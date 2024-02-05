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Московский листок

Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

Опубликовано 05.02.2024 в разделе комментариев 5

рабочие капитализм
Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

А что ж тогда сгорел, раз все было преотлично?

"Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", - объяснила Бакальчук.

Минпромторг, в свою очередь, считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил в конце января статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ну так понятно - если требований по безопасности никто не предъявлял, то значит - соотвествовал.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Энта лопатомордая может блудить, флудить
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 05.02.2024 15:36
А мой папка пальцем шевельнет и нет корейки этой.
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Re:головне
Gunst написал 05.02.2024 14:38
Мало того, что кацапы довбодзьоби, так они еще и пироманьяки.
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(без названия)
Ответ недели написал 05.02.2024 14:35
Бакальчук -хохляцкая фамилия.
Эта то еще чучело
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Опрос недели
Мумзя написал 05.02.2024 12:56
Скажите пожалуйста. Чучело бакальчук симпатичнее чем чучело теперь без длинного носа арбакайта. Мне кажется что чучело арбакайта лучше чем чучело бакальчук.
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(без названия)
Чучело орбакайта все равно бляять написал 05.02.2024 12:53
Если склад не прошел все необходимые процедуры проверок. А отчего чиновники сраные он тогда работал и не был опечатан. Теперь отмазки за взятки ищут.
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