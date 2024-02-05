Ереван согласился на открытие 13-й по счету военной биолаботатории США

В Армении в ближайшее время будет открыта 13-я по счету биолаборатория США. Соглашение о начале работы объекта подписал министр обороны страны Сурен Папикян. Уже известно, что она будет расположена в Гюмри в непосредственной близости от 102-й российской базы.
До недавнего времени в Армении располагались 12 американских биологических лабораторий. Но этого количества Штатам, судя по всему, показалось мало, и они решили расширить свою сеть. Номинально эти объекты принадлежат Еревану, но фактически финансируются и контролируются США.
Чем занимаются американские военные медики на этих объектах, знают только они сами. Однако некоторые эксперты полагают, что, кроме исследований, они проводят на территории страны и так называемые полевые испытания. В частности, известно, что именно после открытия американских биолабораторий в Армении появились азиатские тигровые комары. Эти насекомые, к слову, являются переносчиками тропической лихорадки, лихорадки денге, Чикунгуньи и вируса Зика, который способен вызывать генетические изменения у новорожденных.
В Министерстве обороны Армении не поясняют, чем вызвана необходимость открытия 13-й биологической лаборатории и размещения ее в непосредственной близости от российской военной базы.
Отметим, что после поражения в войне с Азербайджаном и потери Нагорного Карабаха власти Армении обвинили в своем фиаско РФ и заявили, что намерены развивать более тесное сотрудничество с Западом.
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Мария Х У Й Л О Воронцова написал 05.02.2024 15:33
согласился на открытие 13-й по счету военной биолаболатории США
согласился на открытие 13-й по счету военной биолаборатории США
Какое бл быдло это рашка, сгнила б скорше, па рашка. Хучь ярмяшки подтравят это быдло и то дело. Такой тупняк, ни пожрать, ни посикать, ни Киев взять, сплошной звон седыми му дями.
Баранов@нет написал 05.02.2024 14:58
Grant написал 05.02.2024 14:17
==1021== написал 05.02.2024 13:58
В России еще много дебилов которые верят в этот бред с биолабораториями?
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Судя по частоте публикаций в российской прЭссе 146 млн.
Кущ ака Бисмарк написал 05.02.2024 13:44
Чучело написал 05.02.2024 12:49
Опять нас дураков и свои и не свои оберут на новейших говножижах.