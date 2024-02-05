В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте

В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, В соцсетях распространили заявление Бурятского отделения "Боевое братства", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки. И так далее.

Законов Орбакайте не нарушала, терроризмом в перерывах между концертами не занималась. Просто отменили концерты "по просьбам трудящихся".

Логика известная: живет "там", а деньги зарабатывает "здесь". Непорядок. Почему-то никого из общественников не волнует, что за российские футбольные команды играют люди с явно не российским цветом кожи и соотвествующими именами. Это можно, это общественность не раздражает.

Не раздражает общественность и то, что миллионы узбеков, таджиков и киргизов тоже живут "там", а зарабатывают в России курьерами и таксистами.

Да и Московский кремль, построенный какими-то заезжими итальянскими гастарбайтерами, никто пока не требует снести. И даже не драпируют на праздники, в отличие от Мавзолея авторства сугубо российского архитектора Щусева.

Что до Орбакайте, то она вроде даже не иноагент, хотя и не уверен - может, по родственной линии... Но билеты на концерты иноагентов покупать можно. Вот если концерт дает экстремист или террорист, тогда нельзя - это будет финансированием терроризма и экстремизма. Трудно сказать, будет ли таким считать посещение концерта без билета... Допустим, по контрамарке или "зайцем".

Вообщке все это напоминает дурдом, конечно. Активисты пишут письма губернаторам и прокурорам, мол, "сало русское едят". И те, вместо того, чтобы передать эти письма специалистам в области душевных болезней, исполняют пожелания - запретить? Запрещаем!

Понятно, что кампания. Футболистов никто не трогает, как, к примеру, никто не вспоминает про Кончаловского, снимающего вполне "заграничное" кино на деньги Усманова. Хорошее, кстати, кино, не хотелось бы, чтоб в следующую какую-то кампанию его нельзя стало посмотреть.

Кампании у нас вообще страшная вещь. Даже избирательные. Не говоря о прочих... Того же Щусева в 30-е чуть не посадили, несмотря на мавзолей. Письма Сталину писал... Зато уж как помер, так прославили!

У нас самое лучшее - это помереть вовремя.

А.Б.