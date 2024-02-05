Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте

Опубликовано 05.02.2024 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте

В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, В соцсетях распространили заявление Бурятского отделения "Боевое братства", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки. И так далее.

Законов Орбакайте не нарушала, терроризмом в перерывах между концертами не занималась. Просто отменили концерты "по просьбам трудящихся".

Логика известная: живет "там", а деньги зарабатывает "здесь". Непорядок. Почему-то никого из общественников не волнует, что за российские футбольные команды играют люди с явно не российским цветом кожи и соотвествующими именами. Это можно, это общественность не раздражает.

Не раздражает общественность и то, что миллионы узбеков, таджиков и киргизов тоже живут "там", а зарабатывают в России курьерами и таксистами.

Да и Московский кремль, построенный какими-то заезжими итальянскими гастарбайтерами, никто пока не требует снести. И даже не драпируют на праздники, в отличие от Мавзолея авторства сугубо российского архитектора Щусева.

Что до Орбакайте, то она вроде даже не иноагент, хотя и не уверен - может, по родственной линии... Но билеты на концерты иноагентов покупать можно. Вот если концерт дает экстремист или террорист, тогда нельзя - это будет финансированием терроризма и экстремизма. Трудно сказать, будет ли таким считать посещение концерта без билета... Допустим, по контрамарке или "зайцем".

Вообщке все это напоминает дурдом, конечно. Активисты пишут письма губернаторам и прокурорам, мол, "сало русское едят". И те, вместо того, чтобы передать эти письма специалистам в области душевных болезней, исполняют пожелания - запретить? Запрещаем!

Понятно, что кампания. Футболистов никто не трогает, как, к примеру, никто не вспоминает про Кончаловского, снимающего вполне "заграничное" кино на деньги Усманова. Хорошее, кстати, кино, не хотелось бы, чтоб в следующую какую-то кампанию его нельзя стало посмотреть.

Кампании у нас вообще страшная вещь. Даже избирательные. Не говоря о прочих... Того же Щусева в 30-е чуть не посадили, несмотря на мавзолей. Письма Сталину писал... Зато уж как помер, так прославили!

У нас самое лучшее - это помереть вовремя.

 А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы шейка не отгниет от тушки написал 05.02.2024 14:59
Путиноиды совсем не понимают, що дальше будет еще хуже на Рашке-пидорашке.
В ближайшие годы съедим всех собак, кошек, подвальных крыс, ворон.
Ответить
...
==1021== написал 05.02.2024 13:54
В 90-е была в ходу фраза.
Сталин безусловно был убийцей, садистом и т.д.. Но кто написал миллион доносов.?
...
Россияне как аквариумные рыбки. Никакой памяти.
Ответить
Носатое
Чучело написал 05.02.2024 12:45
Хууй им всем. Не дождутся. Пусть сами сдохнут быстрее.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди по всей России
За выдвижение Надеждина в президенты стоят очереди...
24.01.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ереван согласился на открытие 13-й по счету военной биолаботатории США (6)
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими (5)
Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности (5)
В США представили новый законопроект о помощи Украине (2)
В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте (3)
Сегодня командир отряда космонавтов побил мировой рекорд (11)
Рост цен на жизненно необходимые лекарственные препараты (3)
В Ярославле отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт (5)
Война опять из Мюнхена? (28)
В США отказались возвращать Аляску России (45)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: К вопросу о сменяемости власти
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"
Михаил Делягин Михаил Делягин: Социальный В3РЫВ // Набиуллина на Давосе и этническая преступность
Михаил Делягин Михаил Делягин: Российские школы в Таджикистане: "Где деньги, бро?"
Дарья Митина Дарья Митина: Проплывая мимо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss