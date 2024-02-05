Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими

Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
А можно еще замещать говном отечественного производства - вообще выигрыш в цене будет потрясающий!
Не скажу, что все отечественные дженерики такое уж барахло - нет, не такое уж. Иногда вполне прилично. А иногда просто мел. И никогда не угадаешь, где что напихано.
Собственно, платим не за то, что иностранное, а за гарантии производителя. А нашим производителям доверия, увы, нет... Да вот, только что посадили Шпигеля, владельца Группы компаний «Биотэк». Я могу доверять продукции этой компании?
Или Брынцалов, который возглавил Ассоциацию производителей лекарств Москвы, впоследствии переименованную в АО «Ферейн». В 1996 году «Ферейн» начал делать инсулин по лицензии датской компании Novo Nordisk. В 1998 году датская компания расторгла договор с ФАО «Ферейн» из-за нарушения лицензионного соглашения. Позже Бранцалов провел ребрендинг компании, зарегистрировав ее в горном ауле Новый Карачай. Может, там теперь отличные таблетки делают, не знаю. Не хочу экспериментировать на себе.
С другой стороны, вот получил прямо сейчас пенсию - 17 тысяч рублей. Если б жил только на нее, то и на отечественные таблетки не хватило бы...
А.Б.
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папа написал 05.02.2024 16:16
Силуанов написал 05.02.2024 15:34
https://lenta.ru/news/2024/02/05/reduce/
Минфин: объем ликвидной части ФНБ в январе сократился почти на миллиард долларов
По состоянию на 1 февраля 2024 года объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 4,9 триллиона рублей, или 54,96 миллиарда долларов, что составляет 2,7 процента от прогнозного ВВП на 2024 год. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.
Месяц назад стоимость ликвидной части составляла 5,01 триллиона рублей, или 55,88 миллиарда долларов (3,3 процента от прогноза по ВВП на 2023 года). Таким образом, в рублевом выражении за январь объем ФНБ сократился почти на триллион, а в долларовом — почти на миллиард.
С начала 2024 года единственной иностранной валютой на счетах ФНБ остались китайские юани, поскольку остатки евро были потрачены в декабре. Их объем за месяц незначительно вырос — с 227,3 миллиарда до 227,5 миллиарда. Объем золота не изменился — 358,96 тонны, а рублей стало на 1,6 миллиарда меньше — 294,8 миллиона.
Год назад на счетах фонда находились 10,4 миллиарда евро, 307,5 миллиарда юаней, 551,3 тонны золота в обезличенной форме и 530 миллионов рублей. Объем ликвидной части составлял 6,3 триллиона рублей, или 91 миллиард долларов, сейчас он составляет 54,96 миллиарда долларов.
Horst написал 05.02.2024 14:24
Мураш написал 05.02.2024 12:43
Травы и то лучше чем этакие лекарства от этаких производителей смерти. Ну ажиотаж с говножижей типа вакцины ковида спал. Нужно им думать как на варить снова милиарды на нас дураках.
Покупайте хоть Индию и то если не подделки и то лучше.
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 05.02.2024 12:20
160 рублей заменил на 80 рублей - эффекта никакого и чуть ласты не склеил.