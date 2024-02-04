Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд

Сегодня командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.

В 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.

В июне он отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

А.Б.