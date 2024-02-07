Профсоюзные итоги 2023. Что нужно знать работнику в борьбе за свои права

События 2024 года всё сильнее набирают обороты. Понятно, что чем больше «улучшается» экономическая ситуация, тем больше желания господ-бизнесменов, жуликов и прочих эффективных менеджеров закрыть убытки за счёт работников.

О том, какие из изменений, произошедших в Трудовом праве и правоприменительной практике в 2023 году, помогут работникам в защите их прав, а какие, наоборот, повредят рассказывает нашей редакции Сергей Храмов (Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России).

Кастрация Трудинспекции.

С.Х. Самое печальное из того, что произошло в 2023 году - это продление на полтора года кастрирование Трудовой инспекции. В марте 10 марта 2022 года вышло постановление о запрете проведении проверок бизнеса. (Постановление правительства России от 10.03.2022 № 336). Запретили проверять всем, включая Трудинспекцию.

Мы обращались с предложением, чтобы исключили из этого кастрационного списка запреты на проверки по обращениям работников. В обращении СПР на имя М.В.Мишустина от 03.04.2022 содержалось: «В связи с изложенным прошу рассмотреть вопрос о возможности внесения изменения в названное Постановление: «дополнить пункт 3 Постановления подпунктом г) «с извещением органов прокуратуры в отношении работодателей по заявлениям работников о нарушениях их трудовых прав в части оплаты труда, его условий и безопасности».

Возможно в связи с этим вышло Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036: «Правительство Российской Федерации постановляет:

Подпункт "а" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" дополнить абзацем следующего содержания:

«по решению руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступления от работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых (более 10 процентов среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца;»

Это, конечно, весьма существенное дополнение, но оно не в полной мере восстанавливает функционал ГИТ в части проверок работодателей по заявлениям работников.

Теперь Трудинспекция может полноценно вмешаться не только, если речь идёт о грубом нарушении норм охраны труда, которые повлекли травму или гибель работника, или при длительной задолженности по заработной плате, но и в случаях массовых нарушений трудовых прав по коллективным заявлениям работников.

В иных случаях можно жаловаться только в районному прокурору. В жалобе должна содержаться формулировка: «в порядке прокурорского надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прошу дать указание о проведении проверки изложенных обстоятельств и предпринятии мер прокурорского реагирования».

Именно такая формулировка вписана в постановление о приостановке проверок бизнеса, как единственное основание, по которому проверки проводить можно. Жалобы на работодателя, поданные без употребления этой формулировки, по существу рассматриваться не будут.

Ограничены шалости работодателя с премией.

А.З. А изменения к лучшему были?

С.Х. В Трудовом праве наметились кардинальные положительные изменения. Автором этих изменений стал Конституционный суд.

15 июня 2023 года Конституционный суд вынес решение (Постановление КС РФ от 15.06.2023 N 32-П), сильно ограничившее депремирование.

В правовую практику было введено понятия регулярной премии, как части заработной платы. Как известно, наше Трудовое право до недавнего времени базировалось на принципе, что поскольку ст. 191 ТК дала право работодателю премировать и депремировать работников, то дать эту премию или не дать – полное право и свободный выбор работодателя. На то, что по статье 129 ТК премия является ЧАСТЬЮ ЗАРПЛАТЫ, суд внимание не обращал.

На самом деле, на предприятии всё может быть устроено так, что премия не является стимулирующей выплатой за какое-то достижение, а составляет существенную или большую (!) часть ожидаемой зарплаты.

Обращаемся к той самой Wildberries. У штатных работников оклад - 19 тысяч рублей. И премия. Премия может достигать более 100 тысяч рублей. Конституционный суд (Постановление КС РФ от 15.06.2023 N 32-П) указал, что депремирование не может превышать 20%. Должно быть связано только с наложением дисциплинарного взыскания на работника. И уменьшение месячной премии не может отражаться на квартальной или годовой премии.

Кража зарплаты не будет иметь срока давности.

С.Х. В апреле 2023 г. вышло Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2023 N 16-П "По делу о проверке конституционности статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второй части первой статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.Б. Сергеева"

Это постановление продлило срок давности по вопросу обжалования недовыплаты заработной платы. В чем суть? В известном постановлении Пленума Верховного суда от 17 марта 2004 года есть норма о том, что судебные споры о начисленной заработной плате не имеют срока давности (если работник не уволился). Долгое время этот вопрос в судах рассматривался в контексте «не имеют срока давности».

А где-то лет 10 назад в понимании Трудового права нашими судами вдруг произошёл какой-то сдвиг и на первый план вышло слово «начислены». А работник узнает, что ему что-то начислено из расчетного листа, который выдается каждый месяц. То есть, если работник узнает, что ему рассчитали зарплату неправильно после истечения срока исковой давности (раньше было 3 месяца, сейчас год), то он уже не имеет права пойти в суд.

С.Х. А в апреле 2023 года Конституционный суд объяснил, что если работника обманули, а он узнал об обмане от профсоюза или Трудинспекции, то он вправе подать в суд не течение года с момента обмана, а с того момента, когда узнал об обмане. Причём, взыскивать недоначисленные деньги не за год, а за весь период времени, в течение которого они недоначислялись. (Поясняю, речь идёт не о том, что работнику НЕ ВЫПЛАТИЛИ ТО, ЧТО ВПИСАНО В РАССЧЕТНЫЙ ЛИСТОК, о чём, понятно, узнаешь сразу, а о том, что в расчетный листок БЫЛА ВПИСАНА МЕНЬШАЯ СУММА, ЧЕМ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ВПИСАНА, исходя из Трудового договора и норм трудового права. О чем можно узнать только после того, как встретишь человека, разбирающегося в трудовом праве. - А.З.).

Удар по платформенному бесправию.

С.Х. «Я и мои товарищи ведут в день 2-3 судебных заседания, в ходе которых Wildberries заставляют переводить трудовые отношения из отношений по оферте в нормальные трудовые договоры. Также с Wildberries удаётся взыскать деньги за неотгулянные отпуска и переработки».

Сергей Храмов пояснил, что «большинство тех, кого называют самозанятыми, называть так неправильно. Самозанятый - это лицо, оказывающее разовые услуги, каждая из которых оформляется индивидуально. Каждый самозанятый работает по ГПХ (договор гражданско-правового характера), но не каждый работающий по ГПХ, самозанятый. Когда фирма, типа «Вайлдберриз», оформляет по ГПХ своих постоянных работников – эти люди не самозанятые. Это постоянные работники, которых незаконно лишили положенных по Трудовому кодексу трудовых прав и чьи права на Трудовой договор можно восстановить через суд, чем СПР сейчас и занимается.

Как рассказал Сергей Храмов:

«3 июля 2023 года профсоюз СПР выиграл процесс против «Вайлдберриз». А именно — Мособлсуд отказал Wildberries в апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции. В соответствии с решением суда, компания обязана заключить со своим работником Александром Швец (председателем первичной профсоюзной организации работников и специалистов ООО Вайлдберриз, входит в РПРиУ- СПР) трудовой договор (вместо бывших раньше гражданско-правовых отношений) и вернуть все удержанные с его зарплаты штрафы. Теперь, по этому же, уже наработанному образцу, сейчас идут иски от других работников».