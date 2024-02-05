Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

А что ж тогда сгорел, раз все было преотлично?

"Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", - объяснила Бакальчук.

Минпромторг, в свою очередь, считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил в конце января статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ну так понятно - если требований по безопасности никто не предъявлял, то значит - соотвествовал.

А.Б.