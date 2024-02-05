Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими

Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А можно еще замещать говном отечественного производства - вообще выигрыш в цене будет потрясающий!

Не скажу, что все отечественные дженерики такое уж барахло - нет, не такое уж. Иногда вполне прилично. А иногда просто мел. И никогда не угадаешь, где что напихано.

Собственно, платим не за то, что иностранное, а за гарантии производителя. А нашим производителям доверия, увы, нет... Да вот, только что посадили Шпигеля, владельца Группы компаний «Биотэк». Я могу доверять продукции этой компании?

Или Брынцалов, который возглавил Ассоциацию производителей лекарств Москвы, впоследствии переименованную в АО «Ферейн». В 1996 году «Ферейн» начал делать инсулин по лицензии датской компании Novo Nordisk. В 1998 году датская компания расторгла договор с ФАО «Ферейн» из-за нарушения лицензионного соглашения. Позже Бранцалов провел ребрендинг компании, зарегистрировав ее в горном ауле Новый Карачай. Может, там теперь отличные таблетки делают, не знаю. Не хочу экспериментировать на себе.

С другой стороны, вот получил прямо сейчас пенсию - 17 тысяч рублей. Если б жил только на нее, то и на отечественные таблетки не хватило бы...

А.Б.