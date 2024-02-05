В Армении в ближайшее время будет открыта 13-я по счету биолаборатория США. Соглашение о начале работы объекта подписал министр обороны страны Сурен Папикян. Уже известно, что она будет расположена в Гюмри в непосредственной близости от 102-й российской базы.

До недавнего времени в Армении располагались 12 американских биологических лабораторий. Но этого количества Штатам, судя по всему, показалось мало, и они решили расширить свою сеть. Номинально эти объекты принадлежат Еревану, но фактически финансируются и контролируются США.

Чем занимаются американские военные медики на этих объектах, знают только они сами. Однако некоторые эксперты полагают, что, кроме исследований, они проводят на территории страны и так называемые полевые испытания. В частности, известно, что именно после открытия американских биолабораторий в Армении появились азиатские тигровые комары. Эти насекомые, к слову, являются переносчиками тропической лихорадки, лихорадки денге, Чикунгуньи и вируса Зика, который способен вызывать генетические изменения у новорожденных.

В Министерстве обороны Армении не поясняют, чем вызвана необходимость открытия 13-й биологической лаборатории и размещения ее в непосредственной близости от российской военной базы.

Отметим, что после поражения в войне с Азербайджаном и потери Нагорного Карабаха власти Армении обвинили в своем фиаско РФ и заявили, что намерены развивать более тесное сотрудничество с Западом.