 04.02.2024 18:10
А нам все равно. написал 04.02.2024 16:29
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Чтобы понять степень сжигания народных денег "космонавтикой" , приведу пример.
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Вот можно посмотреть статистику, сколько сейчас осуществляется запусков ракет с полезной нагрузкой в год Америкой, Китаем, Рашей и прочими. Как правило, у той же Америки - несколько десятков пусков В ГОД. И етого им хватает на все про все. И ето считается - ДОРОГО!
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Вернемся к Совку. Я например, когда призвался в Армию, СССР запустил 1000-й спутник серии "Космос", когда дембельнулся счет уже перевалил за 2000. То есть, Совок пулял 3 ракеты каждые 2 дня. И это только относилось к спутникам серии "Космос" (шпионы). Конечно, бывало, что за один пуск, выбрасывались на орбиту сразу 2-3 "Космоса". Но ето было нечасто и поэтому не сильно портит статистику - 3 пуска ракет-носителей каждые 2 дня в интересах только серии "Космос".
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И если к этому расточительству прибавить пилотируемые полеты,особливо, когда просто катали всяких союзников, вплоть до черножопых обезьян, межпланетные зонды (а как там погода на Венере?) , спутники связи и навигации, лунные эпопеи, бессмысленный "Буран" и прочие засекреченные проекты, то не удивительно, что советский народ существовал посреди отсутствия, нехваток и дефицитов всего и вся.
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А первопричина - в руководстве КПСС, которые интересы народа променяли на понты перед Западом. А понтоваться было больше нечем, как кидать все ресурсы в топку "космоса" и другие мегапроекты, где гигантомания подменяла собой целесообразность.
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Вот так, оторванность верхушки от рядовых коммунистов, отсутствие всякой критики и обратной связи и привели СССР к экономическому коллапсу, обусловленному прежде всего гигантскими расходами на бессмысленный "космос", "поворотам рек", "помощи братским странам" и прочим фантазиями коммунистических бонз.
А нам все равно. написал 04.02.2024 15:43
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Вот гляньте, Баранов хвастает, что де к такой-то дате налет составит 1110 суток.
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Спрашивается, а не лучше бы было вместо этого, дать налет по 10 суток 111 космонавтам.
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Раша в этом случае имела бы целую роту космонавтов с практическим налетом, достаточным для квалификации.
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Но нет, мы лучше одного будем мурыжить на орбите, который, скажем так, после 15-20 суток, уже не приобретает никаких новых полезных навыков, а просто присутствует в космосе ради "рекорда".
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И как ето обычно, по своей недалекости, кацапы хвастают тем, чего следовало бы стыдиться - бессмысленной траты ресурсов, на ненужные "рекорды".
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 04.02.2024 14:30
Зла просто уже не хватает никакого!
Кущ забывчивый написал 04.02.2024 13:38
хрю написал 04.02.2024 13:32
А нам все равно. написал 04.02.2024 13:26