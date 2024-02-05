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Московский листок

В США представили новый законопроект о помощи Украине

Опубликовано 05.02.2024 в разделе комментариев 2

сша война рф
В США представили новый законопроект о помощи Украине

Сенат Конгресса США принял законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю, а также выделение средств на защиту южной границы.

Больше всего средств планируется выделить Украине — 60 миллиардов долларов, на Израиль законодатели намерены потратить 14,1 миллиарда долларов. На усиление границы с Мексикой будет направлено 20,23 миллиарда долларов.

Вообще-то на границе с Мексикой нужны войска и много колючей проволоки, а не двадцать вагонов с долларами. Хотя кто-то на этом неплохо заработает, конечно.

С Украиной та же самая история - неужели списанная западная техника стоит таких денег? Хотя, надо думать, комплект олигархов на Украине после окончания войны сильно сменится - больше не слышно ни про Коломойского, ни про Порошенко, ни даже про Ахметова. Скоро руководители этой страны пересядут в кресла руководителей компаний, и мы узнаем, что половина Украины принадлежит Зеленскому, а треть - Ермаку... Да и Залужный с Будановым, надо полагать, имеют, чем прикрыть наготу, кроме поношенных порток цвета хаки.

И только в Израиле все как положено - выделено 14,1 миллиарда, и все освоено - кем надо и как надо...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==1021== написал 05.02.2024 13:47
Баранов.
Так в чем проблема.?
Прекращай кормить украинских Алигархов.
Прекращай войну.
Отводи войска на границы 1991 года.
И никто ничего не будет никуда поставлять.
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Свои считай, Баранов
Кущ бухгалтер написал 05.02.2024 12:31
Сколько ты кремлевских средств освоил на содержание этой антиукраинской помойки? Если бы ты содержал сайт на свою кровную пенсию, то все проплаты ты бы делал вовремя. А поскольку германский сервер не был проплачен именно в конце года, то я делаю вывод, что это был обычный затык нерадивой фсбешной бухгалтерии.
А теперь по теме. Порошенко с Ахметовым занимаются волонтеркой. Причем в серьезных масштабах. Про Каломойшу сам ничего не знаю.
Насчет устаревшей техники - да. Хаймерсы и Леопарды - это уже вчерашний день. Ф-16, к сожалению, тоже. Но есть нюанс ))) Деньги, в основном, пойдут на новую баллистику. А это совершенно меняет профиль войны. С чем, отчасти, связана отставка Залужного. Он отличный пехотный генерал, но свою роль он уже отыграл.
Пы.Сы. И я даже не буду тыкать пальцем в твоих олигархов.
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