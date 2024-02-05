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Московский листок

Ереван согласился на открытие 13-й по счету военной биолаботатории США

Опубликовано 05.02.2024 в разделе комментариев 6

сша война рф
Ереван согласился на открытие 13-й по счету военной биолаботатории США

В Армении в ближайшее время будет открыта 13-я по счету биолаборатория США. Соглашение о начале работы объекта подписал министр обороны страны Сурен Папикян. Уже известно, что она будет расположена в Гюмри в непосредственной близости от 102-й российской базы.

 

До недавнего времени в Армении располагались 12 американских биологических лабораторий. Но этого количества Штатам, судя по всему, показалось мало, и они решили расширить свою сеть. Номинально эти объекты принадлежат Еревану, но фактически финансируются и контролируются США.

 

Чем занимаются американские военные медики на этих объектах, знают только они сами. Однако некоторые эксперты полагают, что, кроме исследований, они проводят на территории страны и так называемые полевые испытания. В частности, известно, что именно после открытия американских биолабораторий в Армении появились азиатские тигровые комары. Эти насекомые, к слову, являются переносчиками тропической лихорадки, лихорадки денге, Чикунгуньи и вируса Зика, который способен вызывать генетические изменения у новорожденных.

 

В Министерстве обороны Армении не поясняют, чем вызвана необходимость открытия 13-й биологической лаборатории и размещения ее в непосредственной близости от российской военной базы.

 

Отметим, что после поражения в войне с Азербайджаном и потери Нагорного Карабаха власти Армении обвинили в своем фиаско РФ и заявили, что намерены развивать более тесное сотрудничество с Западом.



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Всего комментариев к статье: 6
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Говорим по русскому языку бл
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 05.02.2024 15:33
согласился на открытие 13-й по счету военной биолаботатории США
согласился на открытие 13-й по счету военной биолаболатории США
согласился на открытие 13-й по счету военной биолаборатории США
Какое бл быдло это рашка, сгнила б скорше, па рашка. Хучь ярмяшки подтравят это быдло и то дело. Такой тупняк, ни пожрать, ни посикать, ни Киев взять, сплошной звон седыми му дями.
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некоторые эксперты
Баранов@нет написал 05.02.2024 14:58
Какие это эксперты? В чем они эксперты?
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Re:головне
Grant написал 05.02.2024 14:17
Путина тоже синтезировали в сверхсекретной биолаборатории. На заднем дворе. Между дворовым сортиром, выгребной ямой и свинарником.
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...
==1021== написал 05.02.2024 13:58
А что?
В России еще много дебилов которые верят в этот бред с биолабораториями?
...
Судя по частоте публикаций в российской прЭссе 146 млн.
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А кто вам доктор?
Кущ ака Бисмарк написал 05.02.2024 13:44
Не соблюдали договоры с Армянией - получили биолаборатории. Не соблюдали Будапештский меморандум и еще 100500 договоров о мышебратстве с Украиной - получите пинздец коту ваське
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Бизнес
Чучело написал 05.02.2024 12:49
Опять комары и галки боевые налетят или новый ковидползет по всем странам. А вы как думали. Спрос рождает предложение. Бизнес.
Опять нас дураков и свои и не свои оберут на новейших говножижах.
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