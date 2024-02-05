В США представили новый законопроект о помощи Украине

Сенат Конгресса США принял законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю, а также выделение средств на защиту южной границы.

Больше всего средств планируется выделить Украине — 60 миллиардов долларов, на Израиль законодатели намерены потратить 14,1 миллиарда долларов. На усиление границы с Мексикой будет направлено 20,23 миллиарда долларов.

Вообще-то на границе с Мексикой нужны войска и много колючей проволоки, а не двадцать вагонов с долларами. Хотя кто-то на этом неплохо заработает, конечно.

С Украиной та же самая история - неужели списанная западная техника стоит таких денег? Хотя, надо думать, комплект олигархов на Украине после окончания войны сильно сменится - больше не слышно ни про Коломойского, ни про Порошенко, ни даже про Ахметова. Скоро руководители этой страны пересядут в кресла руководителей компаний, и мы узнаем, что половина Украины принадлежит Зеленскому, а треть - Ермаку... Да и Залужный с Будановым, надо полагать, имеют, чем прикрыть наготу, кроме поношенных порток цвета хаки.

И только в Израиле все как положено - выделено 14,1 миллиарда, и все освоено - кем надо и как надо...

А.Б.